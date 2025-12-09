Violenta entradera: delincuentes golpearon a una empleada judicial de Morón y a su pareja

El episodio ocurrió el viernes en una zona de quintas de Moreno (Google Maps)

Una funcionaria judicial del partido de Morón fue víctima de una violenta entradera en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno, mientras realizaba tareas de jardinería junto a su suegra. El hecho ocurrió en una casa ubicada en una zona de quintas.

Todo ocurrió en horas de la tarde, cuando la auxiliar primero del Juzgado de Garantías Nº 3 de Morón levantaba ramas de una planta y junto a la mujer que la acompañaba, utilizaban una carretilla para trasladar los desechos a la esquina, dejando el portón abierto para poder circular. Fue entonces que vieron pasar, en reiteradas oportunidades, un auto Peugeot 208 blanco que les llamó la atención.

En ese momento, la pareja de la funcionaria llegó a la casa, pero la mujer le pidió que no ingresara, dado que estaban finalizando con los trabajos. El auto sospechoso volvió a pasar y de él descendieron tres delincuentes armados que atacaron a las víctimas. A la mujer le apuntaron, le exigieron dinero y obligaron al hombre a descender del auto. Les sustrajeron ambos celulares, anillos, cadenas y relojes.

No conformes, golpearon al joven con la culata de un arma, agredieron a la mujer y los obligaron a ingresar a la vivienda. Allí, bajo amenazas, los encerraron en una habitación y comenzaron a revolver cada habitación en busca de dinero y elementos de valor.

La situación se intensificó cuando uno de los delincuentes alertó que la suegra regresaba con la carretilla. Según informó el portal Primer Plano Online, sobre el relato de las víctimas, uno de los delincuentes gritó: “La vieja nos va a mandar al frente”. La mujer logró advertir lo que sucedía y escapó, y los ladrones huyeron en el mismo auto que habían llegado, dejando a la pareja encerrada. El vehículo lo habían robado esa misma tarde en El Palomar.

Mediante el rastreo de los celulares robados, la Policía Bonaerense comenzó un operativo cerrojo con patrulleros entre varias jurisdicciones. El vehículo fue localizado en Acceso Oeste, e interceptado en la zona de El Palomar, donde chocó contra un móvil policial en la esquina de Pringles y Catriló. Dos de los ladrones escaparon a pie, y se metieron en el barrio Carlos Gardel.

La hipótesis principal señala que el asalto, ocurrido en la tarde del viernes, fue planificado dado que los individuos tenían información sobre el movimiento de dinero en la familia. Para las víctimas, no se trató de un hecho al azar.

El caso está siendo investigado por la fiscal Erica Chiessi, de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. Hasta el momento, no se registraron detenciones ni se recuperó el dinero ni otros objetos sustraídos.

La semana pasada la concejal platense, Florencia Barcia, sufrió un violento robo en su vivienda del Barrio Norte. El incidente ocurrió durante las primeras horas de la noche del domingo 30, cuando la funcionaria junto a su mamá se encontraban en la cocina del domicilio ubicado en la calle 36, entre 1 y 2. Los delincuentes forzaron con una barreta las rejas de las ventanas de los dormitorios y accedieron a la propiedad, sin que se percataran.

El barrio en donde le robaron a la Concejal, en La Plata

El episodio se descubrió cuando las mujeres se dirigieron a las habitaciones y hallaron todo revuelto y la ausencia de varios objetos de valor. La representante de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante de La Plata, había sido víctima de otro robo meses atrás en la misma zona. En esa oportunidad, mientras transitaba por el barrio Hipódromo, la mujer fue abordada por dos motochorros armados que la despojaron de sus pertenencias.