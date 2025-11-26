Crimen y Justicia

Video: así dos mecheras vaciaron una estantería de una farmacia de La Plata en cuestión de minutos

Las mujeres aprovecharon la distracción del personal para ocultar cremas y perfumes. El encargado descubrió el robo tras percatarse de los faltantes y ver las cámaras de seguridad

Dos mecheras robaron productos en una farmacia de La Plata y quedaron registradas (Video: X - @Hechosanderecho)

Dos mecheras ingresaron este martes a una farmacia en La Plata y sustrajeron cremas, perfumes y otros productos de similares sin ser detectadas en el momento. Sin embargo, la maniobra quedó registrada en las cámaras de seguridad del local, lo que permitió identificar el robo tras notar el faltante de una línea completa de dermocosmética.

El encargado explicó que tanto él como la farmacéutica estaban ocupados atendiendo al público cuando las dos chicas ingresaron y, en un lapso de dos o tres minutos, abandonaron el lugar con el botín.

Según su testimonio al medio local 0221, las jóvenes actuaron con una naturalidad que dificultó cualquier sospecha inmediata. Una de ellas vestía un pantalón amplio, prenda que utilizó para ocultar los productos robados. El responsable expresó su asombro al revisar las imágenes: “Se metía todo dentro del pantalón. En el video parece flaquita y no se puede creer cómo guardaba tantas cosas”.

El inventario sustraído incluyó, según el encargado, “cinco, seis o más cremas”, además de perfumes tanto de hombre como de mujer y posiblemente otros artículos que aún no lograron contabilizar.

Dos mecheras robaron productos en
Dos mecheras robaron productos en una farmacia de La Plata y quedaron escrachadas por las cámaras de seguridad

Al percatarse del faltante, en un primer momento, el empleado pensó que los productos se habían vendido durante sus vacaciones, puesto que recordaba la estantería completa antes de tomarse unos días. Sin embargo, la revisión de las cámaras internas reveló la verdadera causa del faltante.

En ese sentido, el encargado reconoció que, de no haber realizado el control, el robo habría pasado inadvertido: “Si no fuera porque lo controlamos, pasa de largo. No nos dábamos cuenta”, afirmó.

El responsable también sugirió que las autoras del robo podrían ser oriundas de la zona, al señalar: “Para mí son de acá, porque son conocidas”. Con el video en su poder, la farmacia analiza los pasos a seguir y decidió reforzar las medidas de seguridad para prevenir futuros incidentes.

Entraron a los tiros a una panadería de Miramar para robar

Tres hombres armados irrumpieron a los tiros en una panadería de Miramar y asaltaron al dueño, de 44 años, llevándose $10.000.000, un teléfono y la llave de una camioneta. El hecho ocurrió el viernes por la noche en un local de la Calle 37 al 3000, en el barrio de Las Flores.

El caso, caratulado como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y lesiones, quedó bajo la órbita de la UFI Descentralizada Miramar, a cargo de Ramiro Anchou.

La investigación se apoyó en un relevamiento vecinal realizado por personal de la Sub DDI Miramar, que permitió recolectar registros fílmicos de cámaras de seguridad cercanas al comercio. En esas imágenes, los asaltantes fueron vistos llegando al lugar en un automóvil azul. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores fue que uno de los sospechosos presentaba una renguera notoria, un detalle que no pasó inadvertido y que se transformó en una pista clave.

En el lugar del hecho, los peritos incautaron tres vainas servidas calibre .380, lo que confirmó el uso de armas de fuego durante el asalto. A partir del análisis de las imágenes y de un cotejo con información obtenida en redes sociales, el fiscal solicitó el lunes una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Miramar, con el objetivo de dar con los presuntos autores: dos hombres de 23 años y uno de 30.

Durante los procedimientos, la Policía logró detener a dos de los tres sospechosos.

Los dos detenidos por el
Los dos detenidos por el robo salvaje al panadero

En el primer domicilio allanado fue arrestado el acusado de 30 años, y se secuestraron dos teléfonos celulares y un par de zapatillas. En el segundo objetivo, los agentes aprehendieron al presunto ladrón de 23 años, donde hallaron prendas que habrían sido utilizadas durante el robo: un buzo, dos camperas, un par de zapatillas y un teléfono celular dañado.

En el tercer domicilio, aunque no se encontró al sospechoso buscado, los efectivos incautaron un teléfono celular y documentación a nombre del ahora prófugo.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.

