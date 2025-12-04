El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

La humillante caída de May, jefa de una banda de ladrones que asaltó hasta a un familiar de un fiscal

Se llama Mayra Solorzano tiene 37 años y domicilio en Gregorio de Laferrere. Apodada May, está acusada de ser la jefa de una banda criminal que hacía entraderas y que asaltó a un familiar de un fiscal federal. Sin embargo, será recordada por el humillante video de su arresto. No por lo que hicieron los policías, que es lo que debían, sino por cómo la atraparon: sin reflejos.

“Dejame que me saque las mechas, dejame que me moje el pelo nomás”, les pidió a los policías de la DDI de La Matanza mientras la arrestaban en la peluquería ubicada en el cruce de Piedra Buena y Gutiérrez, también en Laferrere, luego de que los investigadores que la perseguían desde principio de año intervinieran su teléfono y supieran dónde encontrarla.

La cuestión es cómo la encontraron, con el papel metálico en parte de su pelo y en medio de la iluminación y la capa de peluquería (o bata de corte) puesta. May amagó con entregarle su teléfono a otra persona, pero los policías que la rodeaban mientras le ponían las esposas no se lo permitieron: justamente, fue lo único que le secuestraron.

Ella es la cuarta sospechosa que cae de una banda, que según la investigación de la fiscal de Investigación de Gravedad Institucional de La Matanza Andrea Palin, está acusada de haber cometido al menos ocho ataques bajo la modalidad entraderas, entre los que se cuenta el robo al familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora.

El momento del arresto

A los cuatro detenidos los acusan de haber actuado como una asociación ilícita:

El 12 de enero de 2024 cayeron Pablo Oviedo (31) y Ernesto Martínez (35) y les secuestraron siete autos (uno usado en el robo al familiar del fiscal y seis con pedido de secuestro), herramientas y una pistola calibre 11.25, entre otros elementos de interés.

El 24 de abril de 2024 fue arrestado Blas Osvaldo Camacho , un teniente de la Bonaerense de 41 que revestía en el UTOI de La Matanza y que fue desafectado de la fuerza. A él le secuestraron un auto usado en el robo al familiar del fiscal, su arma reglamentaria y el chaleco balístico, alhajas, dinero, documentación y demás elementos de valor.

May cayó este martes y, según la causa, era la jefa de esa banda. Su rol era ser el nexo entre la organización y el ex teniente Camacho, como así también ser la encargada no solo de buscar los domicilios en donde se cometerían los robos, sino de organizar los roles en la banda. Además, monitoreaba los movimientos de sus cómplices mientras se cometían los ilícitos y estaba en comunicación directa con el ex policía.

La causa por la que se los buscaba y por la que fueron arrestados tuvo su génesis el 15 de agosto de 2023, cuando varios ladrones armados asaltaron la casa de un familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, a quien le sustrajeron dinero y pertenencias.

Las policías con la mujer detenida en la peluquería de Laferrere

Según la causa, la banda se dedicaba a cometer entraderas y el caso del familiar del fiscal no fue el único. Había siete hechos más, en base a modus operandi utilizado, por los autos que usaban y que fueron captados por las cámaras de seguridad.

Así, se les puso nombre y apellido a los sospechosos Tras la detención de Oviedo y Martínez, de las escuchas telefónicas posteriores surgió la participación del por entonces teniente Camacho, quien le informaba a la banda sobre las alertas policiales en los domicilios que estaban asaltando.

A Camacho lo allanaron tres meses después y lo arrestaron, pero no sólo eso. También se hizo un procedimiento en la casa de su pareja, una oficial inspector de la Comisaría de Rafael Castillo que fue desafectada del servicio al igual que el teniente.

En la DDI de La Matanza, presa y con un rodete

Sólo quedaba dar con quien daba las órdenes y esa era May, quien llegó a la comisaría con un rodete en la cabeza y ya sin la bata de peluquería ni el papel de metal: le dejaron sacarse las mechas.