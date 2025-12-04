Condenaron a tres integrantes de la banda de “Lucho” Cantero en Rosario por asociación ilícita

"Lucho" Cantero es el jefe de una asociación ilícita junto a su madre y pareja

La Justicia de Rosario condenó a tres integrantes de la banda de Luciano “Lucho” Cantero, lo que marca una nueva sentencia contra el crimen organizado. Los acusados, vinculados a robos de motos a mano armada y acopio de armas, aceptaron penas de 5 y 6 años de prisión por su pertenencia a una asociación ilícita.

Las condenas se alcanzaron en el marco de un juicio abreviado formalizado por la jueza Hebe Marcogliese. Dos de ellos, además, enfrentan cargos por el homicidio de Luciano Muscio, un joven asesinado durante un asalto.

Los ahora condenados fueron capturados entre 2022 y 2024. Según informó La Capital, la notoriedad de la organización liderada por Lucho Cantero, hijo del asesinado jefe de Los Monos, Claudio “Pájaro” Cantero, se consolidó en enero de 2021, cuando se viralizó una fotografía en la que posaba junto al trapero Zaramay y un grupo de jóvenes armados.

Este episodio, que atrajo la atención pública, precedió una serie de hechos violentos, como los disparos en una terraza de Arrieta al 1800 durante la Navidad de ese año y el ataque a balazos a un móvil de la Policía de Acción Táctica horas después. Por estos hechos, “Lucho” Cantero fue condenado en noviembre pasado a 6 años de prisión, aunque resultó absuelto por la causa de la fotografía.

La estructura de la banda, con base en los barrios Las Flores y La Granada, se dedicaba al comercio de drogas, acopio de armas, extorsiones y robo de vehículos, y se le atribuyen varios homicidios. Desde junio de 2021 hasta los allanamientos de enero de 2022, la organización sumó cerca de 30 implicados. Según la acusación, Cantero ejercía el liderazgo junto a su pareja Erica Bullón y su madre Lorena Verdún, ambas ya condenadas, y contaba con Dylan “Capocha” Baldón como organizador.

La foto de "Lucho" Cantero en la que posaba junto al trapero Zaramay y un grupo de jóvenes armados

Los condenados este martes, Juan Ignacio “Juani” González, Yamir José “Yami” o “Jeimi” Insaurralde y Agustín “Kaki” Varela, fueron considerados miembros activos de la organización, que suma como agravante la participación de menores de edad.

González e Insaurralde recibieron penas de 6 años de prisión, mientras que Varela fue sentenciado a 5 años por su pertenencia al grupo.

Yamir Insaurralde, de 23 años, fue detenido el 30 de marzo de 2022 por gendarmes que lo sorprendieron con un arma en un pasillo del pasaje 528, entre 507 y Khantuta, en barrio Las Flores. Tras una persecución, le incautaron una pistola Bersa Thunder 9 milímetros y un cargador de otra arma que habría descartado durante la huida. En la vivienda utilizada como aguantadero, la Policía halló tres motos robadas: una Honda CB 190, una Honda Wave y una KTM Duke 250, todas sustraídas en distintos hechos recientes. Por estos delitos, sumó cargos por tenencia ilegal de arma y encubrimiento.

La sentencia sostiene que Insaurralde “era empleado por sus jefes para el cumplimiento de tareas delictivas”, con acceso a armas y vehículos. En escuchas telefónicas, Lucho Cantero y su tío Dylan lamentaron la pérdida de las armas y motos incautadas por la policía. Dylan Cantero, baleado días atrás en La Granada y próximo a enfrentar una acusación por narcomenudeo, también aparece en las conversaciones intervenidas.

Dylan Cantero fue baleado en Rosario

Juan Ignacio González, de 21 años, fue identificado como participante de “reuniones vinculadas a operaciones” del grupo en la casa de Capocha Baldón. La condena indica: “Como los demás integrantes tiene a su disposición armas de fuego y material balístico, así como rodados de todo tipo para la ejecución de los planes delictivos”.

González fue detenido el 30 de agosto de 2022 con una pistola Browning 9 milímetros con numeración limada. Ese mismo día, en el pasaje 528 y 207, también fueron apresados Capocha y un menor con una Bersa Thunder y una moto robada.

Las escuchas revelaron que Lucho Cantero solicitaba a González sus datos para que lo visitara en la cárcel de Marcos Paz. La sentencia describe su función como “mano armada” de la organización y encargado de obtener vehículos robados que luego eran desguazados o modificados en su titularidad.

Agustín Varela, de 23 años, fue el último prófugo capturado en agosto de 2024 cuando circulaba en auto por Avellaneda y Lamadrid. Además de su pertenencia a la banda, se le imputó portación ilegal de arma. Las escuchas lo mencionan como amigo de Lucho Cantero y un hábil “piloto” de la organización.

"Lucho" Cantero al momento de ser detenido. Está alojado en el penal de Marcos Paz

Tanto Kaki Varela como Juani González aguardan juicio como coautores de un homicidio criminis causa, delito que prevé prisión perpetua. Se los acusa del asesinato de Luciano Muscio, un técnico en refrigeración de 28 años, baleado el 3 de julio de 2022 para robarle la moto cuando regresaba con su novia de un encuentro de aficionados a las motos.

Las escuchas revelaron que, tras la rotura de una moto de Kaki, Dylan Cantero informó a Lucho, quien ordenó conseguir una similar. Capocha sugirió realizar el robo en la colectora de la autopista a Buenos Aires o en una reunión convocada por el perfil de Instagram Gálvez Stunt. Muscio, que había adquirido un Volkswagen Gol y planeaba independizarse, asistió ese día al evento con su pareja.

Al regresar, cerca de las 17.40, una moto se les emparejó a la altura del kilómetro 278 de la autopista a Buenos Aires, frente a la planta de General Motors. Desde una KTM Duke conducida por Kaki y con González como acompañante, según la acusación, le apuntaron a Muscio con un arma y le exigieron la moto. El joven no tuvo tiempo de reaccionar y recibió dos disparos con un arma calibre .380, que le provocaron la muerte por shock hemorrágico. Su novia resultó ilesa. Los atacantes se llevaron la moto en dirección al sur de Rosario.