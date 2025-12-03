Un guardia de Córdoba intentó frenar una pelea entre hermanos y terminó con el pómulo roto

El acusado de agredir al agente es un joven de 18 años

Un agente de la Guardia Local de Río Tercero, de la provincia de Córdoba, terminó gravemente herido, luego de que intentara intervenir en un conflicto familiar. Tras acudir a un llamado de emergencia, el hombre fue atacado por uno de los hermanos y terminó con el pómulo partido.

El incidente, que tuvo lugar en la mañana del viernes 28 de noviembre, se produjo en el cruce de las calles José Ingenieros y O’Higgins, en el barrio Cerino, cuando varios vecinos alertaron a las autoridades por una pelea entre dos hermanos.

La disputa comenzó poco después de las seis de la mañana, cuando los residentes observaron que el menor de los hermanos, de 18 años, tenía sometido al mayor, de 20. Según describieron los testigos, el joven lo mantenía sujetado del cuello contra el suelo.

Después de que dieran aviso a las autoridades, la llegada del agente de la Guardia Local logró interrumpir momentáneamente la pelea. Sin embargo, la situación escaló de inmediato cuando el menor de los hermanos extrajo un arma blanca y se abalanzó sobre el efectivo.

El agente tuvo que ser hospitalizado por una fisura en el pómulo

Según la información publicada por El Doce.tv, el ataque fue violento y sorpresivo. Al punto de que el agresor derribó al agente y, una vez en el suelo, lo golpeó con patadas en la cabeza y el cuerpo.

En ese momento, una pareja del barrio intentó intervenir para frenar la agresión, pero también fue atacada por el joven. La gravedad de la situación motivó la llegada del personal policial, que procedió a la detención del agresor.

De la misma manera, el agente herido fue trasladado de inmediato al Hospital Provincial, donde permaneció internado y recibió el diagnóstico de fisura en el pómulo. Este episodio se produjo menos de un mes después del debut oficial de la Guardia Local en Río Tercero, cuyos agentes comenzaron a operar en el área desde el 30 de octubre.

Dos hombres fueron atacados a patadas en pleno centro de la ciudad de Córdoba

La tarde del lunes, una escena de violencia sacudió la plaza San Martín, en pleno centro de Córdoba, cuando un grupo numeroso de personas protagonizó una pelea que obligó a la intervención inmediata de la Policía. El incidente, que se desarrolló ante la mirada atónita de transeúntes, culminó con la detención de siete personas.

El enfrentamiento se produjo en la intersección de las calles Rivadavia y Rosario, de Santa Fe, un punto neurálgico del microcentro cordobés. Testigos presenciales y cámaras de seguridad captaron el momento en que al menos cinco personas agredieron físicamente a dos hombres, quienes intentaron replegarse.

Detuvieron a seis hombres y una mujer por la disputa

A pesar de esto, recibieron golpes de puño, patadas y ataques con objetos que parecían ser palos de larga extensión y color blanco. De hecho, en uno de los registros audiovisuales, se observa a uno de los agredidos tendido en el suelo, rodeado por los atacantes, quienes lo forzaron a retroceder hacia la calle Rosario de Santa Fe, mediante una serie de golpes.

La respuesta policial se produjo poco después de la confrontación, por lo que los efectivos lograron arrestar a seis hombres y una mujer en la esquina de San Jerónimo e Independencia, otra zona de alta circulación en el microcentro.

De esta manera, los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia. Hasta el momento, las autoridades intentan esclarecer los motivos que desencadenaron la pelea y determinar si existía algún vínculo previo entre los involucrados.

A raíz del episodio, la presencia policial fue reforzada en los alrededores de la plaza San Martín, con el objetivo de garantizar la seguridad en el principal espacio verde del barrio Centro. No se reportaron heridos de gravedad, aunque el caso permanece bajo análisis judicial y continúan las actuaciones para establecer las responsabilidades de quienes participaron en la violenta disputa.