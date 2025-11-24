Entraron a los tiros a una panadería de Miramar para robar: el dato que delató a uno de los ladrones

Los dos detenidos por el robo salvaje al panadero

Tres ladrones entraron a los tiros a una panadería de la localidad balnearia de Miramar, golpearon al dueño del comercio de 44 años y le robaron $10.000.000, su teléfono y la llave de la camioneta.

Las cámaras de seguridad, otra vez, fueron la clave para que en las últimas horas la Policía Bonaerense pudiera detener a dos de los tres sospechosos implicados en el brutal asalto.

El robo ocurrió en el comercio de la Calle 37 al 3000, en el barrio de Las Flores, el pasado viernes por la noche y la causa quedó en manos de la UFI Descentralizada Miramar, a cargo de Ramiro Anchou, como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y lesiones.

El relevamiento vecinal realizado por personal de la Sub DDI Miramar fue crucial: hallaron registros fílmicos de cámaras de seguridad aledañas al comercio en donde se observó que los asaltantes llegaron al lugar a bordo de un auto azul.

Pero los policías notaron algo más: “Uno de los delincuentes tenía una particular manera de caminar, como una renguera”. No pasó desapercibido ese dato. Además, en el lugar del hecho, los peritos secuestraron tres vainas servidas calibre .380.

En ese contexto, el fiscal pidió este lunes una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Miramar, luego de un análisis de redes sociales y cotejo de imágenes colectadas que permitió identificar a los presuntos autores: dos hombres de 23 años y uno de 30. Fueron a buscarlos a sus casas.

Los policías encontraron a dos de los tres sospechosos en los procedimientos hechos este lunes. En el primer domicilio allanado se produjo la detención del acusado de 30 y el secuestro de dos teléfonos celulares y un par de zapatillas.

En el segundo objetivo, fue aprehendido el presunto ladrón de 23. Ahí se secuestraron prendas que presuntamente fueron utilizadas durante el robo: un buzo, dos camperas, un par de zapatillas y un teléfono celular dañado.

En el tercer domicilio, en tanto, no hallaron al sospechoso buscado, pero sí un teléfono celular y documentación a nombre del ahora prófugo.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.

A una semana de la marcha por el ataque al jubilado

Así quedó el jubilado golpeado

El caso se suma a un hecho violento ocurrido la madrugada del 17 de noviembre, cuando tres ladrones treparon a un balcón del primer piso de un departamento ubicado en la intersección de las calles 26 y 31 de Miramar. Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes atacaron a un jubilado de 90 años y a su hijo salvajemente: al hombre mayor lo golpearon con un fierro para que obligarlo a decir dónde guardaba la plata.

“No me golpeen más porque me van a matar”, le habría suplicado la víctima a sus agresores. La cara le quedó llena de moretones.

Los ladrones escaparon con algo de dinero y objetos de valor y la familia denunció que es el segundo robo de este estilo que padece. El caso derivó en una marcha vecinal en reclamo de mayor seguridad.