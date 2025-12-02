Crimen y Justicia

Robaron a una concejal en La Plata y es el segundo hecho que sufre en lo que va del año

Los delincuentes se llevaron varios elementos de valor del domicilio de Florencia Barcia. Forzaron las rejas de las ventanas de los dormitorios y se llevaron todo

El episodio ocurrió en Barrio
El episodio ocurrió en Barrio Norte de La Plata (Google Maps)

Una concejal de La Libertad Avanza en La Plata sufrió este último fin de semana un robo en su casa de Barrio Norte, mientras se encontraba en el interior de la vivienda junto a su madre. Los delincuentes desvalijaron el lugar y ocasionaron daños considerables. Hasta el momento, no hay detenidos.

El hecho ocurrió en las primeras horas de la noche del domingo, cuando la integrante del Concejo Deliberante, Florencia Barcia, y su mamá estaban en la cocina. Sin embargo, ninguna se percató, dado que el robo tuvo como escenario los dormitorios.

Los delincuentes forzaron con una barreta las rejas de las ventanas de la casa de la calle 36, entre 1 y 2, y se llevaron varios elementos, aunque no trascendió qué contenía el botín. Cuando ambas mujeres se dirigieron a las habitaciones, se encontraron con todo “revuelto”, según indicó El Día.

Es el segundo episodio de
Es el segundo episodio de robo que sufre la concejal de La Plata (Foto: @florbarcia)

“La verdad estoy tan mal que no tengo ni fuerza para hablar”, expresó Barcia ante el portal 0221.com.ar, evitando ampliar datos sobre lo sucedido. Este es el segundo episodio que enfrenta la mujer en lo que va del año. El primero ocurrió a mediados de marzo en el mismo barrio, pero no dentro de la vivienda.

El 13 de marzo, Barcia fue abordada por dos motochorros que la despojaron de sus pertenencias en un ataque con armado. A pesar del mal momento que atravesó la mujer, no sufrió heridas de gravedad.

En aquella ocasión, su compañero del Concejo, Nicolás Morzone, difundió el caso mediante redes sociales, al tiempo que expresó su solidaridad con la afectada. “Ayer dos motochorros a punta de pistola asaltaron a la Concejal @FlorenciaBarcia en Barrio Hipódromo. Toda mi solidaridad con ella y su familia. La situación de la inseguridad en La Plata es un descontrol total”, escribió el integrante del PRO en su cuenta de X al día siguiente del episodio.

Asalto y robo a un legislador de LLA

El ahora senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, fue asaltado en la provincia a fines de octubre pasado, cuando se encontraba en su casa junto a su familia. Durante el hecho, los agresores lo golpearon y le gatillaron en repetidas veces. “Afortunadamente, el arma no se disparó”, señalaron desde el entorno.

En declaraciones recogidas por la prensa local y nacional, allegados al candidato denunciaron la ausencia de presencia policial en la zona, situación que, a su juicio, agravó la magnitud del asalto. Según detallaron, el número de emergencias 101 no respondió al ser contactado y la policía tardó más de treinta minutos en llegar al lugar, lo que incrementó la alarma y el malestar entre los afectados.

Al respecto, la víctima hizo un breve descargo en redes sociales: “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”, reflejando su descontento ante la situación de inseguridad.

Pablo Cervi tras el robo
Pablo Cervi tras el robo

Desde su círculo más cercano, exigieron una “intervención inmediata de autoridades y fuerzas de seguridad nacional”. El incidente fue investigado por la Fiscalía y la Policía provincial.

El hecho tuvo impacto político de inmediato. La diputada Lilia Lemoine difundió la fotografía de Cervi luego de la agresión y expresó: “¡Violentos nunca más!”. Por su parte, la diputada neuquina Nadia Márquez aseguró que el candidato se encontraba fuera de peligro y bajo custodia de la Policía Federal. “Oramos por tu vida y tu familia”, expresó la libertaria, tras denunciar que intentaron dispararle dos veces.

También el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el diputado del PRO, Oscar Agost Carreño, manifestaron públicamente su solidaridad con Cervi y exigieron el pronto esclarecimiento del hecho. “Mi solidaridad con Pablo Cervi y su familia tras sufrir un violento asalto en casa de su madre. Espero que la policía pronto encuentre a los responsables y que se haga justicia. Fuerza Pablo!”, concluyó Agost Carreño.

