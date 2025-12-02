Un hombre que se balanceaba por el Puente Pacífico fue rescatado por los Bomberos de la Ciudad

Un hombre fue asistido este lunes mientras se balanceaba en el Puente Pacífico, la estructura ubicada en la intersección de Santa Fe y Juan B. Justo, en la Ciudad de Buenos Aires. La escena, que llamó la atención de quienes se encontraban cerca de la estación de subte Palermo, derivó en un importante despliegue policial y de bomberos.

Todo comenzó cuando varias personas notaron a un individuo en actitud tensa sobre el puente. El episodio se desarrolló pasadas las 21 y testigos que presenciaron el hecho expresaron que el hombre comenzó a cruzar el puente y se balanceaba poniendo en riesgo su vida.

En ese momento, se dio aviso al 911 y se desplazaron hacia el lugar varios móviles de la Policía de la Ciudad y tres camiones de bomberos. La circulación en la zona se alteró instantáneamente ante la llegada de móviles oficiales y el movimiento de los equipos de rescate.

El personal policial y los Bomberos de la Ciudad pusieron en marcha un procedimiento dividido en dos frentes. Por un lado, un grupo estableció contacto con el hombre desde la vía pública. Por el otro, un segundo equipo accedió a las vías del ferrocarril para aproximarse a la posición elevada y tratar de intervenir directamente, con el objetivo de minimizar los riesgos ante cualquier movimiento inesperado.

Como paso adicional de resguardo, los bomberos colocaron un colchón de salvamento debajo de la estructura, preparado ante la posibilidad de una caída. La tensión se apoderó del lugar y se extendió durante todo el desarrollo del operativo, con los rescatistas atentos a cualquier reacción del individuo.

Tras varios minutos, la situación se estabilizó. El hombre fue reducido, con la asistencia de los integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER) de Caballito. Acto seguido, recibió apoyo profesional en el lugar.

Tanto el tránsito como la rutina en las inmediaciones del Puente Pacífico comenzaron a volver a la normalidad una vez despejado el punto de intervención.

Se atrincheró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, provocó destrozos y terminó detenido

Personal del SAME trasladó al detenido al hospital Argerich con diagnóstico de consumo de sustancias varias, la custodia policial se mantuvo durante todo el procedimiento

Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento episodio luego de atrincherarse dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde arrojó vidrios, libros y cerámicas desde una ventana del templo hacia la vía pública. La situación activó un operativo de seguridad a cargo de la Policía de la Ciudad, que terminó con el sujeto siendo trasladado al Hospital Argerich.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el hecho tuvo lugar poco después de las 21 horas, en inmediaciones de la calle San Martín, en pleno microcentro de la ciudad.

Dentro de la Catedral Metropolitana, el hombre permanecía encerrado y logró acceder a diferentes salones del templo, desde donde lanzó libros y objetos diversos hacia el exterior. Ahora, la investigación se centrará en determinar cómo el sujeto consiguió permanecer en el interior luego del cierre al público y de qué manera logró moverse por los distintos sectores del inmueble.

En las fotos a las que tuvo acceso este medio, se observa el estado en el que quedó el edificio luego del episodio. En ellas las cosas que fueron arrojadas al exterior y también cómo quedó el salón desde donde lanzaba las cosas por la ventana. En el piso había distintos libros, partituras y carpetas, aunque no se ha informado si se han registrado perdidas de valor.

La intervención de bomberos y agentes de la Policía de la Ciudad resultó determinante para controlar la situación. El hombre fue reducido por el personal de seguridad en una terraza ubicada en el techo sobre la calle San Martín. Nadie resultó herido y no se informaron daños mayores a la estructura.

Una vez asegurado el lugar, una dotación del sistema SAME examinó al hombre y resolvió su traslado al Hospital Argerich, donde fue atendido bajo diagnóstico de consumo de sustancias varias. Según precisaron fuentes policiales, la custodia del detenido permaneció activa durante el procedimiento.