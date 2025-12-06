Crimen y Justicia

Investigan otra estafa inmobiliaria en Córdoba: hay cinco detenidos acusados de vender lotes sin habilitación

La firma se llama Aluminar S.A. y está sospechada de vender terrenos para un proyecto urbanístico que no podía concretarse

Seis personas fueron detenidas en Córdoba acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a estafas inmobiliarias. Entre los implicados se encuentran cuatro empresarios del sector y dos mujeres que desempeñaban funciones como empleadas, quienes, según la investigación judicial, operaban bajo una estructura planificada que facilitaba la captación y el engaño de posibles compradores de terrenos.

De acuerdo con la causa impulsada por el fiscal Iván Rodríguez, el grupo utilizaba la empresa Aluminar S.A., creada e integrada por los propios imputados, como pantalla para aparentar una operatoria inmobiliaria regular.

A través de sus redes sociales y la página web de la firma, promocionaban supuestos lotes disponibles en “Catalina del Norte”, presentando el proyecto como legal y viable. Así, mediante documentación, visitas guiadas y promesas de escrituración, lograron persuadir a numerosos interesados, que terminaron realizando pagos y firmando contratos.

Para el fiscal que investigó la causa tras una serie de denuncias contra esta empresa, el modus operandi del grupo incluía la publicación de anuncios en portales y el contacto directo con los potenciales compradores, quienes muchas veces recibían argumentos y presentaciones formales para reforzar la confianza en el emprendimiento.

Cuando las víctimas realizaban el pago de adelantos o el monto total por los lotes, descubrían luego que los terrenos no contaban con habilitación ni permisos municipales y que el proyecto urbanístico no podía concretarse. En otros casos, tras las consultas de los damnificados, los acusados dilataban respuestas, ofrecían información confusa o directamente interrumpían el contacto.

La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, la Unidad Judicial Delitos Económicos y la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Córdoba, reunió pruebas documentales y testimoniales que permitieron comprobar el armado sistemático de la estafa. El análisis de documentación incautada reveló múltiples operaciones bajo la misma mecánica y confirmó que los lotes ofertados no podían ser transferidos legalmente ni desarrollados.

Los lotes ofertados

Un dato relevante de la causa fue que, tras hacerse público el escándalo y con el avance de las actuaciones judiciales, los responsables dieron de baja la página web de Aluminar S.A., dificultando a los damnificados el rastreo de la empresa y obstaculizando nuevas denuncias.

Los seis detenidos permanecen incomunicados y a disposición de la justicia provincial bajo la carátula de asociación ilícita y estafa reiterada. La fiscalía continúa el análisis de la documentación secuestrada y no descarta la posible existencia de más víctimas o futuras detenciones, mientras sigue el proceso para determinar el alcance patrimonial de la maniobra fraudulenta.

En abril, hubo un caso similar que llegó a la Justicia de Córdoba. Fue una investigación a la empresa constructora Márquez y Asociados, denunciada por presuntas estafas que podrían alcanzar hasta los 30 mil damnificados. Por el hecho se ordenó la detención de cuatro hermanos y un quinto miembro, que son dueños de la firma que ofrecía una “casa llave en mano”.

La empresa constructora Márquez y Asociados investigada por la Justicia de Córdoba

La causa está a cargo del fiscal Enrique Gavier, quien en declaraciones a la prensa local, señaló que ya hay “alrededor de 1.350 denuncias” luego de que el Ministerio Público Fiscal habilitara un formulario online para que los damnificados puedan hacer su presentación.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Infobae, la empresa prometía la construcción de “casas llave en mano”, es decir, que el comprador debía recibir una propiedad completamente terminada y lista para habitar, sin necesidad de realizar reformas o trabajos adicionales. Sin embargo, la firma sólo habría cumplido con la entrega de 2.500 unidades.

Los investigadores creen que las denuncias podrían seguir aumentando, ya que se encontraron registros de cerca de 30 mil contratos firmados. Si bien no es propiamente un esquema piramidal, lo cierto es que la firma se manejaba con la misma lógica: “Se realiza algún cumplimiento parcial de las prestaciones, pero solo para traer nuevos aportantes”.

