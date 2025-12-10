Horror en La Plata: un joven fue asaltado y abusado sexualmente cuando volvía de un cumpleaños

Un joven de 27 años fue abusado sexualmente durante un brutal asalto en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió el pasado lunes por la madrugada, cuando la víctima regresaba a su casa de un cumpleaños.
De acuerdo con medios locales, el episodio se produjo en el Paseo del Bosque, una zona con poca iluminación y rodeada de pastizales. Cerca de las 2 de la madrugada, a la altura de 57 y 115, el joven advirtió que dos hombres salieron desde los árboles y comenzaron a seguirlo.
La víctima intentó acelerar el paso para perderlos, pero los delincuentes hicieron lo mismo y lograron interceptarlo. Tras amenazarlo, lo obligaron a ingresar al bosque y allí fue golpeado cuando intentó resistirse.
El diario El Día detalló que los agresores lo tiraron al suelo y lo arrastraron hasta quitarle la riñonera. Luego, uno de ellos abusó sexualmente del joven: primero lo obligó a practicarle sexo oral y después lo sometió.
En medio del ataque, la víctima pidió ponerse de pie para recuperar el aire y, en ese instante, aprovechó para escapar corriendo en dirección a la calle 60. Logró llegar hasta la Dirección de Caballería, donde pidió ayuda. De inmediato, personal policial salió a asistirlo, dio aviso al 911 y luego lo acompañó para radicar la denuncia.
El joven logró recuperar una de las zapatillas que había perdido durante la huida y precisó que dentro de la riñonera llevaba objetos de valor, entre ellos su celular y documentación personal. Sobre el agresor, declaró que se trataba de un hombre de aproximadamente 35 años.
El caso quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 15, quien trabaja para identificar a los agresores y reconstruir lo sucedido. En paralelo, se están relevando las cámaras de seguridad cercanas a los accesos del Bosque, según confirmaron fuentes judiciales a este medio.
Maniataron a una mujer y a su sobrino de 4 años para robarles en La Plata
Horas después de ese violento asalto, otro hecho de inseguridad ocurrió en el barrio El Mondongo, donde dos delincuentes ingresaron a una vivienda, maniataron a una mujer y a su sobrino de 4 años y escaparon.
El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en 67 y 119, donde una mujer de 60 años y su sobrino de 4 dormían al momento del ataque.
La mujer relató que ambos se despertaron cuando los ladrones ya se encontraban en la casa. “No dijeron nada, sólo nos taparon la cara y nos ataron con cinta de embalar”, declaró la víctima a la Policía.
Los ladrones amenazaron a la mujer y le exigieron información sobre el paradero de su dinero. Sin posibilidades de ofrecer resistencia y con su sobrino a su lado, la mujer señaló a los asaltantes una cómoda como el lugar donde guardaba sus ahorros.
No conformes con eso, exigieron la llave de la casa, salieron por la puerta de entrada y se llevaron una Honda Wave 110 antes de huir. Para evitar cualquier posibilidad de alerta inmediata, ambos asaltantes dejaron a la mujer y al niño inmovilizados y la vivienda cerrada desde afuera.
La denuncia fue radicada poco después de los hechos y la comisaría jurisdiccional de La Plata inició actuaciones de oficio.