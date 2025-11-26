Un joven fue brutalmente golpeado a la salida de un pool en Entre Ríos y ahora lucha por su vida

La persona que estaba con la víctima al momento de la golpiza, señaló que eran tres adultos

Un joven de 32 años permanece internado en estado reservado debido a un traumatismo de cráneo, producto brutal golpiza que sufrió de parte de tres personas a la salida de un pool en una localidad de Entre Ríos.

El hecho sucedió el sábado en Federal, cuando la víctima caminaba junto a otro individuo a unas pocas cuadras del local ubicado cerca del Club Ferrocarril. La agresión se desató en la vía pública y, de acuerdo a lo declarado por el acompañante, tres hombres interceptaron al joven y comenzaron a darle golpes principalmente a la cabeza.

La víctima fue trasladada de inmediato al hospital local, aunque por la gravedad de las lesiones tuvieron que derivarlo de urgencia al hospital Masvernat de Concordia, un centro de mayor complejidad. Allí, los médicos le diagnosticaron un traumatismo de cráneo sin fracturas, pero sí con múltiples lesiones en la cabeza de carácter severo. El paciente permanece en terapia bajo medicación y bajo una constante observación.

El subjefe departamental, Lucio Cepeda, relató en diálogo con el portal Elonce que el aviso policial se registró a las 5 de la mañana. Desde ese momento, la Policía de Federal lleva adelante una investigación para identificar a los responsables del ataque, dado que hasta ahora no se realizaron detenciones. Sin embargo, las autoridades adelantaron al mismo medio que cuentan con “algunos datos recabados durante la investigación”. “No hay cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el hecho. Dependemos de los testimonios para reconstruir la secuencia completa”, indicó Cepeda.

El joven continúa internado en el hospital Masvernat de Concordia

Al mismo tiempo, la Policía trabaja en determinar el posible móvil del hecho, aunque el funcionario indicó que “no habría motivos aparentes para el ataque, ya que la víctima salió del pool y tras cruzarse con el grupo fue agredida”. Además, “no hay indicios firmes de que hubiera existido una discusión previa en el interior del establecimiento”, insistió. En este sentido, remarcó que este tipo de episodios no es usual en Federal.

El hermano del joven atacado presentó la denuncia correspondiente ante la Comisaría de Federal, para avanzar en la investigación que aún no tiene detenidos.

Otra muerte en un pool de José C. Paz

Una joven de 25 años, identificada como Karen Ailén Donnarumma, murió en la madrugada del domingo en un pool de José C. Paz, ubicado en la calle Alem al 5100. La Unidad Funcional de Instrucción N° 18 del Departamento Judicial de San Martín investiga el hecho bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Según fuentes judiciales, hasta el momento no hay detenidos y se espera el resultado de la autopsia.

La víctima, madre de dos niños, había concurrido al lugar el sábado por la noche acompañada por un amigo, quien permanece internado. La familia de Donnarumma sostiene que la joven falleció luego de quedar en medio de una pelea dentro del establecimiento. De acuerdo con declaraciones de la madre, los testigos habrían informado que hubo una confrontación antes del deceso y que el cuerpo de la joven fue hallado con lesiones y sangre.

La mujer difundió un pedido público de colaboración para que aquellos que hayan estado presentes en el lugar, aporten información sobre el episodio. “Mi hija era una persona responsable, no consumía alcohol, ni mucho menos drogas. Ella era una mamá dedicada a sus dos hijitos, uno de dos y el otro de cuatro años. Solo salió a divertirse después de mucho tiempo, ya que solo dedicaba tiempo el tiempo de su vida a sus hijos”, dijo la mamá en un video publicado en las redes sociales.

“Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado”, señalaron los familiares al diario local SMN. “No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, indicó la mujer respecto a la explicación por parte del dueño del local, que manifestó que no contaban con sistema de cámaras en el interior, aunque se puso a disposición de la Justicia y de la familia.