Crimen y Justicia

Mecheros VIP: quiénes son los empresarios argentinos detenidos por robar ropa en Miami

Cinco mendocinos fueron arrestados por un insólito hurto en el Dolphin Mall, uno de los más concurridos en la ciudad. Los negocios que los vinculan y sus curiosos perfiles: peluquería y planes sociales

Los cinco mendocinos detenidos por
Los cinco mendocinos detenidos por el presunto robo

Una noticia un tanto insólita llegó en las últimas horas. Cinco argentinos fueron detenidos en el Dolphin Mall de Miami, uno de los más conocidos outlets en la ciudad, acusados de robar valijas llenas de ropa de marcas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger. Se llevaron, según diversos informes, más de mil dólares en mercadería, lo cual, para un outlet de Miami, es mucha ropa.

Por lo visto, aplicaron tácticas mechera de fuste. Las cámaras de seguridad registraron al grupo mientras se dispersaba para evitar levantar sospechas, con algunos integrantes que distraían a los empleados y otros que ocultaban las prendas en las valijas.

La entrada del Dolphin Mall,
La entrada del Dolphin Mall, donde se cometieron los supuestos robos

Tras ser descubiertos, fueron arrestados por la Sweetwater Police. Sus caras y sus nombres fueron difundidos: se trataba de Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moyano (41), Juan Manuel Zuloaga Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Así, enfrentarán a un juez de turno en Miami, acusados de montar un plan para cometer un hurto. En todo caso, arruinaron sus vacaciones.

Todos ellos son mendocinos, o tienen sus domicilios fiscales y sus negocios en la ciudad de Mendoza, según registros comerciales consultados por Infobae. Se conocen entre sí hace, por lo menos, diez años.

La mayoría de ellos son empresarios.

Diego Xiccato, uno de los
Diego Xiccato, uno de los detenidos

Xiccato, por ejemplo, es un conocido coiffeur en la provincia, con su propio salón de belleza. Curiosamente, figura como beneficiario del Sistema Único de Asignaciones Familiares de la ANSES en años recientes. Su peluquería lleva su nombre.

Mauricio Ariel Aparo, piloto de motos, un entusiasta de los viajes, ofrecía a la venta en sus redes sociales su Audi S3 a fines del año pasado. Dedicado en los papeles de ARCA al negocio de reparación de autos, se asoció con Sebastián Luis Moyano a fines de diciembre de 2022 para conformar una empresa dedicada a las telecomunicaciones y al marketing, según su registro en el Boletín Oficial Mendocino.

Mauricio Aparo con su traje
Mauricio Aparo con su traje de piloto

Moyano sumó desde 2017 otras dos empresas, una de ellas dedicada a la panadería. Tal como Xiccato, también figura como beneficiario de planes sociales a lo largo de la última década, con un cobro de una Asignación Universal por Hijo en 2023.

Juan Manuel Zuloaga Arenas, ex monotributista, comerciante según él mismo, registrado como empresario en el fisco argentino, con domicilio en Godoy Cruz, Mendoza, integró los directorios de al menos siete empresas de diversos rubros desde 2008, con un alta como empleador. Una de esas firmas se dedica, al menos en los papeles, a la elaboración de cerveza. Su perfil de Facebook hoy se encuentra restringido.

Todos ellos tenían pasaje de regreso a la Argentina para el miércoles. Álvaro Zabaleta, vocero policial, declaró al revelar el caso que los acusados “son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”. Luego, enfatizó la política de “tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Aparo en la playa
Aparo en la playa

