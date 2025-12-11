Allanaron a los acusados de crear “Rayo”, “Cometa” y “Errado”, tres aplicaciones de piratería audiovisual que retransmiten fútbol

En las últimas horas se realizaron nuevos por piratería audiovisual (Europa Cultura España)

En un nuevo operativo contra la piratería audiovisual, recientemente se llevó a cabo una serie de allanamientos para desarticular una banda acusada de desarrollar tres plataformas ilegales dedicadas a retransmitir partidos de fútbol y otros contenidos restringidos.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, las aplicaciones en cuestión son “Rayo”, “Cometa” y “Errado”, las cuales poseen un alto nivel de consumo en distintos países de Latinoamérica.

Los operativos apuntaron a detener a quienes integran el grupo señalado como responsable de la creación, difusión y gestión de estos servicios, pero hasta el momento no hay personas detenidas debido a que algunos sospechosos no pudieron ser localizados.

Ante esa situación, según pudo saber este medio, se presentaron pedidos de exención de prisión, por parte del abogado de los implicados, Fernando Madeo Facente. La causa está en manos del fiscal Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC).

El caso inició a fines de marzo pasado tras una denuncia presentada por el apoderado legal de LaLiga de España y un representante de DirecTV Argentina, que expusieron ante la UFEIC la existencia de aplicaciones que ofrecían gratuitamente partidos de las competiciones españolas, sin autorización ni derechos para transmitirlas en la Argentina.

De acuerdo a la denuncia, los responsables explotaban el acceso al contenido protegido, vulnerando los derechos establecidos por la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, y se recolectaron pruebas como imágenes, videos y documentación sobre la operatoria.

A pocas horas de recibir el expediente, Musso pidió al Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro que exigiera información a empresas tecnológicas internacionales vinculadas con las cuentas y plataformas investigadas.

Durante los procedimientos, las autoridades buscaron identificar y recolectar evidencia sobre quienes orquestaban el sistema y cómo funcionaba la estructura de distribución.

Así, la investigación apunta a desactivar el acceso ilegal a grandes eventos deportivos regionales por medio de aplicaciones móviles, un fenómeno que en los últimos años viene creciendo y expone tanto a los organizadores como a usuarios a diversas amenazas digitales.

Tal es así que este año se sucedieron distintos operativos similares en el país que también involucraron a la UFEIC. En julio, detuvieron a un empresario patagónico tras una serie de allanamientos en Chubut, Mendoza y Río Negro por la venta de equipos de Magis TV Pro, una de las aplicaciones más usadas de la región para ver canales de televisión sin pagar suscripciones.

Varios TV Box secuestrados en el marco de la causa contra el empresario patagónico

Un mes más tarde, en la ciudad entrerriana de Paraná fue arrestado el creador de “Al ángulo TV”, una web ilegal con retransmisiones deportivas y una estructura con 14 dominios espejos, quien también quedó acusado de violar la Ley 11.723. Se trata de un joven de 25 años conocido en redes sociales bajo el alias “Shishi”, que mantenía cuentas activas en varias plataformas, incluyendo YouTube y “X”, donde llegó a celebrar públicamente haber alcanzado los 100.000 seguidores y reconoció su conocimiento de la ilegalidad de su actividad.

En tanto, en septiembre, una mujer fue aprehendida en Vicente López por ofrecer accesos a packs premium de TV por cable y plataformas de películas, y en los operativos la Policía secuestró computadoras, TV Box y criptoactivos valuados en miles de dólares.

El fiscal Musso también encabezó el año pasado la causa que desembocó en el arresto del responsable de “Fútbol Libre” y la orden de bloqueo total de Magis TV. Ambos casos derivaron en bloqueos de decenas de dominios y medidas inéditas para desactivar aplicaciones ilegales instaladas en dispositivos Android, con colaboración de la industria y organismos internacionales.