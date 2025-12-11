Crimen y Justicia

Por qué citaron a declarar Wanda Nara en la causa por estafa de su ex abogado

La conductora e influencer es una testigo en el expediente contra Nicolás Payarola, hoy preso. El fiscal Iribarren investiga un daño de más de tres millones de dólares. Las nuevas víctimas que se presentaron en el expediente

Guardar
Wanda Nara: por ahora, testigo
Wanda Nara: por ahora, testigo en la causa

Wanda Nara fue citada a declarar en la causa que investiga a su ex abogado, Nicolás Payarola, por una serie de estafas a más de una decena de clientes, con un daño que supera los tres millones de dólares. Entre las víctimas que denunciaron a Payarola, hoy detenido en una celda policial en Pacheco, se encuentran Juan Marcelo Montiel, padre de “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada, concejal de San Isidro e hija del ex intendente Gustavo Posse.

Nara deberá presentarse el lunes 15 ante el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, que investiga el caso hace más de un año y que cuenta con un fuerte catálogo de pruebas: el allanamiento a los domicilios de Payarola terminó con el secuestro de varios documentos que mencionan a la conductora e influencer. En su indagatoria, el propio abogado había pedido que sea citada a declarar.

Por lo pronto, declarará como testigo: Iribarren quiere saber si Wanda es una damnificada en las maniobras, o una partícipe, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Por otra parte, Iribarren intentará aclarar una versión que recibió en las últimas horas, que indica que Payarola sostendría una deuda con Nara de, al menos, 300 mil dólares. Si la conductora e influencer no se presenta, Iribarren podrá ordenar que la vayan a buscar en un patrullero.

Video: la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara acusado de estafar a sus clientes

La denuncia que complicó a Nara, precisamente, es la de Macarena Posse, que aseguró que trabajó como letrada para la conductora e influencer entre enero y abril de este año en los expedientes que involucran a su divorcio con Mauro Icardi. En su planteo de un convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares.

“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia, a la que accedió este medio.

El patrocinio fue revocado en abril. Wanda nunca pagó. Posse reclamó: la influencer "le clavó el visto". Luego, llegó la denuncia. Allí, la hoy concejal aseguró que Nara y Payarola intentaron esquivar sistemáticamente la firma del convenio, a pesar de haber acordado la cláusula en una serie de chats aportados en el expediente.

Payarola y su pareja, Sofía
Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada

Las nuevas víctimas

La causa tuvo novedades de interés en la jornada de ayer. Dos nuevas víctimas se presentaron ante el fiscal. El primero fue un joven representante de influencers, de 18 años. “A esta víctima, según la denuncia, Payarola e hizo hacer una empresa, le prometió que iba a trabajar para Wanda y L-Gante, y nada”, asegura un investigador. El manager habría perdido 20 mil dólares.

La segunda es dueña de una clínica de estética. “Denunció que le prometió una inversión en un fideicomiso y le sacó 200 mil dólares”, continúa la fuente.

Por último, Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola, fue indagada por el fiscal Iribarren, acusada de ser parte de tres hechos. Negó todas las acusaciones. La mujer se encuentra libre. Lo visitó ayer miércoles por primera vez en su celda de Pacheco, a casi tres semanas de su arresto.

Temas Relacionados

Wanda NaraNicolás Payarolaúltimas noticias

Últimas Noticias

Se negó a hacer un test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y terminó absuelto

El tribunal de Mar del Plata determinó que el acusado no debía someterse al control porque el vehículo tenía el motor apagado. Sin embargo, mantuvieron la sanción por circular en contramano

Se negó a hacer un

Dos minutos de terror en Morón: la golpearon para robarle la moto y dispararon contra los vecinos durante la huida

Los delincuentes atacaron a la mujer cuando circulaba a plena luz del día; ante su resistencia, la arrojaron al suelo y le pegaron patadas en la cabeza. Un auto que pasaba por el lugar intentó detenerlos, pero terminó chocando contra un árbol

Dos minutos de terror en

Dos delincuentes asaltaron y abusaron sexualmente de un hombre en La Plata

La víctima fue interceptada en la calle 57 y 115 detrás del Colegio Albert Thomas, en la zona del Paseo del Bosque

Dos delincuentes asaltaron y abusaron

Prometían falsas inversiones y estafaron a una pareja de La Plata: el dinero pertenecía a una herencia familiar

Los delincuentes se hicieron pasar por asesores financieros y ofrecían ganancias de 300 mil pesos por semanas por inversiones en YPF

Prometían falsas inversiones y estafaron

Un jubilado denunció que usaron su tarjeta durante una década y detuvieron a su ex novia de 27 años

La Policía de Misiones detuvo a una mujer que desde 2014 realizó transferencias y consumos sin consentimiento de la víctima, un hombre de 86 años. La investigación logró determinar que mantuvieron una relación afectiva

Un jubilado denunció que usaron
DEPORTES
El cambio al reglamento deportivo

El cambio al reglamento deportivo en las carreras sprint que impuso la Fórmula 1 para 2026

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras más de dos décadas de amor

INFOBAE AMÉRICA

La OEA rechazó “cualquier llamamiento

La OEA rechazó “cualquier llamamiento a alterar el orden público” en Honduras tras las denuncias de Nasralla

Uruguay negó extradición a Bolivia del ex cura acusado de abuso sexual que vivió 17 años escondido en Salto

Zelensky presentó a EEUU nuevas propuestas para poner fin a la invasión rusa y negocia con líderes europeos

María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales

La izquierda fascista