Estaba prófugo por abusar de una menor en Santiago del Estero y cayó en Mar del Plata más de un año después

El prófugo de la Justicia acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad en Santiago del Estero fue detenido en Mar del Plata por efectivos de la Policía Federal Argentina (La Capital)

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Mar del Plata, de la Policía Federal Argentina (PFA) concretó la detención de un hombre, buscado por la Justicia de Santiago del Estero, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor de edad. Estuvo prófugo por más de un año y medio.

El operativo, realizado en la vía pública de la ciudad balnearia, puso fin a meses de búsqueda, tras la emisión de un pedido de captura por un delito grave registrado en el norte argentino.

Durante varias semanas, la fuerza federal condujo labores de vigilancia para dar con el paradero del sospechoso. Según la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, la detención se concretó a partir de un avance esencial en la investigación, propiciado por el trabajo de la División Sistemas Biométricos de la Policía Federal Argentina. Mediante el cruce de información entre las bases de datos institucionales y los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el área técnica logró detectar la identidad y ubicación del prófugo.

Tras su captura, el hombre fue incomunicado de manera inmediata y trasladado a la sede local de la PFA, a la espera de la decisión de la jueza interviniente y de su eventual traslado a la jurisdicción que había solicitado su captura.

El hecho por el que se lo imputa ocurrió en febrero de 2024, por lo que estuvo prófugo más de un año y medio. Sin embargo, no trascendieron más detalles sobre lo sucedido.

El detenido quedó alojado en una dependencia de la PFA en Mar del Plata (REUTERS/Pilar Subirat)

Detuvieron a uno de los prófugos más buscados en Santa Fe

Días atrás, el rosarino Brian Walter Bilbao, de 47 años, considerado jefe de una organización transnacional que trae cocaína desde Bolivia, fue capturado por Gendarmería en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, tras el aterrizaje en Pergamino de una avioneta que transportaba droga, indicaron fuentes del caso.

El operativo de la Sección de Investigaciones Antidrogas de la fuerza de seguridad se realizó bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias. También trabaja Procelac. Los agentes siguieron un vuelo que, suponían, estaba cargado con cocaína.

Luego, siguieron la camioneta que salió de la zona donde había bajado la aeronave y allí dieron con Bilbao, también conocido como “Barba”, “Patoruzec” o “Negro”. Lo arrestaron en una camioneta en la que trasladaba unos 400 kilos de cocaína.

Por Bilbao, el Gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos por datos que conduzcan a su detención. Por ese motivo, su nombre figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia.

Su hermano, Waldo, fue detenido a mediados de septiembre pasado en un departamento de barrio Martín, a pocas cuadras del Monumento Nacional a la Bandera, cuando la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales lo hallaron en la propiedad de su pareja, que estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos, estaban prófugos desde octubre de 2023, cuando Gendarmería llevó adelante el operativo “Cosecha blanca”, donde hubo más de una decena de arrestos. Por pedido de los fiscales de la PROCUNAR, el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros había ordenado las capturas.

Brian Bilbao comenzó a estar en el radar de las autoridades de Rosario en agosto de 2020, pero recién en octubre de 2023 pudieron dar un golpe certero a su organización en el marco de la investigación por narcotráfico y lavado de dinero.

A finales de enero pasado, dejaron su nombre en notas que fueron arrojadas en ataques a tiros contra tres comercios ubicados en distintos puntos de Rosario. Los locales que fueron objeto de los atentados nada tenían que ver con el prófugo, según las primeras averiguaciones.