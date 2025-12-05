Crimen y Justicia

Una mujer embarazada fue atacada a golpes por un hombre en plena calle de La Plata

El hecho ocurrido en el cruce de 60 y 155. Una oficial de Policía resultó herida cuando intentó defender a la víctima. Analizan las cámaras y para dar con el agresor

La agresión ocurrió durante un
La agresión ocurrió durante un operativo de prevención en Los Hornos, vecinos advirtieron la rápida reacción de los agentes municipales

En el cruce de 60 y 155, en la localidad de Los Hornos, una patrulla de la Secretaría de Seguridad de La Plata sorprendió a los vecinos al desplegar una intervención de emergencia tras detectar una agresión violenta contra una mujer embarazada en plena vía pública.

En horas de la tarde de este jueves, durante un operativo de prevención, agentes de la Policía municipal observaron a un hombre golpeando a una mujer. Ante la intervención de la Secretaría de Seguridad, la víctima informó que se encontraba embarazada.

Sobre el hecho, el portal local 0221 detalló que el equipo actuó de inmediato para separarla del agresor y protegerla. En el proceso, el atacante golpeó a una agente y escapó en motocicleta, impidiendo su identificación en ese momento.

La mujer y la agente lesionada recibieron atención sanitaria de parte del SAME. Afortunadamente, la embarazada no sufrió heridas de consideración. Posteriormente, la víctima fue acompañada hasta la comisaría Tercera de La Plata, donde se formalizó la denuncia penal y comenzó la investigación judicial.

De momento, la Justicia avanza en la tarea de identificar al agresor, mientras se analizan los registros de la zona y se despliegan medidas de prevención. Hasta el momento no se han difundido datos de su identidad, que ayuden a dar con su paradero.

Desde el municipio remarcaron la importancia de denunciar y actuar de inmediato ante cualquier situación de violencia de género. Por esto mismo, recodaron los canales de comunicación: el 144, la línea nacional que brinda atención y asesoramiento las 24 horas; para emergencias, el 911; y el número 221 508 5988 de la Provincia de Buenos Aires, para orientación y acompañamiento.

Descontrol en La Plata: una joven atacó a una mujer y destrozó una verdulería en la que buscó refugio

Una mujer destrozó una verdulería de La Plata

Un episodio de violencia alteró la tranquilidad en Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 motivó la llegada del Comando de Patrullas LP a la intersección de las calles 117 y 601, donde se denunció la presencia de una mujer alterada que había causado daños en una verdulería local.

La situación, que ocurrió el lunes pasado, comenzó con la llegada de la agresora, identificada como M. R., una joven de 26 años, quien se encontraba en actitud hostil en inmediaciones del comercio.

Según relatos recabados en la escena, la comerciante, una mujer de nacionalidad paraguaya de 28 años, identificada como E. A. M., explicó a las autoridades: “Esa chica, le quiso pegar a la señora -señaló a una chica- y comenzó a romper todo en el comercio, porque no la dejaba entrar”. La agresora había ingresado al local blandiendo un ladrillo y lanzando amenazas: “Que salga, que salga, porque rompo todo. Ya, ahora”.

Según información oficial, tras el arribo de la policía, la señora que había sido atacada se identificó como M. G. S., otra paraguaya de 45 años. Relató que, al bajar del colectivo, fue seguida por M.R., quien le exigía dinero. Ante su negativa, la atacó físicamente y le arrojó una piedra que impactó en su cabeza.

En esos momentos, M. R. intentó acceder por la fuerza, ocasionando daños sobre la puerta del comercio, rompiendo un vidrio y tirando mercadería. La mujer persiguió al hombre con un fierro y no dudó en arrojar distintos objetos, incrementando el nivel de violencia en la escena. Paralelamente, otros clientes y transeúntes se retiraron del lugar buscando evitar mayores riesgos.

Los efectivos policiales que arribaron al escenario lograron entrevistar tanto a las víctimas como a la agresora. Se constató la existencia de lesiones leves en M.G.S. por el piedrazo que recibió en su cabeza, también heridas en E. A. M. y los destrozos del local.

Finalmente, la violenta fue reducida y trasladada junto a las partes involucradas hasta la Comisaría 16ta de La Plata, donde quedó aprehendida.

