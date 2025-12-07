Crimen y Justicia

Activaron un pedido de captura contra un hombre acusado de fracturarle el brazo a su bebé y agredir a su pareja

El episodio se habría desatado, luego de que el acusado agrediera a su pareja. Por el momento, no se habría tenido información que apunte hacia su paradero

El menor permanecerá internado y
El menor permanecerá internado y bajo tratamiento médico

La Justicia de Córdoba libró un pedido de captura contra un hombre, que fue denunciado por haberle fracturado el brazo a su bebé de seis meses. Según trascendió, el hecho ocurrió durante un episodio de violencia de género que también tuvo como víctima a su pareja y madre del pequeño.

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda situada en calle Domingo Liras al 550, en el barrio Villa Urquiza. En esa zona, vivía el fugitivo, identificado como Pablo Jeremías Ormeño, apodado “Chancho”, junto a su pareja y el hijo de ambos.

Aunque no se conoció cómo habría comenzado la agresión intrafamiliar, sí se confirmó que, inicialmente, la pareja del prófugo había sido el blanco de los golpes. Durante el brutal ataque, el acusado habría dado una patada que terminó por golpear al bebé en su brazo.

De acuerdo con la información difundida por La Voz del Interior, la gravedad de la lesión motivó el traslado de urgencia del infante por el personal policial y los servicios de emergencia. Luego de que el pequeño fuera atendido en la guardia pediátrica del Hospital Eva Perón, se determinó que permanezca hospitalizado hasta que se registren mejoras en su estado de salud.

El hombre se habría fugado, luego de haber golpeado al bebé (Policía de Córdoba)

La investigación sigue en curso mientras las autoridades intentan dar con el paradero del sospechoso, que hasta el momento no pudo ser localizado. Asimismo, no se obtuvieron detalles sobre el estado de salud de la mujer y si habría requerido atención especial por el ataque.

Otro caso de violencia intrafamiliar: una nena de 7 años fue desfigurada a golpes por su padrastro

El mismo día que en Córdoba un bebé era agredido brutalmente por su padre, una nena de 7 años también fue víctima de una terrible golpiza que la dejó con el rostro completamente desfigurado. Este hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Gerli, en donde el caso generó tanta indignación que los vecinos contribuyeron a evitar que el acusado se diera a la fuga.

El caso, que involucra a su padrastro como presunto responsable, se encuentra bajo investigación de la fiscal María Laura Carballal, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El principal acusado fue identificado como Axel Damián Rivero, de treinta y siete años, quien será indagado en las próximas horas. Por el momento, la investigadora determinó que la carátula del expediente figure inicialmente como lesiones leves agravadas por el vínculo.

El acusado quedó detenido, mientras que la nena tuvo que ser atendida en urgencias

La secuencia comenzó cuando la madre de la menor, de cuarenta y cuatro años, regresó a su domicilio y halló a su hija con mordidas en los brazos, cortes en los labios, múltiples hematomas en el cuerpo y el rostro irreconocible por la violencia de los golpes.

En ese momento, Rivero también la agredió a ella, aunque la mujer logró salir de la casa junto a la niña. Ambas fueron trasladadas al mismo hospital donde permanece el detenido.

En el último tramo del episodio, la reacción de los vecinos resultó determinante, ya que tras escuchar los gritos provenientes de la vivienda ubicada en la calle Gibraltar al 2200, varios residentes se acercaron, persiguieron al agresor cuando intentó huir y lograron interceptarlo en la vía pública.

Antes de la llegada de la ambulancia, los vecinos lo retuvieron y también lo golpearon, hasta que el personal policial arribó al lugar y dispuso su traslado al Hospital Presidente Perón bajo custodia.

La instrucción judicial avanzará con la declaración de la madre y de los vecinos que participaron en la retención del acusado. Según detallaron las fuentes policiales a este medio, la menor se encontraba sola con Rivero al momento de la agresión, mientras la madre había salido del domicilio.

