Crimen y Justicia

Un subcomisario baleado y un sospechoso de 19 años muerto tras un presunto intento de robo en Lanús

Ocurrió este miércoles en Remedios de Escalada. El policía recibió un disparo en el tórax que le afectó el pulmón y otro en el abdomen

El hecho sucedió sobre la
El hecho sucedió sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 5700, a la altura del Puente Carretero

Un subcomisario de la Policía de la Ciudad resultó herido de bala y un sospechoso de 19 años murió luego de un enfrentamiento a tiros durante este miércoles en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Según relató el policía, utilizó su arma reglamentaria para defenderse de un robo.

El hecho sucedió sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen al 5700, a la altura del Puente Carretero. De acuerdo con el reporte oficial, el subcomisario relató que se movilizaba en una moto Honda CB 250 cuando fue interceptado por un ladrón armado. El asalto derivó en un enfrentamiento que terminó con ambos baleados.

Tras la alerta al 911, personal del Comando Patrullas y la Comisaría Cuarta de Lanús se dirigió al lugar. Al llegar, encontraron tirado en el suelo al efectivo policial, quien les contó lo que había sucedido.

De inmediato, lo subieron a un móvil y lo trasladaron a una clínica cercana, donde posteriormente fue ingresado al área de quirófano. La víctima presentaba dos impactos de bala: uno en el tórax derecho que le afectó el pulmón y otro en el abdomen.

Por su parte, el asaltante, identificado como Tobías Ariel Vega, con domicilio registrado en Lanús Oeste, según los registros oficiales, falleció en el lugar. Fue su madre quien confirmó su identidad en la escena ante las autoridades.

Los investigadores secuestraron en el lugar el arma de fuego y la moto del policía, además de vainas servidas.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien convocó a los peritos de Policía Científica y dispuso el traslado del cuerpo a la morguera judicial para la correspondiente autopsia.

La carátula del caso es “robo agravado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio criminis causa”, una acusación que indica que el supuesto ladrón quiso matar al policía para ocultar un delito menor, es decir, el asalto.

Un caso similar en José León Suárez

La zona de José León
La zona de José León Suárez donde un cabo de la Policía Federal mató a uno de los delincuentes que intentaron robarle la moto

Otro hecho de características similares ocurrió este martes en José León Suárez, en el partido de San Martín, cuando un cabo de la Policía Federal mató a un delincuente que intentó robarle la moto, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Ese episodio se dio durante la tarde en la calle Andrade, cerca del Camino del Buen Ayre. El policía, de 32 años y que cumple funciones en la comisaría del Ferrocarril Belgrano Norte, circulaba de civil cuando fue interceptado por tres ladrones armados. Al verse amenazado, se identificó y extrajo su arma reglamentaria.

Así se produjo un tiroteo que finalizó con uno de los asaltantes, identificado como Ángel Aguirre, baleado en el abdomen. Tras el tiroteo, el resto de la banda huyó sin cometer el robo y todavía son buscados por la Policía.

Aguirre fue trasladado consciente al Hospital Eva Perón de San Martín, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, pero finalmente murió. Los peritos secuestraron en el lugar una réplica de pistola, que el fallecido habría utilizado para intimidar a la víctima.

La fiscal Mariela Paladino, de la UFI N°5 de San Martín, modificó la imputación del caso a homicidio (inicialmente había sido lesiones agravadas por el uso de ama de fuego) y dispuso peritajes al arma reglamentaria del policía, a la espera además de imágenes de cámaras de la zona y el resultado de la autopsia.

