Confirmaron la condena a prisión para el mecánico que participó el crimen de dos hermanos en Rosario

Confirmaron la condena al mecánico que asesinó a dos hermanos en Rosario

La Justicia de Santa Fe ratificó el martes la sentencia que mantiene entre rejas a Diego Roberto Zapata, el mecánico de motos de 32 años, como coautor del asesinato de los hermanos Gastón Nahuel Jaime y Agustín Jaime.

Ambos jóvenes murieron en una emboscada perpetrada en el sudoeste de Rosario en octubre de 2020, en un caso que sacudió a la comunidad local y donde, a pesar de los alegatos de la defensa, la Cámara Penal decidió confirmar la condena a 22 años de prisión para Zapata.

Según informó el portal del diario La Capital, la decisión fue adoptada por el tribunal de segunda instancia compuesto por los camaristas Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Carolina Hernández, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa.

De este modo, la sentencia dictada en marzo por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Silvana Lamas quedó firme, señalando a Zapata como el conductor del vehículo desde el cual se efectuaron los disparos mortales contra los hermanos Jaime.

El 31 de octubre de 2020, Agustín y Gastón Jaime, de 16 y 24 años respectivamente, participaban en una reunión familiar en la vivienda de su padre, ubicada en las inmediaciones de Lavalle y bulevar Seguí, en Rosario.

Poco antes de la medianoche, ambos salieron en una motocicleta Yamaha Crypton con la intención de comprar comida en el barrio.

Trascurridos pocos minutos, los hermanos se dirigieron por calle Castellanos hacia Seguí, zona señalada como conflictiva por hechos de inseguridad.

Al cruzar el cruce de 24 de Septiembre, un Renault Clio gris se les acercó peligrosamente. Dentro del vehículo viajaba Juan Cruz Morel, identificado como el sicario que abrió fuego desde el auto a corta distancia, provocando la caída y muerte inmediata de los dos jóvenes.

Uno de los testigos relató: “Vi pasar el auto gris, y un hombre bajó y les gritó a los de la moto: ‘Qué te dije, choro de mierda, que te iba a agarrar’”, frase luego incorporada al expediente. Según la hipótesis, los hombres le atribuían la responsabilidad sobre un presunto robo, pero este hecho nunca se comprobó.

La zona de Castellanos y Seguí donde los dos hermanos fueron asesinados en la noche del 31 de octubre de 2020 (Google Maps)

Durante el juicio, la reconstrucción de los hechos se apoyó en relatos de testigos presenciales y en declaraciones reservadas que terminaron por ubicar a Diego Roberto Zapata, apodado "Motomel", al volante del auto desde el cual disparó Morel.

La acusación, encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, sostuvo que Zapata desempeñó un papel esencial al posibilitar el ataque al manejar el vehículo de escape.

En su alegato, el fiscal propuso una pena de 25 años de prisión para Zapata, argumentando que el mecánico de motos conocía tanto la zona como a las víctimas, y colaboró de manera directa en la ejecución del doble homicidio. Finalmente, la Justicia resolvió imponer una pena de 22 años de prisión, resolución que fue apelada por la defensa del mecánico.

El fallo también incluyó declaraciones relevantes provenientes de testigos que señalaron: “Cumpa, con vos no pasa nada, con vos no es la bronca. Tené cuidado que estos giles andan robando”. En línea con la reconstrucción realizada, estas palabras fueron pronunciadas por el homicida a uno de los presentes la noche del crimen.

Zapata fue arrestado dos años después del doble homicidio, cuando la Policía lo encontró en su propia vivienda ubicada en Castellanos al 3600. Su nombre había surgido insistentemente en las declaraciones de quienes presenciaron el hecho, algunos en calidad de testigos protegidos por la magnitud del caso y las amenazas posteriores.

Por su parte, Juan Cruz Morel —a quien las pruebas situaron como autor material del doble homicidio— admitió su responsabilidad durante un juicio abreviado celebrado en mayo de 2024. Así, firmó un acuerdo que selló una pena de 29 años de prisión, al computarse también la condena por otro asesinato, la portación ilegal de arma de guerra, un robo y un caso de amenazas.