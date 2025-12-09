Tiroteo en Lanús: una policía baleada y tres delincuentes presos tras robar un auto y chocar durante la persecución

La esquina donde se produjo el tiroteo

Un enfrentamiento armado entre policías y un grupo de delincuentes dejó como saldo a una oficial y a dos ladrones heridos en Lanús Este durante la madrugada de este martes.

Todo comenzó cuando tres asaltantes robaron un Fiat Cronos en la zona del Shopping Alto Avellaneda, en las inmediaciones de las avenidas Güemes y Larralde.

A través del sistema de cámaras de monitoreo, el auto fue ubicado circulando por la arteria Salta hacia el partido Lanús, lo que dio inicio a una persecución policial con varios móviles.

El recorrido finalizó en el cruce de Pringles y Salta, a metros de la sede del Comando Patrullas de Lanús, donde el vehículo robado chocó contra un poste de luz y los sospechosos intentaron escapar. Allí se produjo el tiroteo.

En el intercambio de disparos, la oficial, de 42 años y destinada al Comando Avellaneda, recibió un impacto de bala en la axila derecha que le provocó una perforación en el pulmón derecho.

Sus compañeros la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal General de Agudos Narciso López -situado a cuatro cuadras de distancia-, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanecía en terapia intensiva, estable y con pronóstico reservado. Su familia se encontraba presente en el hospital.

Mientras tanto, la Policía detuvo a los tres acusados: a uno, D.F., de 19 años, lo atraparon en el lugar. A otro, de la misma edad e identificado como F.E.J., lo capturaron a unas ocho cuadras de la esquina en la que comenzó el tiroteo. Estaba herido: había sido baleado en el hombro derecho, por lo que lo llevaron al hospital Eva Perón de Lanús, donde continuaba internado fuera de peligro.

El tercer acusado es un adolescente de 17 años y con domicilio en Gerli, que también fue ingresado a la guardia del hospital por un tiro en la pierna derecha, cerca de la rodilla.

Todos los detenidos quedaron hospitalizados bajo custodia policial. El caso se investiga como robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con tentativa de homicidio agravado por ser la víctima personal policial. Interviene la UFI de Menores N°5 del departamento judicial de Lanús.

El Hospital Zonal General de Agudos Narciso López

El episodio se dio a menos de una semana de otro enfrentamiento armado ocurrido en el partido de Lanús, que terminó con un subcomisario de la Policía de la Ciudad herido de bala y un delincuente muerto.

Ese caso tuvo lugar sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 5700, en Remedios de Escalada. Según relató el propio policía, al momento del hecho circulaba por allí en su moto cuando fue asaltado por un ladrón, por lo que utilizó su arma reglamentaria para defenderse del robo.

Tras la alerta al 911, personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús se dirigió al lugar. Al llegar, encontraron tirado en el suelo al subcomisario. Había recibido dos disparos -uno en el tórax y otro en el abdomen- y fue derivado a una clínica.

Por su parte, el asaltante, identificado como Tobías Ariel Vega, con domicilio registrado en Lanús Oeste, según los registros oficiales, falleció en el lugar. Fue su madre quien confirmó su identidad en la escena ante las autoridades.

Los investigadores secuestraron el arma de fuego y la moto del policía, además de vainas servidas.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, bajo la carátula de “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”.