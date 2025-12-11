Por qué citaron a declarar Wanda Nara en la causa por estafa de su ex abogado

Wanda Nara: por ahora, testigo en la causa

Wanda Nara fue citada a declarar en la causa que investiga a su ex abogado, Nicolás Payarola, por una serie de estafas a más de una decena de clientes, con un daño que supera los tres millones de dólares. Entre las víctimas que denunciaron a Payarola, hoy detenido en una celda policial en Pacheco, se encuentran Juan Marcelo Montiel, padre de “Cachete” Montiel, y Macarena Posse, abogada, concejal de San Isidro e hija del ex intendente Gustavo Posse.

Nara deberá presentarse el lunes 15 ante el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI de Benavidez, que investiga el caso hace más de un año y que cuenta con un fuerte catálogo de pruebas: el allanamiento a los domicilios de Payarola terminó con el secuestro de varios documentos que mencionan a la conductora e influencer. En su indagatoria, el propio abogado había pedido que sea citada a declarar.

Por lo pronto, declarará como testigo: Iribarren quiere saber si Wanda es una damnificada en las maniobras, o una partícipe, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Por otra parte, Iribarren intentará aclarar una versión que recibió en las últimas horas, que indica que Payarola sostendría una deuda con Nara de, al menos, 300 mil dólares. Si la conductora e influencer no se presenta, Iribarren podrá ordenar que la vayan a buscar en un patrullero.

Video: la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara acusado de estafar a sus clientes

La denuncia que complicó a Nara, precisamente, es la de Macarena Posse, que aseguró que trabajó como letrada para la conductora e influencer entre enero y abril de este año en los expedientes que involucran a su divorcio con Mauro Icardi. En su planteo de un convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares.

“La razón de esa cláusula era sencillamente la exposición, tiempo, dedicación, cantidad de expedientes, seguimiento casi 24/7 de la clienta en cualquier horario”, aseguró Posse en su denuncia, a la que accedió este medio.

El patrocinio fue revocado en abril. Wanda nunca pagó. Posse reclamó: la influencer "le clavó el visto". Luego, llegó la denuncia. Allí, la hoy concejal aseguró que Nara y Payarola intentaron esquivar sistemáticamente la firma del convenio, a pesar de haber acordado la cláusula en una serie de chats aportados en el expediente.

Payarola y su pareja, Sofía Ferrarazo, también imputada

Las nuevas víctimas

La causa tuvo novedades de interés en la jornada de ayer. Dos nuevas víctimas se presentaron ante el fiscal. El primero fue un joven representante de influencers, de 18 años. “A esta víctima, según la denuncia, Payarola e hizo hacer una empresa, le prometió que iba a trabajar para Wanda y L-Gante, y nada”, asegura un investigador. El manager habría perdido 20 mil dólares.

La segunda es dueña de una clínica de estética. “Denunció que le prometió una inversión en un fideicomiso y le sacó 200 mil dólares”, continúa la fuente.

Por último, Sofía Ferrarazo, pareja de Payarola, fue indagada por el fiscal Iribarren, acusada de ser parte de tres hechos. Negó todas las acusaciones. La mujer se encuentra libre. Lo visitó ayer miércoles por primera vez en su celda de Pacheco, a casi tres semanas de su arresto.