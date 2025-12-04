Crimen y Justicia

El humillante arresto de May, la jefa de una banda de ladrones: “Dejame que me moje el pelo nomás”

Es la cuarta detenida de la organización criminal que asaltó a un familiar de un fiscal federal y que en sus filas tenía a un teniente de la Bonaerense

Guardar
La humillante caída de May, jefa de una banda de ladrones que asaltó hasta a un familiar de un fiscal

Se llama Mayra Solorzano tiene 37 años y domicilio en Gregorio de Laferrere. Apodada May, está acusada de ser la jefa de una banda criminal que hacía entraderas y que asaltó a un familiar de un fiscal federal. Sin embargo, será recordada por el humillante video de su arresto. No por lo que hicieron los policías, que es lo que debían, sino por cómo la atraparon: sin reflejos.

Dejame que me saque las mechas, dejame que me moje el pelo nomás”, les pidió a los policías de la DDI de La Matanza mientras la arrestaban en la peluquería ubicada en el cruce de Piedra Buena y Gutiérrez, también en Laferrere, luego de que los investigadores que la perseguían desde principio de año intervinieran su teléfono y supieran dónde encontrarla.

La cuestión es cómo la encontraron, con el papel metálico en parte de su pelo y en medio de la iluminación y la capa de peluquería (o bata de corte) puesta. May amagó con entregarle su teléfono a otra persona, pero los policías que la rodeaban mientras le ponían las esposas no se lo permitieron: justamente, fue lo único que le secuestraron.

Ella es la cuarta sospechosa que cae de una banda, que según la investigación de la fiscal de Investigación de Gravedad Institucional de La Matanza Andrea Palin, está acusada de haber cometido al menos ocho ataques bajo la modalidad entraderas, entre los que se cuenta el robo al familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora.

El momento del arresto
El momento del arresto

A los cuatro detenidos los acusan de haber actuado como una asociación ilícita:

  • El 12 de enero de 2024 cayeron Pablo Oviedo (31) y Ernesto Martínez (35) y les secuestraron siete autos (uno usado en el robo al familiar del fiscal y seis con pedido de secuestro), herramientas y una pistola calibre 11.25, entre otros elementos de interés.
  • El 24 de abril de 2024 fue arrestado Blas Osvaldo Camacho, un teniente de la Bonaerense de 41 que revestía en el UTOI de La Matanza y que fue desafectado de la fuerza. A él le secuestraron un auto usado en el robo al familiar del fiscal, su arma reglamentaria y el chaleco balístico, alhajas, dinero, documentación y demás elementos de valor.
  • May cayó este martes y, según la causa, era la jefa de esa banda. Su rol era ser el nexo entre la organización y el ex teniente Camacho, como así también ser la encargada no solo de buscar los domicilios en donde se cometerían los robos, sino de organizar los roles en la banda. Además, monitoreaba los movimientos de sus cómplices mientras se cometían los ilícitos y estaba en comunicación directa con el ex policía.

La causa por la que se los buscaba y por la que fueron arrestados tuvo su génesis el 15 de agosto de 2023, cuando varios ladrones armados asaltaron la casa de un familiar del fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola, a quien le sustrajeron dinero y pertenencias.

Las policías con la mujer
Las policías con la mujer detenida en la peluquería de Laferrere

Según la causa, la banda se dedicaba a cometer entraderas y el caso del familiar del fiscal no fue el único. Había siete hechos más, en base a modus operandi utilizado, por los autos que usaban y que fueron captados por las cámaras de seguridad.

Así, se les puso nombre y apellido a los sospechosos Tras la detención de Oviedo y Martínez, de las escuchas telefónicas posteriores surgió la participación del por entonces teniente Camacho, quien le informaba a la banda sobre las alertas policiales en los domicilios que estaban asaltando.

A Camacho lo allanaron tres meses después y lo arrestaron, pero no sólo eso. También se hizo un procedimiento en la casa de su pareja, una oficial inspector de la Comisaría de Rafael Castillo que fue desafectada del servicio al igual que el teniente.

En la DDI de La
En la DDI de La Matanza, presa y con un rodete

Sólo quedaba dar con quien daba las órdenes y esa era May, quien llegó a la comisaría con un rodete en la cabeza y ya sin la bata de peluquería ni el papel de metal: le dejaron sacarse las mechas.

Temas Relacionados

robosinseguridadúltimas noticiasentraderasLa MatanzaGregorio de Laferrere

Últimas Noticias

Los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso enfrentarán un jury por mal desempeño y negligencia

Se trata de Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Las denuncias en su contra fueron admitidas por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en Córdoba

Los fiscales que investigaron el

“Viejos que se hacen los adolescentes”: habló la ex pareja de uno de los argentinos detenidos en Miami

La mujer minimizó lo ocurrido en el Dolphin Mall y dio su versión de los hechos. “Ninguno de ellos tiene necesidad de robar”, aclaró

“Viejos que se hacen los

Reconocieron en Entre Ríos a los policías que atraparon a Pablo Laurta y al femicida de Daiana Mendieta

Lo hizo el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. La ceremonia puso en relieve el trabajo articulado de varias áreas operativas

Reconocieron en Entre Ríos a

Los argentinos que robaron en el shopping de Miami deben volver a Estados Unidos en enero por pedido de la Justicia

Lo confirmó Roberto Castillo, abogado de uno de los mendocinos acusados de robar valijas con ropa en el Dolphin Mall. Los cinco “mecheros VIP” llegaban este jueves a Mendoza

Los argentinos que robaron en

Robaron la camioneta de un correo con mercadería y se dieron a la fuga: el detalle que reveló el escondite de la banda

Ocurrió este miércoles en Lomas de Zamora. Personal de la Sub DDI departamental detuvo a nueve sospechosos, todos mayores de edad

Robaron la camioneta de un
DEPORTES
El jefe de los árbitros

El jefe de los árbitros de FIFA explicó los “poderes especiales” que tendría el VAR en el Mundial: “Merece la pena”

“De los más potentes de la historia”: el penal a 130 kilómetros por hora que pateó el arquero del Napoli y recorre el mundo

Como en el cine, pero en la cancha: el llamativo método que implementó Luis Enrique en el entrenamiento del PSG

El sorprendente análisis de Batistuta: por qué hoy le aburre el fútbol y su optimista pronóstico sobre la Selección en el Mundial

“Hicimos un poco de trampa”: la historia del “truco” en el sorteo del Mundial de Francia 98 para que el local y Brasil jugaran la final

TELESHOW
El gesto de China Suárez

El gesto de China Suárez tras el casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Ternura, familia y paisajes: así fue el cumpleaños de la mamá de Isabel Macedo en Jujuy

Benjamín Vicuña contó la verdad detrás del perfume que lanzó y que Wanda Nara le agradeció en sus redes

El divertido baile de Wanda Nara y Maxi López al ritmo de Sebastián Yatra: “Yo no sé cómo regresar”

El presente sentimental de Laurita Fernández: de la polémica con Nico Occhiato a los rumores con Martín Bossi

INFOBAE AMÉRICA

Los gobiernes de Israel y

Los gobiernes de Israel y El Líbano retomarán conversaciones directas en plena escalada en la frontera sur

Daniel Noboa asistirá al Gran Premio de Abu Dhabi en medio de críticas por la frecuencia de sus viajes oficiales

¿Por qué actualmente hay tantas películas basadas en la Biblia?

Murió el influencer Prince Patel, de 18 años, tras chocar con su moto

Jafar Panahi desafía la amenaza de prisión y confirma que regresará a Irán tras el éxito de ‘Fue solo un accidente’