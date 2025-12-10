Crimen y Justicia

Habló el padre de una de las víctimas del trágico accidente en Monserrat: “Esa camioneta nunca tendría que haber estado ahí”

Alejandro García apuntó contra el conductor que impactó el auto que manejaba su hija Valentina, de 18 años. A dónde se dirigía la joven junto a una amiga, quien también falleció en el hecho

Alejandro García junto a su hija Valentina, víctima de un accidente de tránsito en Monserrat.

El dolor de una familia por la muerte de dos jóvenes en un trágico accidente en Montserrat se transformó en un reclamo urgente por justicia y cambios en la legislación. “Esta camioneta, ese día, a esa hora y en ese lugar, nunca tendría que haber estado”, sentenció Alejandro García, padre de Valentina, una de las víctimas. Y denunció que el conductor responsable acumulaba 25 infracciones de tránsito, la mayoría por exceso de velocidad.

En comunicación con Radio Mitre, García relató que la fiscalía recién se comunicó con él siete días después del accidente y que el conductor, con nombre C.A.O. y de 47 años, recuperó la libertad apenas 48 horas después del hecho. “El lunes por la mañana ya estaba en la casa”, afirmó, y cuestionó la respuesta judicial: “Esto va a quedar en otro homicidio más en la ciudad de Buenos Aires”.

El padre de Valentina insistió en que la figura penal debería ser la de homicidio con dolo, dado el nivel de imprudencia demostrado, mientras que actualmente está caratulada como doble homicidio culposo y lesiones.

El accidente ocurrió el viernes 28 de noviembre, cuando una camioneta embistió a alta velocidad el automóvil en el que viajaban Valentina García y Maite Garmendia, de 18 y 19 años, respectivamente, quienes fallecieron en el acto.

Los dos vehículos involucrados en el accidente.

“Valentina era una nena que había terminado el primer año del doctorado público de inglés en la UADE y cometió el terrible error de juntarse con unas amigas a festejar el mérito de haberse esforzado todo el año. Había finalizado con excelentes notas, estaba preparando sus vacaciones con sus compañeras del secundario y en el encuentro de esa noche con dos compañeritas más, es donde este animal con esa camioneta embiste el C3 donde iba mi hija con su compañera al encuentro de las otras dos", relató García.

Además, señaló que “desde el lugar del impacto a donde termina el derrotero de la camioneta hay 38 metros”, lo que evidencia la magnitud del choque. El padre de la joven subrayó que, de haber circulado el conductor a la velocidad permitida de sesenta kilómetros por hora, el desenlace habría sido distinto: “Si hubiera venido a sesenta o menos, no estaríamos ni vos y yo hablando en este momento”.

El choque fue de tal magnitud que sacó de eje una de las ruedas delanteras de la camioneta Amarok.

La búsqueda de pruebas fue otro obstáculo, añadió el hombre. García explicó que, pese a la supuesta abundancia de cámaras de seguridad en la zona, todavía no accedió a imágenes públicas que permitan esclarecer el hecho. “El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que está minado de cámaras, más Puerto Madero por la zona que es. Pero bueno, viste cómo es esto. Todavía no están”, lamentó. Las grabaciones privadas disponibles tampoco aportaron claridad, ya que una de las cámaras tenía la visión obstruida por la copa de un árbol.

El caso también puso en evidencia las falencias del sistema de control de infracciones. García advirtió que, mientras no se exija la renovación del registro, conductores con decenas o incluso cientos de infracciones pueden seguir circulando: “Hasta que no tengas que renovar tu registro, vos podés seguir circulando por la ciudad de Buenos Aires. Es una locura”.

La parte trasera del C3, en donde viajaba Valentina.

En este punto, la familia García atraviesa su duelo y el padre de Valentina confesó: “Esta semana recién paré de llorar un poco. Mi mujer está destrozada. Nos queda un hijo de catorce años que está del mismo modo”.

Según fuentes judiciales, la camioneta Amarok era manejada por un hombre de 47 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 34. Ambos fueron asistidos por lesiones, y el conductor fue detenido, indagado y más tarde excarcelado.

Valentina García, víctima de un choque entre dos vehículos.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, a cargo de Santiago Vismara, recalcó a través de un comunicado la importancia de reunir testimonios, especialmente de quienes hayan circulado o estado presente entre las 21.45 y las 22.15 de aquella noche en la mencionada esquina. El pedido fue replicado también por las familias de las víctimas en busca de claridad sobre lo ocurrido.

