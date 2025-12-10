Crimen y Justicia

Confirmaron la condena a prisión para el mecánico que participó el crimen de dos hermanos en Rosario

El doble homicidio ocurrió en la noche del 31 de octubre de 2020 en la zona sudoeste de la ciudad. De acuerdo con la reconstrucción, el móvil habría sido un supuesto robo cometido por las víctimas, pero nunca se confirmó la existencia de este hecho

Guardar
Confirmaron la condena al mecánico
Confirmaron la condena al mecánico que asesinó a dos hermanos en Rosario

La Justicia de Santa Fe ratificó el martes la sentencia que mantiene entre rejas a Diego Roberto Zapata, el mecánico de motos de 32 años, como coautor del asesinato de los hermanos Gastón Nahuel Jaime y Agustín Jaime.

Ambos jóvenes murieron en una emboscada perpetrada en el sudoeste de Rosario en octubre de 2020, en un caso que sacudió a la comunidad local y donde, a pesar de los alegatos de la defensa, la Cámara Penal decidió confirmar la condena a 22 años de prisión para Zapata.

Según informó el portal del diario La Capital, la decisión fue adoptada por el tribunal de segunda instancia compuesto por los camaristas Javier Beltramone, Bibiana Alonso y Carolina Hernández, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa.

De este modo, la sentencia dictada en marzo por los jueces Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Silvana Lamas quedó firme, señalando a Zapata como el conductor del vehículo desde el cual se efectuaron los disparos mortales contra los hermanos Jaime.

El 31 de octubre de 2020, Agustín y Gastón Jaime, de 16 y 24 años respectivamente, participaban en una reunión familiar en la vivienda de su padre, ubicada en las inmediaciones de Lavalle y bulevar Seguí, en Rosario.

Poco antes de la medianoche, ambos salieron en una motocicleta Yamaha Crypton con la intención de comprar comida en el barrio.

Trascurridos pocos minutos, los hermanos se dirigieron por calle Castellanos hacia Seguí, zona señalada como conflictiva por hechos de inseguridad.

Al cruzar el cruce de 24 de Septiembre, un Renault Clio gris se les acercó peligrosamente. Dentro del vehículo viajaba Juan Cruz Morel, identificado como el sicario que abrió fuego desde el auto a corta distancia, provocando la caída y muerte inmediata de los dos jóvenes.

Uno de los testigos relató: “Vi pasar el auto gris, y un hombre bajó y les gritó a los de la moto: ‘Qué te dije, choro de mierda, que te iba a agarrar’”, frase luego incorporada al expediente. Según la hipótesis, los hombres le atribuían la responsabilidad sobre un presunto robo, pero este hecho nunca se comprobó.

La zona de Castellanos y
La zona de Castellanos y Seguí donde los dos hermanos fueron asesinados en la noche del 31 de octubre de 2020 (Google Maps)

Durante el juicio, la reconstrucción de los hechos se apoyó en relatos de testigos presenciales y en declaraciones reservadas que terminaron por ubicar a Diego Roberto Zapata, apodado "Motomel", al volante del auto desde el cual disparó Morel.

La acusación, encabezada por el fiscal Alejandro Ferlazzo, sostuvo que Zapata desempeñó un papel esencial al posibilitar el ataque al manejar el vehículo de escape.

En su alegato, el fiscal propuso una pena de 25 años de prisión para Zapata, argumentando que el mecánico de motos conocía tanto la zona como a las víctimas, y colaboró de manera directa en la ejecución del doble homicidio. Finalmente, la Justicia resolvió imponer una pena de 22 años de prisión, resolución que fue apelada por la defensa del mecánico.

El fallo también incluyó declaraciones relevantes provenientes de testigos que señalaron: “Cumpa, con vos no pasa nada, con vos no es la bronca. Tené cuidado que estos giles andan robando”. En línea con la reconstrucción realizada, estas palabras fueron pronunciadas por el homicida a uno de los presentes la noche del crimen.

Zapata fue arrestado dos años después del doble homicidio, cuando la Policía lo encontró en su propia vivienda ubicada en Castellanos al 3600. Su nombre había surgido insistentemente en las declaraciones de quienes presenciaron el hecho, algunos en calidad de testigos protegidos por la magnitud del caso y las amenazas posteriores.

Por su parte, Juan Cruz Morel —a quien las pruebas situaron como autor material del doble homicidio— admitió su responsabilidad durante un juicio abreviado celebrado en mayo de 2024. Así, firmó un acuerdo que selló una pena de 29 años de prisión, al computarse también la condena por otro asesinato, la portación ilegal de arma de guerra, un robo y un caso de amenazas.

Temas Relacionados

confirmacióncondenamecánicoasesinatohermanosRosario

Últimas Noticias

Incendió su casa y mató a su pareja luego de una discusión en Neuquén: deberá cumplir una pena de 8 años de cárcel

La sentencia valoró la falta de antecedentes y las lesiones de la acusada, pero también el impacto social y el riesgo para el hijo de la pareja, fijando la pena en el mínimo legal. La mujer fue declarada culpable en septiembre, pero restaba realizarse la audiencia de cesura

Incendió su casa y mató

Una adolescente se arrojó de una camioneta en movimiento tras discutir con su novio y el joven quedó detenido

El episodio ocurrió el martes por la madrugada en la calle Asunción del barrio La Quinta. La menor sufrió un traumatismo de cráneo. Investigan qué la llevó a tirarse del vehículo

Una adolescente se arrojó de

Maniataron a una mujer y a su sobrino de 4 años para robarles en La Plata

Los ladrones exigieron la llave de la vivienda y los dejaron encerrados. Se llevaron una moto antes de huir

Maniataron a una mujer y

El Gobierno ofreció una recompensa de $5 millones por cada uno de los jubilados desaparecidos en Chubut

Juana Morales y Pedro Kreder salieron juntos en una camioneta rumbo a Camarones, y desde entonces no se ha tenido contacto con ellos. La medida fue publicada en el Boletín Oficial con el fin de obtener datos que permitan dar con el paradero de ambos

El Gobierno ofreció una recompensa

Habló un familiar de la mujer que convivió por días con el cadáver de su hija: “Creemos que nunca se dio cuenta”

La mujer, de 64 años, fue trasladada a un hospital para una evaluación de salud mental luego de que la Policía detectara incoherencias en su relato. “Mi tía tiene problemas”, aseguró su sobrino

Habló un familiar de la
DEPORTES
La argentina que conquistó el

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

Faustino Oro no se detiene: volvió a ganar y es el líder del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

TELESHOW
Dillom, sin filtro con Pergolini:

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

Fabián Mazzei habló del conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Veo que el malo es el bueno”

INFOBAE AMÉRICA

Bombarderos rusos se unieron a

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro

El comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó la recuperación de parte de la ciudad de Pokrovsk

La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

El gobierno de Bolivia restableció las relaciones diplomáticas con Israel