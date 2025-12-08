Mató a un joven a la salida de un cumpleaños de 15 en Santa Fe e intentó hacerse pasar por víctima del mismo ataque

El hecho ocurrió a la salida de un cumpleaños de 15 (Google Maps)

Un joven de 19 años murió tras recibir un disparo a la salida de una fiesta de 15 en la ciudad santafecina de Puerto General San Martín. El hecho ocurrió durante la madrugada a raíz de una presunta discusión entre la víctima y el agresor.

La Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe recibió el aviso cerca de las 6 de la mañana del sábado, que alertaba sobre la presencia de un joven tendido en el asfalto de la calle Del Bajo al 1000. Al llegar, los uniformados hallaron el cuerpo de Elías Miguel Alfonso, quien ya no presentaba signos vitales y posteriormente el personal del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) constató el fallecimiento.

Tenía varias heridas, una de ellas localizada en la zona del cuello, la que habría provocado el desenlace fatal, de acuerdo con la información a la que accedió el portal La Capital. En paralelo, algunos testigos apuntaron contra otro joven como el presunto autor.

Se trataba de un joven de 18 años identificado como J. R. a quien la Policía localizó herido unos 500 metros de donde encontraron el cuerpo. Los agentes procedieron a su detención, aunque no pudieron encontrar el arma con la que se habría producido el ataque.

Las hipótesis

De acuerdo con la reconstrucción inicial, horas antes del deceso de Alfonso, J. R. fue víctima de una golpiza durante la fiesta de 15, que se celebraba en la calle Nerbutti y las vías de Puerto General San Martín. Según el portal local, fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe precisaron que los dos jóvenes implicados habían protagonizado una primera pelea dentro del evento, y la discusión subió de tono hasta el enfrentamiento final.

Luego de la agresión, la Policía debió intervenir para asistir al chico de 18, quien quedó tendido en la vía pública y fue trasladado por una unidad hacia un hospital cercano, donde recibió atención médica.

En primera instancia, declaró como si hubiese sido víctima del mismo ataque, aunque no dio indicios de quién era el agresor. Sin embargo, fue detenido horas más tarde de haber abandonado el hospital. Lo que pudieron conocer los efectivos de la Comisaría 7ª de San Lorenzo, es que al momento de arrestarlo, el joven se había cambiado la ropa que vestía durante la pelea en la fiesta.

Desde ese momento, permanece detenido y será sometido imputado en los próximos días. Los investigadores buscan ahora profundizar las circunstancias que rodearon tanto la primera pelea como el ataque posterior, mientras continúan las averiguaciones para dar con el arma utilizada.

Por otro lado, la investigación quedó en manos del fiscal Maximiliano Herrero, de la sede de fiscalía de San Lorenzo, quien ordenó una serie de pericias y la toma de declaraciones a los participantes y testigos.

Un enfrentamiento a la salida de una fiesta de egresados terminó con un joven muerto

La fiesta había sido organizada por los egresados de la escuela IPEA 237 “San Antonio

Un joven de 26 años murió apuñalado tras una violenta pelea ocurrida a la salida de una fiesta de egresados en Melo, un pueblo al sur de la provincia de Córdoba. Según confirmaron fuentes policiales, la víctima, identificada como Jerónimo Carabajal, resultó fatalmente herida en la madrugada del domingo 30 de noviembre, durante un enfrentamiento que se desató inicialmente dentro del salón donde se celebraba el evento y que luego derivó en la vía pública.

La fiesta era de los egresados de la escuela IPEA 237 “San Antonio” y se realizaba en las instalaciones de la Sociedad Italiana. Al finalizar, varios de los asistentes comenzaron una pelea en la que, de acuerdo con diversos testimonios, participaban personas que habían consumido alcohol. El personal de seguridad intervino a fin de separar a los involucrados, pero la pelea no terminó allí. Ya en la vereda, dos hombres reanudaron la discusión, que rápidamente escaló hasta que uno de ellos extrajo un arma blanca y atacó a Carabajal.

Los testigos del incidente indicaron que el atacante utilizó un puñal o un cuchillo de cocina. Tras herir gravemente a la víctima con dos cortes profundos en el pecho, el agresor huyó en una camioneta. El atacante fue identificado por varios presentes como oriundo de Villa Rossi, una localidad cercana a Melo, según reportó la emisora Cadena 3.

El joven apuñalado, quien residía en la ciudad de Serrano, se desplomó frente a la entrada de la Sociedad Italiana. De inmediato, los servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a Carabajal al hospital Ramón Cárcano, en la ciudad de Laboulaye. El personal médico constató la gravedad de las lesiones en el tórax y, pese a la rápida atención, se confirmó su muerte poco después de ingresar.

Horas más tarde, durante la mañana del mismo domingo, la policía logró localizar y detener al principal sospechoso del homicidio. El hombre, de 30 años, permanece bajo custodia mientras se avanza en la investigación.