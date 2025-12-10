Crimen y Justicia

La artista drag La Queen denunció haber sido brutalmente golpeada por su orientación sexual: perdió un diente

La víctima fue atacada sin mediar palabras por un hombre en la Plaza Villa Real

La Queen en los estudios
La Queen en los estudios de Infobae

La Queen, artista drag y referente del colectivo LGBTIQ+, denunció haber sido víctima de una golpiza en una plaza del barrio porteño de Villa Real. Según contó en sus redes sociales, se trató de un ataque motivado por el odio homofóbico.

El episodio ocurrió el lunes pasado entre las 12:40 y las 13, cuando La Queen salía del gimnasio y volvía a su casa. Según su relato, un hombre “pelado y con barba” se acercó sin mediar palabra y le dio un golpe directo en la cara, dejándola medio inconsciente.

Ya en el suelo, el mismo agresor continuó pegándole, mientras le decía: “Morite por puto”. La situación no pasó a mayores gracias a otras personas que se acercaron a ayudarla, lo que provocó la huida del atacante.

Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme, se escapó”, publicó La Queen en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de su rostro herido y una foto que muestra la pérdida de uno de los incisivos centrales superiores. También mostró el lugar donde ocurrió el ataque.

La víctima perdió un diente
La víctima perdió un diente producto de la golpiza

Al tiempo que confirmó que ya hizo la denuncia policial, recibió mensajes de apoyo de seguidores, artistas y activistas, e incluso hubo profesionales que le ofrecieron colaboración para los tratamientos odontológicos que necesita por el daño sufrido.

Por último, para afrontar los gastos médicos y los antibióticos indicados por el golpe, pidió también colaboración económica a quienes puedan ayudar, y remarcó su decisión de continuar adelante con la denuncia “hasta las últimas consecuencias”.

La Queen se presenta como una de las referentes de la cultura drag argentina. Nació como Walter Javier y fue adoptada de bebé por una familia de Fuerte Apache. A lo largo de su vida relató distintos episodios de discriminación vinculados tanto a su identidad de género como a su origen en el Conurbano bonaerense.

En el ambiente artístico ya lleva varios años en los que construyó una carrera marcada por la militancia en derechos LGBTIQ+ y la reivindicación de la diversidad.

La Queen en Fuerte Apache
La Queen en Fuerte Apache

Cifras alarmantes

Durante el primer semestre de 2025 se registró un crecimiento inédito en los crímenes de odio contra personas LGBT+ en Argentina, según señaló el Informe Semestral 2025 del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+. El relevamiento, elaborado junto con la Defensoría LGBT y otras entidades estatales, da cuenta de 102 víctimas de ataques por orientación sexual, identidad o expresión de género, cifra que representa un alza del 70 % en comparación con el mismo período del año previo.

El informe identifica que las mujeres trans fueron quienes sufrieron la mayoría de los ataques, alcanzando el 70,6 % de los casos. Los varones gay cis figuraron en el 16,7 % de los hechos, mientras que las lesbianas aparecieron en el 6,9 %. Además, entre las víctimas se contaron varones trans y una persona no binarie.

Los datos muestran que 17 personas murieron como resultado de estos ataques y otras 85 tuvieron daños en su integridad física. Entre las muertes, el 23,5 % correspondió a asesinatos, mientras el resto se asoció a violencia estructural y suicidios. El uso de la fuerza física se impuso como modalidad predilecta de agresión, con el 57,8 % de los hechos vinculados a golpes directos, aunque también hubo episodios con armas, abuso sexual y lesiones autoinfligidas.

El 64,7 % de los crímenes tuvo como responsable directo al Estado, principalmente fuerzas de seguridad en ejercicio de sus funciones, lo que puso el foco sobre la violencia institucional. De los ataques atribuidos a particulares, el 41,6 % fue ejecutado por personas desconocidas para la víctima, mientras que casi una cuarta parte correspondió a lesiones autoinfligidas en contextos de sufrimiento.

