Hallaron asesinada a una mujer en Tres de Febrero e investigan un posible vínculo con la venta de drogas

El operativo en la cuadra donde fue hallado el cuerpo de la mujer

Una mujer fue hallada asesinada esta mañana en la localidad bonaerense de El Libertador, en el partido de Tres de Febrero. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con la venta de drogas en la zona.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo fue encontrado en la vía pública, a metros del cruce de las calles Uspallata y Tucumán. Estaba cubierto con una frazada y ubicado entre un camión y un colectivo.

Fueron los vecinos quienes, tras advertir la situación pasadas las 10 de este martes, dieron aviso inmediato a la Policía a través del 911. Así, minutos después llegaron al lugar efectivos de la Comisaría 11°.

Más tarde arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El personal de salud constató que la mujer ya había fallecido. En la escena trabajaron luego los peritos de la Policía Científica, convocados junto a un médico forense.

En la revisión inicial, el cadáver presentaba signos evidentes de golpes y heridas cortantes, y no se descartaba la presencia de alguna lesión compatible con el uso de arma de fuego. El cuerpo mostraba rigidez y los peritos determinaron que habría fallecido en otro sitio.

En esa línea, los investigadores creen que fue trasladada y descartada allí desde un vehículo, lo que refuerza una hipótesis que comenzó a tomar fuerza: la de un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico y disputas territoriales en la zona.

Hasta el cierre de esta nota, la víctima aún no había sido identificada, aunque en las primeras horas una vecina manifestó que sería conocida en el barrio como “La Peke” y que provenía del partido vecino de San Martín. De acuerdo con la información relevada en el lugar, aseguran que la víctima aparentemente comercializaba estupefacientes en el asentamiento Villa La Pegamil.

Por lo pronto, todo es materia de investigación. El caso está en manos de la fiscal Mariela Paladino, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de San Martín, quien inicialmente clasificó el expediente como averiguación de causal de muerte.

El perímetro donde fue hallada quedó restringido y las tareas periciales continuaron durante varias horas para recolectar evidencias. Mientras tanto, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la correspondiente autopsia.

Un ataque narco en Lomas de Zamora

En el centro, la víctima del crimen en Lomas de Zamora. Por el caso fueron detenidos dos hermanos

Un joven de 26 años fue asesinado a fines de julio en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, durante un ataque relacionado con la venta de drogas. La víctima, identificada como Nicolás Galeano, murió en el patio delantero de su vivienda ubicada en la calle Magin Roca, cerca de los Tribunales de la zona.

Según la investigación policial, Galeano habría estado involucrado en el narcomenudeo y había recibido advertencias sobre posibles conflictos con grupos de la zona.

Durante la madrugada del ataque, al menos dos hombres armados irrumpieron en la casa mientras él dormía junto a su familia. Los agresores buscaban dinero y droga, y la víctima los enfrentó. Se produjo un forcejeo y, en esas circunstancias, Galeano recibió un disparo que le causó la muerte poco después de ingresar al hospital.

Los agresores, por su parte, escaparon tras llevarse estupefacientes que estaban guardados en un cajón de la vivienda.

El caso avanzó cuando un testigo protegido señaló a dos hermanos de apellido Erpelding como los principales responsables del narcomenudeo en la zona y quienes habrían ordenado el asalto.

En los últimos días, la Policía Bonaerense realizó cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos del sur del conurbano y detuvo a Horacio Alberto Erpelding y Karen Ayelén Erpelding.

Durante los operativos, las autoridades secuestraron un arma de fuego, drogas, dinero y un celular. Mientras se analiza si el arma confiscada es la que se usó en el crimen, sigue la búsqueda de los otros implicados.