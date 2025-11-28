Se fugó de su prisión domiciliaria en Neuquén y cayó meses después en la casa de su pareja

El hombre trabajaba en una empresa de manera ocasional

Tras varios meses de intensa búsqueda, la División Recaptura de Evadidos de la Policía de Neuquén logró detener a un delincuente, que permanecía prófugo de la Justicia y utilizaba una identidad falsa. Se había fugado de su prisión domiciliaria.

El operativo, realizado durante la madrugada del miércoles, permitió ubicar al hombre de 47 años en el barrio Belgrano, donde se ocultaba junto a su pareja y manejaba cuidadosamente sus movimientos para evitar ser localizado.

El comisario Marcelo Aquito, jefe de la División Recaptura, explicó al portal del diario LM Neuquén que el detenido cuenta con un frondoso y amplio prontuario por delitos contra la propiedad, como robos y hurtos y que ya había recibido varias condenas, la última de ellas fue impuesta en 2024.

El seguimiento policial se desplegó luego de que el individuo violara la modalidad de prisión domiciliaria que le había sido concedida por resolución judicial meses atrás. El hombre no contaba con una tobillera electrónica; por el contrario, las autoridades controlaban su presencia en el domicilio mediante rondines.

Sin embargo, durante una de esas inspecciones, tomaron conocimiento de que el condenado se había fugado, lo que motivó el pedido de rebeldía y la orden de captura por parte de las autoridades judiciales.

El caso pasó entonces a manos de la División Recaptura de Evadidos, que desplegó durante tres meses una investigación con diversas herramientas para hallar al fugitivo.

Las pesquisas permitieron detectar finalmente un vínculo clave: la relación del prófugo con una mujer, residente en el barrio Belgrano, quien sería su actual pareja.

La vivienda de la mujer funcionaba como lugar de resguardo y fue objeto de tareas de observación durante 24 horas seguidas, lo que corroboró que el hombre pernoctaba allí y ajustaba su rutina para salir únicamente por la noche, aprovechando la menor circulación de personas.

Durante la investigación, los efectivos identificaron que el fugitivo adoptaba precauciones inusuales: evitaba el uso de dispositivos electrónicos y toda actividad financiera que pudiera dejar algún rastro. Los agentes también escucharon que el delincuente trabajaba ocasionalmente para una empresa bajo una identidad falsa, lo que representaba un desafío adicional, según describió Aquito al medio regional.

Tras la recaptura, el hombre permanece alojado en una comisaría, a la espera de que la jueza de Ejecución fije una nueva audiencia en la que se resolverá la revocación del beneficio de prisión domiciliaria.

Cayó un prófugo acusado de abusar sexualmente de una menor

Semanas atrás, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Mar del Plata, de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la detención de un hombre, buscado por la Justicia de Santiago del Estero, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor de edad. Estuvo prófugo por más de un año y medio.

El operativo, realizado en la vía pública de la ciudad balnearia, puso fin a meses de búsqueda, tras la emisión de un pedido de captura por un delito grave registrado en el norte argentino.

Durante varias semanas, la fuerza federal condujo labores de vigilancia para dar con el paradero del sospechoso. Según la información, la detención se concretó a partir de un avance esencial en la investigación, propiciado por el trabajo de la División Sistemas Biométricos de la Policía Federal Argentina. Mediante el cruce de información entre las bases de datos institucionales y los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el área técnica logró detectar la identidad y ubicación del prófugo.

Tras su captura, el hombre fue incomunicado de manera inmediata y trasladado a la sede local de la PFA, a la espera de la decisión de la jueza interviniente y de su eventual traslado a la jurisdicción que había solicitado su captura.

El hecho por el que se lo imputa ocurrió en febrero de 2024, por lo que estuvo prófugo más de un año y medio. Sin embargo, no trascendieron más detalles sobre lo sucedido.