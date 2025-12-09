Crimen y Justicia

Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos tras robar un auto y chocar durante la persecución

Ocurrió esta madrugada. Los acusados tienen entre 17 y 19 años

Guardar
La esquina donde se produjo
La esquina donde se produjo el tiroteo

Un enfrentamiento armado entre policías y un grupo de delincuentes dejó como saldo a una oficial y a dos ladrones heridos en Lanús Este durante la madrugada de este martes.

Todo comenzó cuando tres asaltantes robaron un Fiat Cronos en la zona del Shopping Alto Avellaneda, en las inmediaciones de las avenidas Güemes y Larralde.

A través del sistema de cámaras de monitoreo, el auto fue ubicado circulando por la arteria Salta hacia el partido Lanús, lo que dio inicio a una persecución policial con varios móviles.

El recorrido finalizó en el cruce de Pringles y Salta, a metros de la sede del Comando Patrullas de Lanús, donde el vehículo robado chocó contra un poste de luz y los sospechosos intentaron escapar. Allí se produjo el tiroteo.

En el intercambio de disparos, la oficial, de 42 años y destinada al Comando Avellaneda, recibió un impacto de bala en la axila derecha que le provocó una perforación en el pulmón derecho.

Sus compañeros la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Narciso López -situado a cuatro cuadras de distancia-, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanecía en terapia intensiva, estable y con pronóstico reservado. Su familia se encontraba presente en el hospital.

Mientras tanto, la Policía detuvo a los tres acusados: a uno, D.F., de 19 años, lo atraparon en el lugar. A otro, de la misma edad e identificado como F.E.J., lo capturaron a unas ocho cuadras de la esquina en la que comenzó el tiroteo. Estaba herido: había sido baleado en el hombro derecho, por lo que lo llevaron al hospital Eva Perón de Lanús, donde continuaba internado fuera de peligro.

El tercer acusado es un adolescente de 17 años y con domicilio en Gerli, que también fue ingresado a la guardia del hospital por un tiro en la pierna derecha, cerca de la rodilla.

Todos los detenidos quedaron hospitalizados bajo custodia policial. El caso se investiga como robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio agravado por ser la víctima personal policial. Interviene la UFI de Menores N°5 del departamento judicial de Lanús.

El Hospital Zonal General de
El Hospital Zonal General de Agudos Narciso López

El episodio se dio a menos de una semana de otro enfrentamiento armado ocurrido en el partido de Lanús, que terminó con un subcomisario de la Policía de la Ciudad herido de bala y un delincuente muerto.

Ese caso tuvo lugar sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 5700, en Remedios de Escalada. Según relató el propio policía, al momento del hecho circulaba por allí en su moto cuando fue asaltado por un ladrón, por lo que utilizó su arma reglamentaria para defenderse del robo.

Tras la alerta al 911, personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús se dirigió al lugar. Al llegar, encontraron tirado en el suelo al subcomisario. Había recibido dos disparos -uno en el tórax y otro en el abdomen- y fue derivado a una clínica.

Por su parte, el asaltante, identificado como Tobías Ariel Vega, con domicilio registrado en Lanús Oeste, según los registros oficiales, falleció en el lugar. Fue su madre quien confirmó su identidad en la escena ante las autoridades.

Los investigadores secuestraron el arma de fuego y la moto del policía, además de vainas servidas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”.

Temas Relacionados

RobosTiroteoLanúsAvellanedaPolicía BonarenseÚltimas noticiasinseguridad

Últimas Noticias

Se negó a declarar la trabajadora sexual acusada de haber matado a un policía retirado a puñaladas para robarle

Vecina de la víctima, fue imputada por el crimen de Oscar Alberto Ávalos, un ex suboficial de la Bonaerense de 78 años que fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses

Se negó a declarar la

Quién es la misteriosa mujer detenida por robo que se volvió viral

Lidia Esther L. será trasladada desde Rio Negro hasta una celda porteña luego de ser capturada por la Policía de su provincia. Su fugaz paso por TikTok

Quién es la misteriosa mujer

Les recriminó por el robo de un perro y lo mataron con un destornillador: procesaron al último de los detenidos

Lo encontraron en Perú y le dictaron la prisión preventiva por el crimen ocurrido en el Bajo Flores. La pareja del capturado y uno de sus cómplices ya fueron condenados por el homicidio. Hay un sospechoso que sigue sin ser identificado

Les recriminó por el robo

Estaba detenido por intento de homicidio, se escapó a la casa de su novia y lo recapturaron

Fue en Mar del Plata. El sospechoso se había cortado el pelo y puesto lentes para no ser identificado. Quedó alojado en el penal de Batán

Estaba detenido por intento de

Un gendarme mató a un ladrón que intentó robarle a su hermano en La Matanza

Ocurrió este lunes en la localidad de Aldo Bonzi. El delincuente abatido tenía 22 años y antecedentes penales por robo y encubrimiento agravados

Un gendarme mató a un
DEPORTES
El Inter de Lautaro Martínez

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras un blooper del PSV: sus impactantes números

El llamativo consejo de Pep Guardiola a Xabi Alonso en medio de su crisis en el Real Madrid: la frase que se hizo viral

Gareth Bale reveló el verdadero motivo por el que se retiró a los 33 años: “Hay más en la vida que solo el fútbol”

TELESHOW
Daniela Christiansson entró en la

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

La China Suárez habría hecho un pedido en nombre de Mauro Icardi antes del estreno de la segunda temporada de “En el barro”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la ciencia logró que

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita

Salvador Nasralla denunció “fraude” en las elecciones de Honduras y exigió una revisión exhaustiva del conteo de votos

Violento enfrentamiento en Bolivia dejó al menos dos muertos y 14 heridos durante una intervención policial

El piloto español Enzo Badenas murió a los 17 años tras accidentarse en un entrenamiento de motocross