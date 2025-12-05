Crimen y Justicia

Los familiares de la joven desaparecida en Córdoba denunciaron a un hombre cercano a la familia como sospechoso

No hay señales de Delicia Mamani Mamani desde el 21 de noviembre. Se trata del yerno de la madre de la joven. Contra él, presentaron chats como prueba y otras interacciones en redes sociales

Guardar
La joven salió de su
La joven salió de su casa el pasado 21 de noviembre y no se supo más nada de ella (El Doce TV)

La familia de Delicia Mamani Mamani presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba, para que se investigue a un sospechoso, cuya conducta consideran determinante en la desaparición de la joven.

El pedido, impulsado por la abogada Natalia Lescano, exige que la Justicia actúe con rapidez y eficiencia, en un contexto donde la coordinación entre la Justicia de Jujuy y la Justicia de Córdoba ya dio lugar a una investigación conjunta.

Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv, en el escrito presentado, la familia solicita que se adopten medidas urgentes para determinar la posible responsabilidad del hombre señalado. Este jueves, Lescano explicó que “aportamos los datos del yerno de María —madre de la víctima—, denunciado formalmente por sospechoso”, confirmando así la presentación de la denuncia y la identidad de la persona bajo sospecha.

Entre las pruebas entregadas a la Fiscalía figuran capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, así como imágenes y videos relacionados con el hombre. De acuerdo con la familia, estos elementos constituyen indicios que justifican la intervención inmediata de la Justicia.

Además, se sumaron testimonios de miembros de la comunidad educativa y allegados a la víctima, quienes aportaron información relevante para reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de su desaparición.

La abogada subrayó que existen elementos concretos que fundamentan la solicitud y que cada aporte resulta esencial en esta etapa de la investigación. Los representantes de la familia pidieron que la Fiscalía avance conforme a sus atribuciones legales y remarcaron la urgencia de localizar a la joven.

Los allegados de la joven reiteraron su esperanza en que las autoridades judiciales actúen con la celeridad necesaria. “Solo queremos saber dónde está y qué pasó”, manifestaron, confiando en que el proceso judicial permita esclarecer el caso y conocer la verdad.

La Policía de Córdoba busca
La Policía de Córdoba busca a la joven

Los detalles del caso

La desaparición de la estudiante jujeña de 25 años que residía en Malagueño, Córdoba, mantiene en alerta a su familia y a la comunidad educativa desde el 21 de noviembre, cuando se perdió todo contacto con ella.

La madre de la joven, María Mamani Mamani, logró este lunes constituirse como querellante particular en la causa, tras enfrentar prolongadas demoras y negativas en distintas dependencias judiciales, según informó el portal El Doce.tv.

La mujer, de origen boliviano y hablante de quichua, denunció haber sufrido un “destrato grave en varias dependencias”, incluyendo esperas de hasta 3 horas y la negativa a abrir el expediente, relataron docentes y compañeros.

La abogada de la familia solicitó a la Unidad Judicial 2 de Córdoba la activación de todos los protocolos y líneas de investigación, advirtiendo sobre el alto riesgo de captación por redes de trata de personas. Y remarcó: “Es importante destacar que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral, tal como lo establecen las 100 Reglas de Brasilia”.

La joven, de estatura media, cabello oscuro y ojos negros, era estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y hasta mitad de año mantenía un rendimiento académico destacado.

Sus compañeras señalaron que en los últimos meses había manifestado dificultades emocionales y habría mantenido contacto a través de redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció en persona, lo que generó preocupación por un posible engaño o captación vinculada a redes criminales.

El día de la desaparición, Delicia salió de su domicilio en el paraje Punta de Agua sin despedirse y sin llevar dinero. Desde ese momento, su teléfono móvil y redes sociales dejaron de reportar actividad.

La familia vive en condiciones de absoluta precariedad cerca de Falda del Carmen, y la barrera idiomática dificultó la denuncia inicial.

Los docentes denunciaron que en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial, lo que provocó la pérdida de días claves para la investigación.

El retraso en la recepción de la denuncia se repitió en otros puntos de la provincia y en Jujuy, de donde es originaria la familia. El pedido de colaboración permanece vigente: cualquier persona con información puede acudir a la Unidad Judicial más cercana o comunicarse con la Policía de Córdoba.

Temas Relacionados

JovenDesaparecidaTrata de personaCórdobaJujuyEstudianteDelicia Mamani MamaniÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Capturaron en San Juan al empresario de eventos denunciado por estafas a egresados en Mendoza

El hombre intentó escapar a pie cuando se percató de la presencia de las autoridades. Sin embargo, fue reducido y quedó a disposición de la Justicia

Capturaron en San Juan al

Ofrecieron una recompensa de $5 millones por datos sobre un prófugo por el crimen del empresario en Don Torcuato

Germán Sallemi, de 25 años, fue estrangulado el enero de 2024 en un departamento del country Hindú Club

Ofrecieron una recompensa de $5

Mataron de un tiro a un delincuente durante una entradera en Rosario

Ocurrió en la planta baja de una casa de la calle Santa Fe al 1000 de la localidad de Pérez. El disparo fue realizado por el hijo del propietario del lugar

Mataron de un tiro a

Secuestraron a un chofer en La Plata y usaron su camión para seguir con el raid delictivo

El vehículo fue robado el martes último en la zona de El Pato y, desde entonces, continúa desaparecido. Creen que pudo haber sido trasladado hacia el sur del Conurbano

Secuestraron a un chofer en

Una mujer embarazada fue atacada a golpes por un hombre en plena calle de La Plata

El hecho ocurrido en el cruce de 60 y 155. Una oficial de Policía resultó herida cuando intentó defender a la víctima. Analizan las cámaras y para dar con el agresor

Una mujer embarazada fue atacada
DEPORTES
Fútbol, poder y glamour: Trump

Fútbol, poder y glamour: Trump será anfitrión del sorteo del Mundial 2026 que se hace en Washington bajo estrictas condiciones de seguridad

Prohibieron el ingreso a las canchas al hincha de Boca que entró al campo, se burló de River y fue golpeado por Salas

La calculadora de la Fórmula 1: las combinaciones que necesitan Norris, Verstappen y Piastri en la pelea por el título

Las increíbles obsesiones y certeras precauciones del doctor Bilardo en los sorteos de los Mundiales 86 y 90

Quiénes son las cuatro leyendas del deporte que sacarán las bolillas en el sorteo del Mundial 2026

TELESHOW
Luchi Patrone y Tato Algorta,

Luchi Patrone y Tato Algorta, a pura complicidad y desafío en #Detaquito

Son chicos, se dedican a la danza y están cumpliendo el sueño de ser Billy Elliot

L-Gante cantó las preposiciones junto a Mario Pergolini, después del video viral del abecedario: el divertido momento

Julia Calvo rompió en llanto en MasterChef Celebrity después de una mala crítica: “Colgaría los guantes acá”

La Joaqui contó el cambio que tuvo Luck Ra desde que Wanda Nara persuadió al cordobés para que se casaran

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: A cinco días de las elecciones, el CNE continúa sin proclamar al ganador de la presidencia

Olivier Guez cuenta la historia de Gertrude Bell, “el personaje perfecto para una novela”

Qué leer el fin de semana: de Colapinto a Lenin, 5 biografías imperdibles

Art Basel Miami Beach arranca con ventas millonarias y récord de asistencia

El Reino Unido y Noruega acordaron la creación de una fuerza naval conjunta “para contrarrestar la amenaza submarina rusa”