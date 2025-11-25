Crimen y Justicia

Investigan la muerte de una joven en un pool de José C. Paz: su familia dice que la mataron en una pelea

La víctima tenía 25 años y dos hijos. Por el momento no hay detenidos y el caso lo investiga una UFI de San Martín. El pedido de justicia de la madre

Guardar
El conmovedor relato de la mamá de Karen

José C. Paz fue escenario este fin de semana de la misteriosa muerte de una joven de 25 años, que, aparentemente, perdió la vida dentro de un local donde funciona un reconocido pool. Su familia denuncia que la víctima fue asesinada al quedar en medio de una pelea.

La joven fue identificada como Karen Ailén Donnarumma, madre de dos chicos de 2 y 4 años de edad, que el sábado por la noche se dirigió al lugar junto a un amigo. Se trata del pool Alem, ubicado sobre la calle del mismo nombre del local al 5100.

De acuerdo con el relato de Tania, su madre, Karen fue al pool en compañía de su amigo Jonatan Córdoba y murió el domingo en la madrugada.

Karen tenía 25 años y
Karen tenía 25 años y era madre de dos niños

“Mi hija era una persona responsable, no consumía alcohol, ni mucho menos drogas. Ella era una mamá dedicada a sus dos hijitos, uno de dos y el otro de cuatro años. Sólo salió a divertirse después de mucho tiempo, ya que sólo dedicaba tiempo el tiempo de su vida a sus hijos”, dijo la mamá en un video publicado en las redes sociales.

El expediente es investigado por el fiscal Rodrigo Suárez, de la UFI Nº18 del Departamento Judicial de San Martín, en una causa que fue calificada como averiguación de causales de muerte. Se aguarda el resultado de la autopsia para saber cómo murió.

Sin embargo, la familia asegura que se trató de una muerte violenta. “Nos dijeron que convulsionó adentro del lugar, pero sabemos que hubo una pelea y era una batalla campal contra ella. El cuerpo estaba lleno de sangre y un amigo que la acompañó está internado”, dijo Tania al diario local SMN.

No nos quieren dar las cámaras, queremos explicaciones”, indicó la mujer. En el video publicado en las redes sociales, la mamá de Karen pide colaboración de cualquier testigo que haya presenciado el episodio y se acerque para aportar datos.

Seguimos sin saber la verdad de lo que le pasó a mi hija. Necesito de su solidaridad. Si estuviste en el lugar el día sábado 22 para el domingo 23 de noviembre, o viste algo de lo que pasó, aunque sea de forma anónima, acercate. No voy a revelar mi identidad. Soy una mamá que solo quiere justicia por su hija“, dijo Tania en medio de lágrimas.

“Todavía no pudimos hablar con él, (con Jonatan) pero hubo gente que dijo que adentro del boliche hubo una pelea, una batalla campal contra ella. Ella quedó fallecida, la sacaron como a un perro y la tiraron en el piso de la camioneta de la cochería Oviedo”, denunció la madre.

Karen Donnarumma murió este domingo
Karen Donnarumma murió este domingo en un pool de José C. Paz

“No tenemos información de la autopsia. El papá solo recibió un llamado de la comisaría de que tenía que reconocer el cuerpo, se lo mostraron por foto y estaba llena de sangre. Hay videos que muestran que a ella la mataron adentro del lugar y la levantaron sin hacer pericias médicas. Si una persona convulsiona, no convulsiona con sangre. Necesitamos acceder a las cámaras de dentro del lugar y por ese motivo vamos a realizar una marcha”, añadió.

El mismo medio dialogó con Pablo, el propietario del pool, quien dio su versión de lo que pasó. Aseguró que no tiene cámaras y sostuvo que se puso a disposición de la Justicia y de la familia.

“Estuve en la comisaría, nosotros no tenemos cámaras del local. Nos dijeron que con las cámaras del Municipio harán la investigación. Los chicos estuvieron en el local y se fueron a las 4 de la mañana. Afuera del boliche no sé qué habrá pasado. Yo me comuniqué con la mamá de ella y me puse a disposición”, dijo.

Mientras tanto, allegados y amigos realizaron una marcha para pedir justicia y exigir que se esclarezca lo ocurrido.

Temas Relacionados

José C. PazKaren DonnarummaSan Martínúltimas noticias

Últimas Noticias

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

El accidente ocurrió a la altura de la localidad de General Pirán. En el lugar trabajan equipos de emergencias, personal de seguridad vial de AUBASA y bomberos voluntarios de la zona. Los hospitales de la región permanecen alerta. El gobernador suspendió el evento previsto

Volcó un micro que transportaba

El poderoso fusil estadounidense hallado en un arsenal secuestrado en Rosario: narcos, masacres y el atentado a Donald Trump

El AR-15, un semiautomático que usan los carteles de droga en México y Brasil, puede perforar chalecos antibalas y blindajes de patrulleros. Los antecedentes en Argentina y el caso del capo que lo cambió por una camioneta

El poderoso fusil estadounidense hallado

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Los descubrieron en un control de tránsito que personal de la Policía de la Ciudad realizaba bajo el puente de la avenida Cabildo. Les secuestraron tusi, éxtasis y marihuana

Detuvieron en CABA a cuatro

Video: el extremo salto al vacío de un ladrón que escapaba de la Policía en Córdoba

Pese al esfuerzo, terminó detenido junto a sus dos cómplices. Fue trasladado a un hospital con lesiones en ambas piernas

Video: el extremo salto al

Encontraron nuevas bolsas con restos biológicos a una semana del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Córdoba

Los peritos buscan determinar si tiene relación con el hallazgo del domingo pasado

Encontraron nuevas bolsas con restos
DEPORTES
El piloto sorpresa que se

El piloto sorpresa que se suma a la puja interna en Red Bull por las últimas 3 butacas en la Fórmula 1 para 2026

Los gestos silenciosos de Leandro Paredes en Boca Juniors que lo convirtieron en el líder del vestuario

Con el atractivo duelo entre el Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona se pone en marcha la fecha 5 de la Champions League

Racing recibió el Premio Simon Wiesenthal 2025 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y discriminación

“¿Chances reales?”: el particular desafío entre Manu Ginóbili y un robot que organizó MrBeast

TELESHOW
El viaje romántico de Ivana

El viaje romántico de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay: la dedicatoria de él que generó polémica

El olvido de Cinthia Fernández durante el festejo de cumpleaños de su hija Francesca: “Mamá no compró”

Las sentidas palabras de Lourdes Fernández antes de su internación: “Hay cosas que no son reales”

Trueno contó cuál es su asignatura pendiente y Mario Pergolini se ofreció a ayudarlo: “Vamos juntos”

El llanto inolvidable de Guillermo Francella en la noche mágica de Racing: “Ganarles así es maravilloso”

INFOBAE AMÉRICA

El caso de la “familia

El caso de la “familia del bosque” que divide a Italia: ¿libertad de vida alternativa o negligencia parental?

El turismo se consolida como un motor del desarrollo de América Latina y el Caribe

Vocera presidencial cuestiona los viajes de Edmand Lara: “De 14 días de gestión, seis estuvo fuera”

Hamas anunció que devolverá el cuerpo de otro rehén israelí hallado en Nuseirat

Después del estreno de ‘Toy Story’ hace 30 años, el cine animado ya no fue el mismo