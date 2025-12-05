El baterista femicida de Callejeros confesó el crimen de Wanda Taddei en la cárcel y será padre con su nueva novia

A 15 años del asesinato de Wanda Taddei, el femicida podría acceder a salidas transitorias (Realización audiovisual: María Belén Etchenique /Edición: María Florencia Montenegro y Leonardo Senderovsky)

Eduardo Arturo Vásquez, el ex baterista de Callejeros condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei y a cuatro años de cárcel por el incendio culposo de la tragedia de Cromañón, podría regresar a la calle en el futuro cercano.

A 15 años del crimen de Wanda, el juez de ejecución penal Axel López habilitó para Vásquez la posibilidad del beneficio de las salidas transitorias, tras rechazarlo tres veces en la última década.

Para Vásquez, hoy preso en el penal de Devoto tras años de encierro en la cárcel de Ezeiza, sin duda, es una buena noticia. Para la familia de Taddei, a quien roció con alcohol y encendió con un encendedor en febrero de 2010, ciertamente no. Para el Servicio Penitenciario Federal (SPF), tampoco.

A pesar de encontrarse en la fase de confianza, el SPF no lo considera listo. En abril de 2024, el Consejo Correccional de la cárcel de Devoto consideró “desfavorable” que Vázquez (50) pasara al período de prueba que le permitiría las salidas transitorias. El área de Psicología del Hospital Penitenciario Central II dio el visto bueno. “En este tiempo, el interno puede adaptarse al encuadre propuesto, con buena predisposición”, se aseveró al no encontrar signos de agresividad hacia otros.

Eduardo Vásquez, ex baterista de Callejeros, asesino de Wanda Taddei

Tampoco registra sanciones por incidentes, con un 10 en conducta determinado en diciembre de 2024.

Sin embargo, otras áreas como el sector criminológico le bajaron el pulgar. “Es necesario que el interno no solo cumpla con los requisitos formales sino que haya incorporado las herramientas que posibilitan su autorregulación dentro de un régimen de tipo abierto”, se aseguró.

Un visto bueno total del SPF suele ser condición clave para que un preso pise la calle. Sin embargo, una alta fuente en el sistema de cárceles, al tanto de los detalles del encierro de Vásquez, comentó: “Tiene los informes del servicio negativos. Para poder pasar al periodo de confianza hizo algunos cursos y se sometió a tratamiento psicológico, pero para el Servicio no está apto. El juez López se apartó del criterio y lo pasó al periodo de confianza, por ende, puede salir con transitorias”.

En prisión, Vásquez hace terapia y estudia en el Centro Universitario de Devoto, donde cobra un sueldo penitenciario como secretario general; además se incorporó a talleres como el de higiene de alojamiento. La buena letra básica de un detenido.

Los fiscales Guillermina Padín y Diego Yomha, por su parte, rechazaron la solicitud de las transitorias, ya que, “a la luz de la evolución de Vásquez en el régimen progresivo, de la gravedad del delito cometido y de la pena impuesta; no quedan dudas que continúa sin cumplir acabadamente con los objetivos propuestos".

En el medio está su expediente penitenciario. Sus informes elaborados por juntas interdisciplinarias entre 2022 y comienzos de este año, a los que accedió Infobae, cuentan su historia reciente. Vásquez, para empezar, tiene nueva novia, con la que será padre el año próximo.

Vásquez en su casamiento con Wanda Taddei

En agosto último, para acceder a las salidas transitorias, el ex baterista de Callejeros enfrentó al Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal, que depende de la Cámara Federal de Casación Penal, integrado por una trabajadora social y una psiquiatra. Allí, en un movimiento sorprendente, confesó el crimen de Wanda Taddei.

La nueva novia

Su actual pareja es la segunda que tiene durante su encierro. Antes mantuvo una relación con otra mujer dentro de la cárcel, también detenida, con la que se casó en 2018 y con quien, reconoció, tenía una suerte de “sociedad”. La había conocido en su adolescencia, era “del barrio”, afirmó: “Por estar muchos años encerrado, tenés miedo de quedarte solo”.

La relación se disolvió cuando su mujer recuperó la libertad. El músico dijo que ella jamás volvió a visitarlo. “Me sentí engañado, estafado”, aseveró.

Vásquez y su actual pareja comenzaron su relación en 2023, cuando el baterista fue trasladado desde el penal de Ezeiza a Devoto. La mujer de 37 años, llamada E., “sería quien se constituya en su referente en el medio libre”, continúa el informe.

