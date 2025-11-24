Crimen y Justicia

Entraron a los tiros a una panadería de Miramar para robar: el dato que delató a uno de los ladrones

Dos de los tres sospechosos acusados del asalto y de haberle pegado al panadero fueron detenidos

Guardar
Los dos detenidos por el
Los dos detenidos por el robo salvaje al panadero

Tres ladrones entraron a los tiros a una panadería de la localidad balnearia de Miramar, golpearon al dueño del comercio de 44 años y le robaron $10.000.000, su teléfono y la llave de la camioneta.

Las cámaras de seguridad, otra vez, fueron la clave para que en las últimas horas la Policía Bonaerense pudiera detener a dos de los tres sospechosos implicados en el brutal asalto.

El robo ocurrió en el comercio de la Calle 37 al 3000, en el barrio de Las Flores, el pasado viernes por la noche y la causa quedó en manos de la UFI Descentralizada Miramar, a cargo de Ramiro Anchou, como robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y lesiones.

El relevamiento vecinal realizado por personal de la Sub DDI Miramar fue crucial: hallaron registros fílmicos de cámaras de seguridad aledañas al comercio en donde se observó que los asaltantes llegaron al lugar a bordo de un auto azul.

Pero los policías notaron algo más: “Uno de los delincuentes tenía una particular manera de caminar, como una renguera”. No pasó desapercibido ese dato. Además, en el lugar del hecho, los peritos secuestraron tres vainas servidas calibre .380.

En ese contexto, el fiscal pidió este lunes una serie de allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Miramar, luego de un análisis de redes sociales y cotejo de imágenes colectadas que permitió identificar a los presuntos autores: dos hombres de 23 años y uno de 30. Fueron a buscarlos a sus casas.

Los policías encontraron a dos de los tres sospechosos en los procedimientos hechos este lunes. En el primer domicilio allanado se produjo la detención del acusado de 30 y el secuestro de dos teléfonos celulares y un par de zapatillas.

En el segundo objetivo, fue aprehendido el presunto ladrón de 23. Ahí se secuestraron prendas que presuntamente fueron utilizadas durante el robo: un buzo, dos camperas, un par de zapatillas y un teléfono celular dañado.

En el tercer domicilio, en tanto, no hallaron al sospechoso buscado, pero sí un teléfono celular y documentación a nombre del ahora prófugo.

Todos los detenidos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.

A una semana de la marcha por el ataque al jubilado

Así quedó el jubilado golpeado
Así quedó el jubilado golpeado

El caso se suma a un hecho violento ocurrido la madrugada del 17 de noviembre, cuando tres ladrones treparon a un balcón del primer piso de un departamento ubicado en la intersección de las calles 26 y 31 de Miramar. Una vez en el interior de la propiedad, los delincuentes atacaron a un jubilado de 90 años y a su hijo salvajemente: al hombre mayor lo golpearon con un fierro para que obligarlo a decir dónde guardaba la plata.

“No me golpeen más porque me van a matar”, le habría suplicado la víctima a sus agresores. La cara le quedó llena de moretones.

Los ladrones escaparon con algo de dinero y objetos de valor y la familia denunció que es el segundo robo de este estilo que padece. El caso derivó en una marcha vecinal en reclamo de mayor seguridad.

Temas Relacionados

inseguridadrobosúltimas noticiasMiramar

Últimas Noticias

“Le dieron un tiro a Papito”: balearon a un nene de 7 años en una pelea vecinal en Tigre y el chico perdió un riñón

Hay una detenida y cuatro prófugos, uno de ellos acusado de haber disparado. La trama narco detrás del caso que denunciaron los vecinos

“Le dieron un tiro a

“Había matado a los 15″: cayó uno de los adolescentes de 17 años acusado del robo en la casa de Valeria Mazza

Estaba prófugo desde septiembre pasado, pero no era la primera vez que se escapaba de un centro de menores, ya que tiene al menos nueve antecedentes. Quedan cuatro prófugos por el intento de asalto en la propiedad de la modelo

“Había matado a los 15″:

“Sacaron la nafta, ¿viste?”: así fue el desguace piraña a un auto robado en Villa Diamante

Vecinos de Villa Caraza, en Lanús, filmaron el momento en que seis adultos y dos niños desmantelaron el coche

“Sacaron la nafta, ¿viste?”: así

Rechazaron la detención de Julieta Makintach en la causa penal por el documental sobre el juicio por Maradona

La presentación la hicieron los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan a Dalma y Gianinna. Alegaron riesgos procesales pero el juzgado recordó que solo la fiscalía puede pedir la detención

Rechazaron la detención de Julieta

Un hombre atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación con un cuchillo

Ocurrió en la ciudad de Córdoba. El atacante, de 49 años, se entregó a la Policía tras el trabajo de un negociador. Durante el operativo también fueron detenidos el padre del agresor y el hijo de la mujer

Un hombre atacó a golpes
DEPORTES
El estremecedor grito de Nacho

El estremecedor grito de Nacho Arce tras sufrir una fractura en un choque contra Bruera en Riestra-Barracas: salió entre lágrimas

Sancionaron a otro piloto de F1 y deberá cumplir la pena en Qatar: cómo puede beneficiar a Colapinto

Racing vence a River Plate desde el inicio por los octavos de final del Torneo Clausura

Insólita expulsión en la Premier League: discutió con un compañero, le pegó un cachetazo y el árbitro le mostró la roja directa

Lejos de la F1: el drástico cambio en su carrera que anunció Mick Schumacher

TELESHOW
El llanto de Lourdes de

El llanto de Lourdes de Bandana y sus polémicas frases sobre su ex: “No necesita estar preso, requiere ayuda como yo”

¿Vuelven los Midachi? El reencuentro de Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato

Lorena Vega, la psicóloga de Envidiosa que es furor: “Mucha gente quiere hacer terapia y me piden consultas”

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: la dictadura

Crisis en Cuba: la dictadura admitió su ahogo financiero

Zelensky aseguró que las conversaciones en Ginebra permitieron cambiar elementos clave del plan de paz presentado por Trump

El principal grupo paramilitar de Sudán declaró un alto el fuego unilateral tras el fracaso de la mediación internacional

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos visita Puerto Rico en medio de la tensión con Venezuela

Bolivia prepara el retorno de la DEA tras 17 años y abre una nueva fase en su relación con Estados Unidos