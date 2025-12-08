Crimen y Justicia

Encontraron el cuerpo de una joven debajo de su cama en Córdoba: su madre convivió por días con el cadáver

Las autoridades acudieron a un domicilio en la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba, luego de que residentes del barrio reportaran su ausencia. Estaba en un avanzado estado de descomposición

La Policía de la localidad
La Policía de la localidad de Villa Rumipal trabajó en el domicilio junto a los bomberos

Una joven de 22 años fue hallada muerta en su vivienda de Villa Rumipal, en la provincia de Córdoba, tras varios días sin saber de ella. El caso derivó en una investigación en el Valle de Calamuchita y tiene a la madre de la víctima como principal sospechosa, ya que convivía en la casa donde fue hallado el cuerpo.

La Policía se presentó en el domicilio luego de que los vecinos del barrio El Torreón denunciaran que no la veían desde hacía casi una semana, y descubrió el cadáver debajo de una cama en un avanzado estado de descomposición. Esto sucedió cerca de las 21 y contó con la presencia tanto del personal de la Policía Departamental Calamuchita, como los Bomberos Voluntarios.

Ambos equipos participaron en el operativo junto a autoridades judiciales, donde los primeros análisis establecieron que la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes del hallazgo, a partir del nivel de descomposición que presentaba el cuerpo.

La joven vivía junto a su madre, una mujer de 64 años, que en el momento del descubrimiento no se encontraba en la casa. Poco después, la fiscal Paula Bruera, a cargo de la fiscalía de Río Tercero, dispuso la detención preventiva de la mujer, quien quedó a disposición de la Justicia y será sometida a pericias psicológicas para determinar si padece alteraciones psiquiátricas, según indicó ElDoce.tv.

Según el mismo portal, los primeros resultados de la autopsia indicaron que la causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio y que la joven habría tenido alguna discapacidad, aunque las autoridades aguardan la confirmación de este dato.

El caso fue caratulado como muerte de etiología dudosa, lo que abre distintas posibles líneas de pesquisa. En tanto, la Fiscalía avanzará con las declaraciones de familiares y allegados para reconstruir el hecho.

Encontraron muertas a dos mujeres en su casa tras el aviso de los vecinos

La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad en la escena del hecho

El hallazgo de dos mujeres muertas en una vivienda de Villa Luro derivó en una investigación por posible doble homicidio. Las víctimas, Estela, de 74 años, y su hija Soledad, de 40, fueron encontradas en la tarde del 6 de noviembre, tendidas sobre el piso de una de las habitaciones de la casa ubicada en la calle Morón al 4900. La alarma la dio una vecina que, tras varios días sin ver a las mujeres, contactó al 911 y solicitó la presencia de las autoridades.

Al lugar, se trasladó personal de la Policía de la Ciudad, junto a los Bomberos y la Unidad Criminalística para asegurar el área y llevar adelante las pericias. Los agentes debieron ingresar por la fuerza al domicilio tras recibir autorización de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, dado que en la propiedad no había signos de violencia en la puerta de entrada, un dato que generó entre los investigadores diversas hipótesis sobre lo ocurrido.

Una vez dentro de la vivienda, las fuerzas de seguridad se encontraron con los cuerpos de las dos mujeres en una habitación. Ambas yacían sobre el suelo y, de acuerdo con fuentes de la investigación, la data de muerte de ambas era de al menos 72 horas. El estado en que fueron localizadas y la disposición de la escena llevaron a abrir una causa bajo la carátula preliminar de averiguación de doble homicidio.

De manera simultánea a las tareas de la Policía Científica, los investigadores comenzaron a analizar las filmaciones de las cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, cercanas a la vivienda de las dos víctimas, en busca de movimientos sospechosos o personas que hayan entrado o salido de la propiedad durante los días previos al hallazgo.

La investigación continúa con la recolección de testimonios de vecinos y allegados que permitirán establecer con mayor precisión la causa y el momento exacto de las muertes.

