Crimen y Justicia

Otro detenido por el caso de la pelea familiar que derivó en un tiroteo en el que mataron a una adolescente

A cinco meses del absurdo homicidio de Daniela Abigaíl Góngora (17), cayó uno de los prófugos. La víctima había recibió un disparo en la cabeza, un vecino fue baleado en el pie y una hermana de la chica asesinada, un tiro en el glúteo

Guardar
Al final de la calle
Al final de la calle fue donde mataron a Abigaíl (Google Street View)

Fue a fines de julio pasado. La violencia intrafamiliar mezclada con la virulencia narco de la zona de Villa Trujui, en el partido de Moreno, terminó en un tiroteo en el que mataron a Daniela Abigaíl Góngora (17). Justamente, los homicidas eran defendidos por el padre de la víctima, a quien sus hijas le recriminaban que no se ponía del lado de ellas y que las maltrataba. Esta madrugada detuvieron a uno de los prófugos del caso, según contaron fuentes de la investigación a Infobae.

Se trata de Jonathan Eduardo G., de 28 años, quien era buscado por el delito de homicidio agravado en una causa que comenzó a investigar la fiscalía de Moreno a cargo de Luisa Pontecorvo, con el secretario fiscal Pablo Córdoba.

Jonathan Eduardo G. fue atrapado de la DOE Capturas de la Policía Bonaerense luego de un allanamiento, ampliaron las fuentes del caso.

El día que la bala le atravesó la cabeza a la adolescente, durante el tiroteo un vecino que fue a rescatar a su hijo que jugaba a la pelota en la vereda recibió un tiro en un pie; y una hermana de la víctima fue baleada en el glúteo. Todos fueron trasladados de inmediato por particulares al hospital de Moreno, pero Abigaíl no sobrevivió.

El prófugo detenido
El prófugo detenido

Por el crimen de la adolescente y los otros dos intentos de homicidios, en un primer momento hubo dos detenidos y se buscaba a al menos tres prófugos, uno era el novio de la hermana de la víctima, los otros, dos de los agresores defendidos por el padre de Abigaíl. El contexto de la disputa: conflictos de antigua data relacionados a la comercialización de estupefacientes.

La locura se desató el pasado 20 de julio, un domingo de invierno, en la esquina de Ozanam y Tablada del barrio San Cayetano. Pero la génesis había comenzado mucho antes.

“Las hijas hacía como tres meses que estaban distanciadas de su padre porque el hombre tenía problemas de consumo y las maltrataba. Justamente, el día del crimen hubo un zamarreo de su parte a una de las chicas y una discusión que fue escalando”, comentaron las fuentes del caso por ese entonces.

La discusión involucraba un problema entre el novio de una de las hermanas de Abigaíl y una banda narco de la zona que era defendida por el padre de la víctima. Todo terminó a los tiros, con el progenitor de parte de los cuatro que decidieron dirimir a balazos los conflictos que tenían con el joven.

En ese contexto fue que Abigaíl recibió el balazo en la cabeza. Pero como la situación se dio en el marco de un cuadro de violencia intrafamiliar y los homicidas eran amparados por su padre, la fiscalía de Moreno había imputarles a los primeros detenidos el delito de femicidio agravado. Además, les endilgaron la doble tentativa de homicidio por las heridas al vecino y a la hermana de la víctima.

Las tareas de investigación fueron encomendadas, en un primer momento, a personal de la Comisaría 8ª de Moreno (Catonas) y a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Ellos fueron los que primero buscaron a los otros dos hombres que estaban con el padre de la víctima y también al novio de la hermana de Abigaíl con el que se pelearon.

El progenitor de la chica asesinada estuvo demorado, pero fue liberado, luego de que se confirmara por los testigos que no estaba armado al momento del tiroteo.

Recién más de cuatro meses después del crimen, los investigadores dieron con uno de los tres prófugos que tenía la causa.

Lo cierto es que detrás del crimen de Abigaíl hubo un contexto de marginalidad y para muesta de ello basta mencionar que ni siquiera hay imágenes de Google Street View en esa zona: la imagen que ilustra esta nota fue tomada a dos cuadras de distancia, en una zona de barrios tomados por bandas que se disputan la venta de drogas al narcomenudeo y matan sin piedad.

Temas Relacionados

homicidiosMorenoVilla Trujuiviolencia urbanaúltimas noticiasnarcomenudeoviolencia intrafamiliarfemicidios

Últimas Noticias

Intentó robar una cadenita en el ingreso a La Bombonera y se vio en vivo por TV cómo lo corría la Policía

Durante el operativo de seguridad en Boca-Racing, la fuerza porteña logró recuperar la alhaja sustraída, mientras familiares de la víctima, de visita desde España, denunciaban lo sucedido en el acceso al estadio

Intentó robar una cadenita en

Sin piedad: el video del ataque al jubilado que agonizó una semana tras el robo de su bicicleta en Moreno

Mario Rueda tenía 72 años, trabajaba y estudiaba en una escuela para adultos en José C. Paz. Lo abordaron en la puerta de su casa. Hay un detenido por el crimen

Sin piedad: el video del

Desesperada búsqueda de una chaqueña de 20 años: dijo que iba a la facultad y viajó a CABA sin avisarle a nadie

La familia de Liliana Evelin Machuca no tiene noticias suyas desde el pasado jueves. “Ella no permitía entrar en lo que era su privacidad”, dijo su madre en diálogo con Infobae

Desesperada búsqueda de una chaqueña

“Dame la plata”: una funcionaria judicial fue víctima de una violenta entradera en Francisco Álvarez

Los asaltantes habían robado el auto con el que cometieron el hecho en El Palomar, ese mismo día. Los investigadores sospechan que hicieron inteligencia previa

“Dame la plata”: una funcionaria

Habló uno de los argentinos acusados de robar en un shopping de Miami: “Estamos pagando un precio muy alto por una situación confusa”

Juan Pablo Rua, quien fue detenido en Estados Unidos junto a cuatro amigos y tuvo que pagar una fianza para recuperar su libertad, dio su versión de los hechos

Habló uno de los argentinos
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentan

Gimnasia y Estudiantes se enfrentan en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura

River Plate inició conversaciones para incorporar a una figura de la selección argentina y de la Premier League

Las explosivas declaraciones de Arturo Vidal por la crisis del Colo Colo que provocaron la respuesta de un ex referente: “Mal compañero”

Drama y festejo alocado: el gol en el último segundo con el que Argentina venció a Túnez en el Mundial de handball femenino

Las modificaciones que oficializó la FIFA para el Mundial 2026: de la cantidad de jugadores por lista a la medida para combatir el calor

TELESHOW
El conmovedor encuentro de Luisana

El conmovedor encuentro de Luisana Lopilato y Michael Bublé con el Papa León XIV: “Va a quedar en el corazón para siempre”

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

INFOBAE AMÉRICA

Mulino se reunió con la

Mulino se reunió con la familia de María Corina Machado en Oslo y ratificó el apoyo de Panamá a la causa venezolana

Elecciones en Honduras: Nasry Asfura mantiene la ventaja en el escrutinio tras tres días de parálisis en el conteo

Premio Nobel de Literatura 2025: el discurso completo de Laszlo Krasznahorkai

La Justicia de Ecuador llevará a juicio al ex presidente Lenín Moreno y a 24 allegados por presunta corrupción

Trump y Netanyahu se reunirán en la Casa Blanca para coordinar la segunda fase del acuerdo sobre Gaza