Febrero de 2021: Eduardo Vásquez ingresa a la fiesta de 15 de su hija custodiado por penitenciarios

Y sigue: “Si bien manifestó conocerla desde hace muchos años, comienzan el vínculo afectivo cuando es trasladado a este establecimiento penal, por lo que se considera fundamental poder abordar el diseño de su proyecto de vida junto a ella”.

Así, E. se convirtió en una visitante regular del penal. La lista de visitantes de Vásquez incluye también a dos amigos, a su madre, a su hermana y, curiosamente, a “un primo de Wanda Taddei”, su víctima. Su hija, hoy de 19 años, que vive fuera del país, lo llama por teléfono con frecuencia.

Su pareja ya se encontraba embarazada al momento de sus dos entrevistas con el Equipo Interdisciplinario en agosto de 2025. Vásquez mismo relató la historia. Aseguró que la conoció 20 años atrás, en el momento más convocante de la carrera de Callejeros, previo a las muertes de Callejeros, sin entablar una relación. E. era menor de edad en ese entonces. “Nos parece un milagro, ella nunca había quedado embarazada, mi psicóloga siempre me decía que ella es vida”, dijo y siguió: “Ella es complemento, elección”.

Luego de hablar de su presente, Vásquez recordó a Wanda Taddei.

La confesión del crimen de Wanda Taddei

En sus conclusiones, el Equipo Interdisciplinario determinó que Vásquez “ha presentado avances en tanto la implicancia subjetiva y revisión crítica de su accionar, así como en la adquisición de herramientas educacionales y afectivas, comparativamente con encuentro previo”. Sin embargo, el organismo que depende de la Cámara Federal sigue sin “poder afirmar/negar que este sea un motivo suficiente para promocionarlo al período de prueba”.

Entre esos avances, el psiquiatra y la trabajadora social consideraron positivo el siguiente punto: el ex baterista de Callejeros “reconoce su responsabilidad en los hechos por los que se encuentra condenado, mostrando esfuerzos -que se infieren genuinos- a adoptar una posición de implicancia subjetiva con respecto a los mismos”. Al hacerlo, consideraron los especialistas, “intenta avanzar en la búsqueda de nuevas reflexiones y profundizar en la revisión de sus actos”.

“Pienso que fue el error más grande de mi vida. Por ahí tendría que haber sido consciente de que yo no estaba capacitado para abordar esa relación, pero yo sentía mucho amor”, aseguró el baterista y continuó: “No la quería dejar porque yo la amaba”.

Taddei y Vásquez en otra foto de su casamiento

Ante el Equipo Interdisciplinario, Vásquez relató qué pensó y sintió el día del asesinato de Taddei. Leer cómo admite haber incendiado a su ex mujer es escalofriante.

El 21 de febrero de 2010, el día del crimen, Vásquez se encontró con un amigo. Era una situación límite: el hombre sostenía que su hijo había sido abusado sexualmente.

Su amigo “quería ir a ajusticiar a la persona que había abusado” a su hijo. “Después del ensayo yo me fui con él y me quedé para tratar de contenerlo. Wanda llamaba y sospechaba que yo estaba con minas tomando merca. Eso a Wanda le molestó mucho... Me había agitado mucho, me había sacado de un estado de paz”, continuó.

Luego, finalizó: “Me parece que no queda claro mis sentimientos respecto de la pérdida que ocasioné... Tuve muchos obstáculos para verme como responsable por el profundo amor que le tenía a Wanda. Estuve muchos años negando eso por culpa, por haber arruinado la vida de la familia de ella, la misma mía. Me costó mucho posicionarme como responsable”.

La confesión de Vásquez en el expediente

Se espera que el juez López firme las posibles salidas transitorias en un futuro cercano. El magistrado ya lo benefició en el pasado, cuando en febrero de 2021 permitió que Vásquez sea trasladado en medio de la pandemia del coronavirus por el SPF a la fiesta de 15 de su hija en La Matanza, en un operativo de seguridad propio de un capo narco, con casco, escudos tácticos y un móvil con ventanas tapiadas con papel de diario.

Sin embargo, no es un preso difícil, coinciden fuentes en torno a su encarcelamiento, al menos en términos de conducta, con un 10 en el boletín, más un concepto general de siete puntos.

*/Producción audiovisual, entrevista, guion y narración: María Belén Etchenique / Realizador: Juan Novelli / Edición: María Florencia Montenegro y Leonardo Senderovsky