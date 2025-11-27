Un hombre se atrincheró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, provocó destrozos y terminó detenido

Personal del SAME trasladó al detenido al hospital Argerich con diagnóstico de consumo de sustancias varias, la custodia policial se mantuvo durante todo el procedimiento

Un hombre fue detenido tras protagonizar un violento episodio luego de atrincherarse dentro de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde arrojó vidrios, libros y cerámicas desde una ventana del templo hacia la vía pública. La situación activó un operativo de seguridad a cargo de la Policía de la Ciudad, que terminó con el sujeto siendo trasladado al Hospital Argerich.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae de fuentes cercanas al caso, el hecho tuvo lugar poco después de las 21 horas, en inmediaciones de la calle San Martín, en pleno microcentro de la ciudad.

El incidente comenzó cuando el 911 recibió un llamado de alerta por parte de transeúntes y vecinos, quienes advirtieron la presencia de un individuo arrojando objetos desde el edificio religioso. Personal de la Comisaría Vecinal 1D respondió de inmediato, corroborando la denuncia y evacuando el área como medida precautoria y se dispuso también un desvío del tránsito en la zona.

Dentro de la Catedral Metropolitana, el hombre permanecía encerrado y logró acceder a diferentes salones del templo, desde donde lanzó libros y objetos diversos hacia el exterior. Ahora, la investigación se centrará en determinar cómo el sujeto consiguió permanecer en el interior luego del cierre al público y de qué manera logró moverse por los distintos sectores del inmueble.

La Catedral Metropolitana de Buenos Aires reforzará controles de ingreso y medidas de seguridad a raíz del incidente registrado en uno de los principales templos históricos del país

En las fotos a las que tuvo acceso este medio, se observa el estado en el que quedó el edificio luego del episodio. En ellas las cosas que fueron arrojadas al exterior y también cómo quedó el salón desde donde lanzaba las cosas por la ventana. En el piso había distintos libros, partituras y carpetas, aunque no se ha informado si se han registrado perdidas de valor.

La intervención de bomberos y agentes de la Policía de la Ciudad resultó determinante para controlar la situación. El hombre fue reducido por el personal de seguridad en una terraza ubicada en el techo sobre la calle San Martín. Nadie resultó herido y no se informaron daños mayores a la estructura.

Una vez asegurado el lugar, una dotación del sistema SAME examinó al hombre y resolvió su traslado al Hospital Argerich, donde fue atendido bajo diagnóstico de consumo de sustancias varias. Según precisaron fuentes policiales, la custodia del detenido permaneció activa durante el procedimiento.

La Iglesia denunció que vandalizaron la imagen de la Virgen de Luján

La Iglesia denunció que vandalizaron la imagen de la Virgen de Luján, que estaba ubicada en el barrio porteño de Liniers, en el Santuario de San Cayetano. La presentación fue difundida por el Padre Lucas Arguimbau, quien describió como encontraron la ermita que estaba ubicada en la avenida Juan B. Justo y Cuzco, justo en la esquina.

La noticia provocó sorpresa y preocupación entre los fieles y los vecinos durante la jornada del domingo 2 de noviembre, coincidente con la conmemoración del Día de los Difuntos. Finalizada la misa de las 11, el comentario sobre el ataque circuló rápidamente: “Una vecina nos trajo las manitos de la imagen de la Virgen de Luján, que alguien atacó en la ermita de Juan B. Justo y Cuzco”, detalló Arguimbau ante la comunidad. El episodio se produjo en una intersección muy transitada, visible desde la avenida y a pocos metros de la comisaría comunal 9, en una zona monitoreada por varias cámaras de seguridad.

El impacto fue mayor porque la figura destrozada es reconocida como uno de los símbolos más importantes de la fe argentina. La imagen, resguardada en una ermita protegida por rejas y un vidrio, es un punto de encuentro en fechas de devoción. La escena del daño, con los restos sobre la rampa de acceso entre canteros y la sombra de un arbusto Santa Rita, fue documentada por el propio sacerdote, que grabó fotografías para acompañar la denuncia policial.

De manera simbólica y como acto de reparación, el párroco realizó una breve ceremonia en el lugar: “Vamos a pedirle a Dios que vuelva a bendecir este lugar y pedimos especialmente porque quienes se acercan al santuario, porque quienes rompieron la imagen de la Virgen, pedimos que nos bendiga, protejas a nuestro barrio, nos concedas paz en el corazón como hizo San Cayetano siempre, en las buenas y en las malas, sembrar el bien”, afirmó Arguimbau antes de rociar agua bendita y rezar el Ave María.

Los responsables del Santuario de San Cayetano informaron que estudian mecanismos para reforzar la protección del espacio y analizarán los registros de las cámaras para colaborar en la identificación de los atacantes.