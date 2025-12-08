Seis tiros, dos nenes en la mira y la última imagen de la víctima: el video del policía que atropelló y mató en Morón

El video de los tiros del policía que atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

Las imágenes se conocieron este domingo y son tan indignantes como desesperantes. Se trata del video de una cámara de seguridad de un vecino del partido bonaerense de Morón que captó el momento en que el Policía de la Ciudad Carlos Pelozo (36) disparó cuando los familiares del José Luis Zárate lo increpaban porque lo había atropellado y no le dio asistencia, sino que escapó del lugar.

En ese video, que ya figura en la causa y al que accedió Infobae, quedó graficada la magnitud de la brutal reacción del uniformado que juró proteger y servir y terminó matando salvajemente al primo de la víctima del choque: seis veces gatilló desde su auto para asesinar a Juan Manuel De Vita (19) a metros de dos nenes que jugaban en la vereda. Se nota en las imágenes cómo se levanta el polvo en cada lugar donde impactaron los balazos.

Pelozo hoy está preso, acusado por la fiscal Valeria Courtade, de la UFI N°3 de Morón, de lesiones culposas por las heridas que sufrió Zárate, internado y con pronóstico reservado en el Hospital Posadas. También le endilgan el homicidio agravado por ser cometido con el uso de arma de fuego de De Vita, según explicaron fuentes del caso a este medio.

Para poner un poco de contexto a las imágenes, este sábado por la mañana el policía separado ya de la Fuerza porteña conducía su Renault Sandero rojo, acompañado por su hijo. En ese contexto, embistió a una moto en la que circulaba Zárate. De acuerdo a allegados a la víctima y a vecinos, escapó del lugar tras el accidente.

Morón: un policía atropelló a un joven y luego mató al primo de la víctima

Luego, se presentó en la Comisaría Morón 4°, pero sin el auto y lo obligaron a volver con el vehículo. Cuando lo hizo, fue reconocido por allegados y familiares de Zárate y ahí se originó una pelea. Luego, un grupo lo persiguió por 10 cuadras.

Al llegar a Grito de Alcorta, entre Chile y San Francisco, uno de los autos que perseguía a Pelozo le cerró el paso. Y de ese momento son las imágenes que encabezan esta nota. El primo de Zárate, De Vita, se bajó de ese vehículo y le recriminó al agente su actitud.

El video habla por sí solo: el policía bajó la ventanilla de su coche y le disparó con su pistola Beretta seis tiros. Lo hizo a metros de dos niños que jugaban en la vereda y que salieron corriendo no bien se desató la locura y por eso se salvaron.

La protesta de los familiares de Zárate y De Vita este domingo (Captura TN)

De Vita murió y el policía huyó otra vez en su coche. Su presencia fue captada por cámaras municipales y terminó detenido en el centro de Morón minutos más tarde. Pelozo fue indagado este domingo por la fiscal Courtade y se negó a declarar.

La que sí habló fue la pareja de Zárate, lo hizo esta tarde ante la prensa en el marco de una protesta de vecinos en Morón. Sabrina, esposa de José Luis, dijo que su marido “está complicado”.

Y contó cómo fue el siniestro vial: “Por lo que se ve en el video, él lo choca, frena para ver y se va. Lo dejó tirado. No ayudó en nada, lo ayudaron los vecinos y los amigos que justo escucharon el golpe y salieron corriendo”.

La última imagen con vida de Juan Manuel De Vita: tenía 19 años e iba a ser papá

También Sabrina habló en diálogo con TN sobre lo que sucedió frente a la comisaría: “Empezamos a discutir, a decirle por qué lo dejó tirado y se dio a la fuga. Nosotros lo empezamos a seguir... Ahí se baja Juan (De Vita) y le golpea la ventanilla. Le golpeó la ventana y este asesino lo único que hizo fue bajar la ventanilla y tirar, tiró a matar. Disparó y se escapó otra vez”.