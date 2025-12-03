Encontraron muerta a una pareja argentina en España e investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Hallaron a una pareja argentina muerta en España e investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Una pareja de argentinos fue encontrada muerta en Alicante, España, e investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio. Todo salió a la luz cuando ninguno de los dos se presentó a la guardería para retirar a su hijo.

Al no lograr contactar con los padres, el personal del centro infantil optó por llamar a la tía del menor, quien figuraba como contacto de emergencia. Esta mujer acudió de inmediato al domicilio familiar, donde realizó un hallazgo devastador: en una de las habitaciones encontró el cuerpo sin vida de su hermana, con múltiples heridas de arma blanca, y en el balcón, el cadáver de su cuñado, que colgaba del toldo de la terraza.

El trágico episodio, ocurrido en la tarde del martes en el número 13 de la calle Cánovas del Castillo, movilizó a las unidades USR y Grumai de la Policía Local de Alicante, que intentaron reanimar a la joven sin éxito.

Posteriormente, los efectivos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía se hicieron cargo de inspeccionar la escena y encontrar pruebas, con el objetivo de esclarecer la secuencia temporal de los hechos.

De acuerdo con la información recabada por los medios locales, la víctima era una mujer argentina de 29 años, con pasaporte italiano, mientras que el presunto agresor, de 34 años, se quitó la vida ahorcándose tras el ataque.

Ambos se encontraban en proceso de separación y tenían un hijo de entre 2 y 3 años, que en el momento del crimen permanecía en el jardín de infantes. De igual forma, se supo que no existían denuncias previas entre la pareja ni constaban registros en el sistema Viogen —Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género—, una herramienta que coordina y aglutina información de diferentes instituciones.

Tras el hallazgo de la macabra escena, los cuerpos se trasladaron al Instituto de Medicina Legal de Alicante para la realización de los exámenes forenses, mientras los agentes continuaban trabajando en la vivienda para asegurar la escena y evitar la contaminación de pruebas.

Las autoridades subrayaron que serán los informes forenses los que determinen con precisión el momento y las circunstancias de las muertes. Los primeros indicios apuntan a un posible femicidio.

Femicidio seguido de suicidio en un hotel de alojamiento

Hace una semana, se divulgó el informe forense que confirmó que un hombre estranguló a una mujer y luego se suicidó en un hotel de alojamiento de Valle Hermoso, provincia de Córdoba. Las autopsias establecieron que la víctima, de 47 años, murió por estrangulamiento, mientras que el acompañante, de 27 años, falleció por ahorcamiento.

El hotel alojamiento de calle General Paz al 800 de Valle Hermoso en Córdoba donde ocurrieron los hechos (La Estafeta)

La investigación reveló que existía una denuncia previa por violencia ejercida por el hombre contra la mujer, así como una restricción de contacto vigente entre ambos. El encuentro en el hotel, que terminó con la muerte de ambos, vulneró esa medida judicial. Las autoridades aún no determinó cómo se concretó la cita ni si hubo omisión de controles por parte del personal del alojamiento, de acuerdo con El Doce TV.

Los cuerpos fueron hallados el domingo 23 de noviembre por la tarde en una habitación cuya entrada estaba bloqueada desde adentro por la cama.

El personal del hotel alertó a la Policía tras no recibir respuesta de la pareja, que había ingresado el sábado por la tarde y no realizó pedidos adicionales ni mantuvo contacto posterior con los empleados.

En la escena, los investigadores encontraron un celular roto, posible indicio de un conflicto previo.

La Policía Científica trabajó en la escena del crimen para encontrar elementos que ayuden a resolver el misterio (La Voz)

La mujer residía en Villa Giardino y el hombre era oriundo de la misma región. Ambos habían convivido durante casi un año. Las identidades no fueron difundidas oficialmente.

La Fiscalía mantiene el secreto de sumario y continúa analizando registros de ingreso, comunicaciones previas y testimonios del personal, mientras se recaban nuevos elementos y se contacta a familiares.