Robaron la camioneta de un correo con mercadería y se dieron a la fuga: el detalle que reveló el escondite de la banda

Cayó la banda que había robado una camioneta del correo Andreani en Lomas de Zamora con mercadería en tránsito

Los integrantes de una banda de delincuentes que este miércoles había robado la camioneta de un reconocido correo, con mercadería en su interior, fueron detenidos en el partido bonaerense de Lomas de Zamora horas después del asalto, debido a un increíble detalle que pasaron por alto a la hora de darse a la fuga.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la Sub DDI de Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense realizaba un recorrido por el municipio en un auto particular cuando fue notificado sobre el robo de un Fiat Doblo perteneciente a la empresa de correo Andreani. En el interior del vehículo, el chofer, de 48 años, transportaba paquetes que debía entregar durante su jornada laboral.

De inmediato, personal de la Sub DDI departamental, Policía local y Motorizada de la FBA (Fuerza Barrial de Aproximación) de la Bonaerense dispusieron un operativo conjunto para dar con los sospechosos, que no repararon en que el utilitario que habían sustraído contaba con un sistema de geolocalización.

Parte de la mercadería que transportaba la camioneta sustraída

Esto, justamente, fue determinante para que los agentes pudieran seguir de cerca el camino que habían elegido los asaltantes al escapar del lugar del hecho. Así, llegaron al cruce de O’Higgins y Escobar, en la localidad de Ingeniero Budge, donde divisaron el vehículo sustraído y lograron la aprehensión de los primeros dos sospechosos: S.R.S., de 55 años, y M.A.C., de 26.

Una vez consumados los dos arrestos iniciales, los investigadores, junto a la colaboración del personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 10a de Lomas de Zamora, realizaron diversas averiguaciones e identificaron el domicilio donde se hallaba la mercadería sustraída del vehículo sobre la calle Unión, entre Cabo Caseres y Leña.

Ya en el lugar apuntado, los uniformados allanaron la finca y aprehendieron a los otros siete integrantes de la banda: E.A.M. (47); H.O.A. (40); L.C.D. (48); O.A.V. (40); J.S. (30); I.A.Z. (30) y L.A.S. (21).

En el lugar, además, se secuestró una pistola Bersa niquelada calibre .380, la cual tenía un pedido de secuestro emitido por la Policía Federal desde el 14 de abril del 2009; siete cartuchos y un cargador del mismo calibre; una campera con insignia de la Policía de la Ciudad y parte de los productos que transportaba la víctima, entre ellos un parlante, dos cascos, dos cajas de zapatillas y una caja con productos de las marcas Avon y Natura.

El Ministerio Público Fiscal bonaerense avaló las aprehensiones de los nueve sospechosos, que fueron imputados por el delito de robo agravado por empleo de arma de fuego en poblado y en banda, en concurso real con tenencia ilegal de arma de guerra y secuestros, y quedaron a disposición de la Justicia.

Cayó un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en el que murió su cómplice

La División de Homicidios detuvo este lunes a un hombre, que era buscado desde 2019 tras cometer un robo en Lomas de Zamora, en donde otro de los delincuentes murió tras un enfrentamiento con la víctima.

El detenido de 28 años, apodado “Pato”, fue localizado en la localidad de Almirante Brown a partir de las tareas de vigilancia encubierta y recolección de información que permitieron su identificación y posterior detención.

El hombre había cometido un robo a mano armada en 2019, junto a un cómplice que murió en medio del robo (Foto: Policía bonaerense)

Según las actuaciones judiciales, el hecho tuvo lugar cuando dos personas armadas interceptaron al conductor de un Peugeot 307 el 20 de octubre de 2019. Durante el hecho, los asaltantes tomaron varias pertenencias de la víctima, lo que derivó en un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de uno de los ladrones, identificado como Hernán Federico Roldán. Su compañero, en cambio, se dio a la fuga, llevándose el celular de la víctima.

Según pudo conocer este medio de fuentes cercanas al caso, los agentes del Departamento de Homicidios iniciaron una investigación inmediata que implicó el análisis de los elementos recogidos en la escena y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar a N. C. S. de 28 años, como el delincuente prófugo. Luego de incorporarse estos elementos a la causa, se solicitó la orden de captura en el marco del expediente judicial.

Con el transcurso del tiempo, las autoridades lograron reunir nueva información que permitió ubicar al sospechoso en la localidad de Almirante Brown. En ese contexto, los agentes centraron los trabajos en las calles Humahuaca y Algarrobo, donde lo localizaron cuando circulaba a pie. El acusado quedó a disposición de la Justicia y deberá presentarse ante las autoridades judiciales para ser indagado formalmente por el delito que se le imputa.

La causa quedó encuadrada como robo calificado por el uso de arma de fuego. Durante aquel episodio, la víctima resultó ilesa a pesar de estar involucrada en un enfrentamiento armado a corta distancia. Según consta en la causa, los asaltantes actuaron con armas de fuego y el intercambio armado ocurrió en el momento en que lo despojaban de sus pertenencias.