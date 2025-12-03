Crimen y Justicia

Tragedia en Monserrat: piden testigos para esclarecer el accidente de tránsito en el que murieron dos mujeres

Se trata del choque fatal del viernes pasado entre una camioneta y un auto. Las víctimas tenían 19 y 20 años y el conductor acusado fue excarcelado

Dos mujeres murieron tras un fuerte choque en Monserrat

La Fiscalía que investiga el incidente vial ocurrido el viernes pasado, en el que dos jóvenes mujeres murieron luego de que una camioneta y un auto chocaran en el barrio porteño de Monserrat, pidió ayuda para dar con testigos del accidente fatal; mientras el conductor acusado fue excarcelado, según pudo saber Infobae.

Por medio del portal fiscales.gov.ar, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°2, Santiago Vismara, solicitó la colaboración para dar con testigos que permitan esclarecer lo sucedido ese viernes por la noche, entre las 21.45 y las 22.15, en el cruce de las avenidas Huergo y Belgrano.

Esa noche, una camioneta Volkswagen Amarok color azul y un auto Citroën C3 color gris circulaban sobre la avenida Huergo sentido al sur, a metros de la avenida Belgrano y en el límite con el barrio de Puerto Madero, cuando por razones que aún intentan establecerse, colisionaron.

“Por ello, se solicita a todas aquellas personas que puedan aportar información sobre el hecho, que se comuniquen con la fiscalía al teléfono (011) 7092-6021/2 o al correo electrónico fiscri2-nac@mpf.gov.ar”, pidieron desde la Fiscalía actuante.

Así quedó el Citroën C3
Así quedó el Citroën C3

No solo ellos, también allegados a las víctimas solicitaron ayuda para dar con testigos del hecho en el que murieron una chica del barrio de Flores de 19 años y la conductora del Citroën C3 de 20, identificadas como Valentina y Maite, respectivamente.

La causa, en la que interviene el juzgado de Laura Bruniard y que le delegó la instrucción a la Fiscalía en las últimas horas, se investiga como doble homicidio culposo y lesiones y tiene al conductor de la VW Amarok como principal sospechoso, un hombre de 47 años oriundo de Hudson que llevaba una acompañante. Esa mujer, de 34 años, fue derivada al Hospital Argerich tras el siniestro fatal.

El acusado fue detenido, indagado y luego excarcelado”, ampliaron las fuentes del caso consultadas por este medio sobre el hombre que también recibió atención médica tras el siniestro.

El pedido de los allegados
El pedido de los allegados de las víctimas

Es que cuando al lugar del accidente llegó el SAME, uno de los médicos de las ambulancias asistió a los dos ocupantes de la VW Amarok por politraumatismos; mientras que también se constató el fallecimiento de la conductora del Citroën de 20 años.

Ese auto, tras el impacto contra la camioneta, luego colisionó, primero contra un semáforo y después terminó su recorrido ante un árbol.

El traslado de una de
El traslado de una de las heridas del choque en Monserrat

Para ese entonces, la chica de 19 años ya había sido derivada por una ambulancia privada que pasaba por el lugar -según lo que confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti-. La llevaron al hospital Argerich, pero llegó sin signos vitales: presentaba un grave trauma en el cráneo.

Todavía investigan si esa chica era un peatón o iba en el vehículo con la otra víctima fatal. En un principio, se habló de que una bicicleta había estado involucrada en el hecho, pero no fue así.

Además, participaron en las tareas de rescate y control del área, personal de Bomberos de la Ciudad, de las dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 1 Norte (Comisaría 1D, a cargo de Leandro Páez) y el personal de la Científica para realizar las pericias correspondientes.

Así quedó el frente de
Así quedó el frente de uno de los vehículos involucrados (Gentileza: A24)

A pesar de que las circunstancias en las que se produjo el siniestro estarían bajo investigación, la primera hipótesis indicaría que la camioneta 4x4 habría rozado al automóvil.

