Investigan la muerte de un niño de 10 años en Tucumán y el principal sospechoso es un adolescente de 16

La zona donde ocurrió el crimen (Google Maps)

Las autoridades policiales y judiciales de la provincia de Tucumán se encuentran trabajando en una investigación por la muerte de un niño de 10 años, ocurrida este lunes en una vivienda del pasaje Paraguay al 100, en el barrio Villa 9 de Julio. El caso generó conmoción en la comunidad tras conocerse que el principal sospechoso del crimen es un adolescente de 16 años, que quedó alojado en un centro para menores que están a disposición de la Justicia.

La víctima residía junto a sus dos hermanos -de 6 y 15 años-, bajo la tutela de un tío abuelo, debido a antecedentes por conflictos familiares vinculados a problemas de adicciones de los padres.

Según informó La Gaceta, en el domicilio se encontraba durmiendo el joven sospechoso de 16, quien frecuentemente pasaba la noche en la casa y mantenía una relación de amistad con los tres hermanos.

Cerca de las 7 de la mañana, el adolescente regresó a su casa, pero al llegar le habría confesado a su madre sobre un error cometido. “A mi mamá la abrazaba y le pedía perdón”, señaló una de las hermanas, al tiempo que contó que le había enviado mensajes a una tía residente en Buenos Aires, manifestando intenciones de suicidio y pidiendo disculpas. “Lo último que me mandó fue un mensaje a mí diciéndome que nos vayamos a vivir a otro lado”, reveló la joven, según El Tucumano.

Según el mismo portal, la chica contó que su hermano había estado en tratamiento por episodios de angustia, aunque aclaró que nunca mostró conductas violentas y que, por lo general, salía a caminar para tranquilizarse cuando se sentía mal. “Ha pasado muchas cosas feas, muchos problemas psicológicos”, mencionó. En su relato aseguro que “era amigo de los tres hermanos y se quedaba a dormir en la casa de los chicos”.

Sobre el caso también se expresó una vecina del barrio. “Eran chicos muy queridos y la noticia generó conmoción en todos”, aseguró.

Los minutos posteriores al asesinato

De acuerdo con la información que trascendió, el propio adolescente alertó a las autoridades sobre la presencia del cuerpo sin vida, correspondiente a su amigo de 10 años. En el transcurso de la comunicación y tras el arribo de la Policía a la vivienda, el adolescente habría aportado información que lo incriminaba con el hecho, aunque dicho relato está siendo analizado por las autoridades.

De esta manera, las autoridades procedieron a demorarlo tras una orden judicial y automáticamente lo trasladaron a un Centro de Admisión y Derivación (CAD) de la capital tucumana para ser puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal. Se trata de un espacio para menores de 18 años que resulten aprehendidos por fuerzas de seguridad y se encuentran a disposición de la Justicia.

El fiscal interviniente, el doctor Pedro Gallo, dispuso la realización de estudios especializados para determinar el estado psiquiátrico del joven implicado y evaluar su imputación de acuerdo con la legislación penal vigente. En tanto, la zona en donde encontraron el cuerpo del menor fue delimitada por la policía para permitir el trabajo de los peritos y personal de investigación.

La investigación busca determinar qué ocurrió durante la madrugada en el domicilio y cuáles fueron los desencadenantes de la tragedia. Sobre este eje trabajan la Policía y el Ministerio Público Fiscal, evaluando los posibles antecedentes de conflictos o problemáticas en el entorno de los menores involucrados. El fiscal Gallo señaló que la autopsia determinará con precisión la causa del fallecimiento y permitirá establecer si existieron signos compatibles con asfixia u otro mecanismo de muerte.

Respecto a las tareas llevadas a cabo, “fuentes del MPF señalaron que en la escena del crimen se encuentra personal de Criminalística, Química y Medicina Forense del ECIF, abocados al levantamiento de muestras para determinar las circunstancias del fatal episodio”.