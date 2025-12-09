Crimen y Justicia

Violenta entradera: delincuentes golpearon a una empleada judicial de Morón y a su pareja

El ataque ocurrió mientras realizaba tareas en el jardín de la casa. Las autoridades buscan a tres sospechosos

Guardar
El episodio ocurrió el viernes
El episodio ocurrió el viernes en una zona de quintas de Moreno (Google Maps)

Una funcionaria judicial del partido de Morón fue víctima de una violenta entradera en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno, mientras realizaba tareas de jardinería junto a su suegra. El hecho ocurrió en una casa ubicada en una zona de quintas.

Todo ocurrió en horas de la tarde, cuando la auxiliar primero del Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón levantaba ramas de una planta y junto a la mujer que la acompañaba, utilizaban una carretilla para trasladar los desechos a la esquina, dejando el portón abierto para poder circular. Fue entonces que vieron pasar, en reiteradas oportunidades, un auto Peugeot 208 blanco que les llamó la atención.

En ese momento, la pareja de la funcionaria llegó a la casa, pero la mujer le pidió que no ingresara, dado que estaban finalizando con los trabajos. El auto sospechoso volvió a pasar y de él descendieron tres delincuentes armados que atacaron a las víctimas. A la mujer le apuntaron, le exigieron dinero y obligaron al hombre a descender del auto. Les sustrajeron ambos celulares, anillos, cadenas y relojes.

No conformes, golpearon al joven con la culata de un arma, agredieron a la mujer y los obligaron a ingresar a la vivienda. Allí, bajo amenazas, los encerraron en una habitación y comenzaron a revolver cada habitación en busca de dinero y elementos de valor.

La situación se intensificó cuando uno de los delincuentes alertó que la suegra regresaba con la carretilla. Según informó el portal Primer Plano Online, sobre el relato de las víctimas, uno de los delincuentes gritó: “La vieja nos va a mandar al frente”. La mujer logró advertir lo que sucedía y escapó, y los ladrones huyeron en el mismo auto que habían llegado, dejando a la pareja encerrada. El vehículo lo habían robado esa misma tarde en El Palomar.

Mediante el rastreo de los celulares robados, la Policía Bonaerense comenzó un operativo cerrojo con patrulleros entre varias jurisdicciones. El vehículo fue localizado en Acceso Oeste, e interceptado en la zona de El Palomar, donde chocó contra un móvil policial en la esquina de Pringles y Catriló. Dos de los ladrones escaparon a pie, y se metieron en el barrio Carlos Gardel.

La hipótesis principal señala que el asalto, ocurrido en la tarde del viernes, fue planificado dado que los individuos tenían información sobre el movimiento de dinero en la familia. Para las víctimas, no se trató de un hecho al azar.

El caso está siendo investigado por la fiscal Erica Chiessi, de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Hasta el momento, no se registraron detenciones ni se recuperó el dinero ni otros objetos sustraídos.

La semana pasada la concejal platense, Florencia Barcia, sufrió un violento robo en su vivienda del Barrio Norte. El incidente ocurrió durante las primeras horas de la noche del domingo 30, cuando la funcionaria junto a su mamá se encontraban en la cocina del domicilio ubicado en la calle 36, entre 1 y 2. Los delincuentes forzaron con una barreta las rejas de las ventanas de los dormitorios y accedieron a la propiedad, sin que se percataran.

El barrio en donde le
El barrio en donde le robaron a la Concejal, en La Plata

El episodio se descubrió cuando las mujeres se dirigieron a las habitaciones y hallaron todo revuelto y la ausencia de varios objetos de valor. La representante de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Plata, había sido víctima de otro robo meses atrás en la misma zona. En esa oportunidad, mientras transitaba por el barrio Hipódromo, la mujer fue abordada por dos motochorros armados que la despojaron de sus pertenencias.

Temas Relacionados

EntraderaPolicía BonaerenseJuzgado de Garantías N° 3 de MorónFrancisco ÁlvarezEl PalomarRoboúltimas noticias

Últimas Noticias

Dos ladrones intentaron robar una casa en Mar del Plata y el dueño apuñaló a uno de ellos para defender a sus hijos

Ocurrió en una casa de la calle Jorge Acevedo al 5400 en el barrio de Constitución. El herido quedó internado y su cómplice detenido

Dos ladrones intentaron robar una

Un policía se defendió de un robo y mató a un ladrón de 15 años en La Matanza

La situación se produjo cuando un grupo de entre siete y ocho personas abordó al conductor, y este respondió con su arma de fuego. El menor tenía antecedentes penales y estuvo internado en un centro de rehabilitación para adicciones

Un policía se defendió de

Habló una de las víctimas del joven que atacó a su novia y su hija con un cuchillo: “Es un femicida en potencia”

La mamá de la víctima, quien también sufrió un fuerte golpe en la cara por el cual deberá ser operada, relató cómo fue la brutal agresión

Habló una de las víctimas

Una cita sexual, 12 puñaladas y un incendio para tapar un robo: fin del misterio para el crimen del policía retirado

Oscar Alberto Ávalos, ex suboficial de la Bonaerense de 78 años, fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses. Ahora, detuvieron a una vecina de la víctima. Quién fue el arrepentido que la delató

Una cita sexual, 12 puñaladas

Mató a su novia embarazada y apeló la figura de femicidio: la Corte Suprema deberá resolver el caso

Los magistrados trabajarán sobre el crimen de Julieta González, ocurrido en 2016, y por el cual Andrés Di Césare recibió una ampliación de la pena a perpetua. En un primer momento, fue condenado por homicidio simple al considerar que no medió violencia de género

Mató a su novia embarazada
DEPORTES
Los mejores pilotos de Argentina,

Los mejores pilotos de Argentina, 135 autos y la invitación de Mirtha Legrand: la única que vez que el TC y TC 2000 corrieron juntos

Era un 10 habilidoso, jugó en River y Boca y le hizo un gol a Milei, pero se retiró a los 25 años: “No fui feliz siendo futbolista”

Las lágrimas del DT de Gimnasia tras perder el clásico de La Plata frente a Estudiantes: el gesto de su familia

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

TELESHOW
Shakira hizo vibrar el estadio

Shakira hizo vibrar el estadio Vélez en su primera noche: “Lo que yo tengo con Argentina es una historia de amor”

Zoe Hochbaum defendió el cine independiente en los Martín Fierro: “Es un momento importante para darle visibilidad”

Natalia Oreiro y El Eternauta se quedaron con el Oro en los Martín Fierro de Cine y Series: conmovedor discurso e implacable triunfo

El guiño de Leonardo Sbaraglia al ganar en los Martín Fierro por la serie de Carlos Menem: “Vamos por la reelección”

Marta González se conmovió al recibir el Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: “El cariño de la gente es el mejor premio”

INFOBAE AMÉRICA

Tras el encuentro en Londres,

Tras el encuentro en Londres, los aliados europeos respaldaron a Zelensky: como sigue la negociación del plan de paz con Rusia

Israel bombardeó infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Le pagaron para hacer llover y pasaron cosas. Pero, ¡ojo!, que al final llovió

El día que un retrato provocó un escándalo real: la fallida boda de Enrique VIII y Ana de Cleves

“El Eternauta”: una profecía sobre la resistencia que se renueva