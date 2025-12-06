Crimen y Justicia

“Vimos todo”: habló el primer testigo del accidente de tránsito en el que murieron dos jóvenes en Monserrat

El accidente ocurrió la noche del 28 de noviembre pasado en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano. La fiscalía pide colaboración a personas que hayan presenciado lo sucedido

El choque ocurrido el pasado viernes 28 de noviembre en Monserrat, donde dos mujeres perdieron la vida tras el impacto de una camioneta con su auto, continúa en plena investigación. En este contexto, mientras las autoridades avanzaban con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, desde la fiscalía habían solicitado colaboración a quienes hayan visto el hecho para reconstruirlo.

En las últimas horas, un hombre que presenció el accidente habló por primera vez y contó cómo se desarrolló el choque fatal. Fue en una entrevista con Telenoche, donde Diego recordó que esa noche estaba sentado con un compañero en un bar cercano al cruce de las avenidas Huergo y Belgrano. “Vimos todo”, dijo.

El testigo explicó que observó tanto la dirección que llevaban los vehículos como la posición en la que circulaban en ese momento de la noche. Indicó que la camioneta Volkswagen Amarok iba a alta velocidad, mientras el Citroën C3 gris, conducido por una de las víctimas fatales, intentó girar a la izquierda desde el carril derecho.

En sus palabras, “la chica dobló en un lugar donde no se puede hacerlo, pero el de la Amarok venía muy rápido”. En ese sentido, señaló que no es inusual ver esta maniobra errónea en ese cruce, pese a que los carteles de tránsito lo prohíben de manera explícita. Así, el Citroën recibió el impacto de la Amarok cuando intentaba girar.

A raíz de ese choque, una bicicleta que avanzaba por la bicisenda también fue embestida. “Justo cruzaba la piba que no tenía nada que ver en el accidente”, lamentó Diego.

El testimonio directo hasta ayer todavía no había sido incorporado formalmente a la causa judicial.

Los dos vehículos involucrados en el accidente

La reconstrucción judicial se apoya tanto en el video de una cámara de seguridad de la zona, que revela la velocidad de la camioneta, como en el aporte testimonial recabado hasta ahora.

En la esquina del siniestro, el carril derecho presenta un bulevar central de vegetación y diferentes señalizaciones que indican la imposibilidad de girar a la izquierda. Transeúntes y habitués reconocen que, aun con la prohibición, suelen verse autos que igual intentan ese atajo.

El episodio terminó de la peor forma, con las dos mujeres, fallecidas. Las víctimas, Valentina García y Maite Garmendia, tenían 18 y 19 años. Una ambulancia del SAME constató la muerte en el lugar de la joven que conducía, mientras que la otra chica fue trasladada por una ambulancia privada al hospital Argerich, lugar al que llegó sin signos vitales.

Así quedó el auto en el que viajaban las jóvenes

Personal de Policía Científica, Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) participaron en el operativo posterior al choque.

Según fuentes judiciales, la camioneta Amarok era manejada por un hombre de 47 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 34. Ambos fueron asistidos por lesiones y el conductor fue detenido, indagado y más tarde excarcelado.

Sobre el conductor pesan varias multas por infracciones de tránsito, entre ellas por exceso de velocidad, circunstancia que elevó la atención sobre su historial como automovilista.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, a cargo de Santiago Vismara, recalcó a través de un comunicado la importancia de reunir testimonios, especialmente de quienes hayan circulado o estado presentes entre las 21.45 y las 22.15 de aquella noche en la mencionada esquina.

El pedido fue replicado también por las familias de las víctimas en busca de claridad sobre lo ocurrido.

El pedido de los allegados a las víctimas fatales

Las autoridades recordaron que cualquier persona que cuente con algún dato o haya presenciado el episodio puede comunicarse con la fiscalía al (011) 7092-6021/2 o escribir a fiscri2-nac@mpf.gov.ar.

Así las cosas, la investigación sigue adelante bajo la carátula de doble homicidio culposo y lesiones. Participa el Juzgado conducido por Laura Bruniard.

