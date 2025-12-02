Prisión preventiva para la adolescente de 16 años que mató a puñaladas a su novio en Lanús

La adolescente de 16 años acusada de matar a su novio

La Justicia dictó la prisión preventiva para la adolescente de 16 años acusada de matar de dos puñaladas a Santiago Nahuel López Monte, su novio de 20 años, en una casa de Lanús. Así lo confirmaron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

La decisión fue tomada luego de analizar el riesgo de fuga de la menor y el posible apoyo de su familia, además de las inconsistencias en sus versiones.

La chica está detenida desde el viernes pasado, cuando la Policía la halló en la casa de un familiar en Virrey del Pino, La Matanza, tras un par de días prófuga.

El domicilio donde la encontraron fue el último de los seis que se allanaron en el marco de su búsqueda. La pista que llevó a los investigadores hasta allí fue obtenida de un celular secuestrado en el pabellón 8 de la Unidad Penitenciaria N°40 de Lomas de Zamora.

El caso está en manos del fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, quien luego de la declaración de la adolescente decidió mantener la imputación como homicidio calificado por el vínculo.

La acusas, identificada como N.M.S., declaró ante la Justicia este lunes y dio su versión de los hechos que ocurrieron el último 26 de noviembre en una casa en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania.

Ante la fiscalía, N.M.S. explicó que su novio solía pasar días o semanas en su vivienda y que ese día específico, él estuvo presente desde el mediodía. “Santiago venía a casa, se quedaba unos días, semanas, y ese día estaba en casa temprano, desde el mediodía”, comenzó.

“Me dice que se va a la casa de su hermano Ángel, que vive cerca de la casa de su madre, por Lomas de Zamora, para hacer trabajos de pintura”, recordó la detenida, y confirmó que Santiago volvió cerca de las ocho de la noche en su moto, una Honda GLH roja de asiento negro.

Ambos ingresaron y fueron directamente a la habitación, donde se acostaron y se quedaron dormidos. Más tarde, alrededor de las diez de la noche, N.M.S. se despertó y continuó: “Le dije varias veces que tenía mucha hambre y él me dice ‘dejame de joder’. Me levanto de la cama, me pongo las zapatillas, y le digo me voy a comprar en mi moto, porque yo tengo una moto que es mía, una Honda Wave ploteada de color violeta y estaba en la cocina porque yo no la uso”.

Según su versión, cuando la adolescente intentó ir por sus propios medios a comprar algo para comer, esto desencadenó una “fuerte discusión” entre ambos, ya que el joven de 20 años no la dejaba salir. “Discutimos, yo le decía que me quería ir, que tenía mucha hambre, y él en todo momento me decía que no me iba a ir a ningún lado”, explicó.

La discusión, lejos de calmarse, continuó en el patio delantero: “Ahí me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él, que agarre su ropa y se vaya a su casa. Él agarra las remeras, la poca ropa que había y la mete en casa de nuevo; sale otra vez para afuera, y se pone al costado de su moto y yo me pongo frente a él y forcejeábamos, porque no quería devolverme las llaves de mi casa, las llaves de mi moto y que se vaya”.

En la declaración, N.M.S. detalló que en ese momento la discusión escaló tras el forcejeo por las llaves: “En ese forcejeo se rompe el asiento de su moto y él me mira enojado porque su moto la amaba, y me dice ‘hija de puta, ¿qué hiciste? Te voy a matar’, y ahí yo corro para adentro de casa”, relató.

Ella explicó que Santiago la persiguió. “Él corre atrás mío, y yo me meto corriendo para irme a mi pieza, y él me agarra de los pelos y me da la cabeza contra la puerta. Me escupe en la cara y me decía ‘hija de puta, que me iba a matar, que ya lo tenía cansado’.”, dijo ante el fiscal.

Fue en ese momento, de acuerdo a su declaración, que la adolescente que tomó un cuchillo: “Yo lo quería amenazar para asustarlo y estiré mi brazo, como que le amagué con el cuchillo hacia el pecho para asustarlo”. Fue en ese instante, según N.M.S., que vio cómo reaccionó Santiago: “En eso me dice ‘me diste en el corazón’, me suelta, y se levanta la remera y de abajo de la tetilla izquierda le salta un chorro de sangre”.

“Ahí él abrió la puerta de casa, y salimos corriendo juntos y yo le decía ‘vamos a pedir ayuda’, no sabía qué hacer, estaba desesperada, tenía mucho miedo”, aseguró.

En cuanto a la comunicación con emergencias, la menor sostuvo ante la fiscal que “llamaba a la ambulancia y le expliqué lo que había pasado, que estaba tirado en el piso, la herida que tenía, le conté todo, y me respondieron que ya venía la ambulancia en camino. No llamé nunca al 911, llamaba a la ambulancia al 101”. Agregó que también llamó a su hermano: “Le dije ‘por favor vení, me peleé con Santiago, se está muriendo, y le decía no sé qué le pasa, nadie me ayuda’”.

Así, comentó que una vez que llegó la policía, la joven relató: “Ahí yo les digo, porque estaba muy asustada, tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó. Eso es lo que yo le digo a la policía, le dije eso porque tenía miedo que me lleven presa, que me peguen”.

Tras el hecho, la joven contó que habló con su padre, Martín Ramón Mena, quien está detenido en la cárcel de Lomas de Zamora mencionada anteriormente. Fue gracias a esta llamada que los investigadores lograron dar con ella.

En el testimonio, también detalló la reacción cuando la familia de Santiago se enteró: “Llamamos a su familia y yo llamé a su mamá y le dije que tuve una discusión con Santiago y ella me responde ‘¿qué le hiciste a mi hijo, qué le hiciste?’, y yo me quedé temblando con el celular en la mano, corto y me fui corriendo sola por la calle, porque tenía miedo que la familia de él o la policía me pegaran”.

A partir de esto, enfatizó que una vez que se encontró con un tío Enzo suyo, se dirigió a su domicilio: “Me dijo que me calme, que íbamos a volver a mi casa a explicar lo que pasó. Le dije que hasta que mi abogada no apareciera yo no iba a volver porque tenía miedo que me pegaran los familiares de Santiago y la policía”.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

En los últimos días, salieron a la luz más escabrosos detalles de la tormentosa relación que existía entre ambos antes del fatal desenlace.

Tóxica, manipuladora y controladora. Así fue cómo describieron este jueves Macarena y Tamara, dos de los siete hermanos que tenía la víctima, representados por el abogado Roberto Castillo.