Mataron de una puñalada en el pecho a un joven que salía de la fiesta de egresados de su hermano en Córdoba

La tragedia ocurrió a la salida de una fiesta de egresados en un pueblo de Córdoba (Policía de Córdoba)

Un suceso trágico interrumpió una celebración de egresados en la localidad de Melo, ubicada en la provincia de Córdoba. Un joven de 26 años, identificado como Jerónimo Carabajal, fue asesinado tras recibir una puñalada en el pecho. El incidente ocurrió durante la madrugada de este domingo tras un conflicto que comenzó en el interior del salón y continuó en la vía pública. Un hombre de 30 años fue detenido como principal sospechoso de cometer el ataque.

La celebración correspondía a los egresados de la IPEA 237 “San Antonio” y se llevaba a cabo en las instalaciones de la Sociedad Italiana.

Testimonios indicaron que, hacia el término del evento, se generó una disputa violenta entre varios de los invitados. Según lo reportado, estas personas se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El personal de seguridad intervino para sacar a los participantes del enfrentamiento, pero la confrontación siguió escalando afuera, en la calle.

Dos hombres reanudaron la discusión y comenzaron con los golpes en la vereda. En medio de este altercado, uno de los involucrados extrajo un elemento punzante. Algunos testigos mencionaron que era un puñal y otros lo identificaron como un cuchillo de cocina. También identificaron al atacante como oriundo de la localidad de Villa Rossi, de acuerdo con lo informado por Cadena 3.

La fiesta había sido organizada por los egresados de la escuela IPEA 237 “San Antonio”

Jerónimo Carabajal, quien asistió al festejo de su hermano graduado y residía en la cercana ciudad de Serrano, resultó gravemente herido. El joven sufrió dos cortes profundos en la zona del tórax. A raíz de las severas lesiones, la víctima se desplomó frente a la entrada de la Sociedad Italiana.

Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a Carabajal hacia el hospital Ramón Cárcano, localizado en Laboulaye. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, en el centro de salud confirmaron su fallecimiento.

Fuentes de la investigación precisaron a la prensa local que el agresor huyó del lugar inmediatamente después del ataque a bordo de una camioneta. Horas después del suceso, durante la mañana del mismo domingo, fue localizado y capturado.

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye tomó intervención en el caso. La Justicia ordenó la realización de las primeras pericias a la Policía Judicial para que se pudiera establecer la secuencia exacta de los acontecimientos.

Otro antecedente violento

La provincia de Córdoba ya había sido escenario de un suceso similar la última semana. Un ataque a tiros durante una fiesta de egresados en la zona oeste de la Capital dejó tres heridos, entre los que hubo dos adolescentes.

Todo ocurrió durante la noche del sábado 22 de noviembre, cuando un sospechoso apodado el “Colombiano” fue detenido como responsable de haber abierto fuego desde un auto contra el interior de un salón barrial, donde se desarrollaba el evento.

Los heridos fueron derivados al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón

El incidente ocurrió sobre calle Jerónimo Sappia al 4300, en la esquina de Aviador Camilotti, en el barrio Las Flores II de la capital cordobesa.

Allí, un grupo de personas celebraba una fiesta de egresados de 6° año. De acuerdo a fuentes del caso, un adolescente de 15 años y dos mujeres de 18 y 34 años resultaron con heridas de armas de fuego y fueron trasladadas de inmediato al Hospital Provincial del Suroeste Eva Perón, que queda a 17 cuadras de donde fue la balacera.

El menor fue llevado en un auto particular hasta el centro de salud, pero las dos mujeres ingresaron por sus propios medios, según Eldoce.tv. Una de ellas presentaba una herida en la zona intercostal izquierda, mientras que la otra, lesiones en el hombre y en la con lesiones en el hombro y la pierna derecha.

Las víctimas que no revestían heridas de gravedad, las dos mayores, fueron dadas de alta este domingo. En tanto, el adolescente de 15 años, con una herida de bala en el cuello, continuaba en observación.