Mar del Plata: sufrió una brutal golpiza y antes de entrar en coma, acusó al novio de su ex pareja

Alex Lencina, el joven golpeado en Mar del Plata

Alex Esteban Lencina, un joven de 18 años de la ciudad de Mar del Plata, pelea por su vida desde hace varios días luego de ser víctima de una feroz golpiza ocasionada -presuntamente- por el novio de su expareja. La víctima le relató a su familia lo que pasó poco antes de entrar en coma. Por ahora no hay detenidos y su mamá pide justicia.

De acuerdo con medios locales, el violento episodio ocurrió el jueves de la semana pasada en el barrio Las Américas, en la zona oeste de la ciudad balnearia. Ese día, en horas de la mañana, Alex salió para alcanzarle una copia de llaves a su ex novia, de 17 años, quien se había quedado encerrada en su casa luego de que el hermano de ella se llevara la original. Lencina y la adolescente son padres de un nene de un año y medio.

Hasta ese momento, nada parecía presagiar el violento desenlace. Sin embargo, en horas del mediodía, la Policía le comunicó a los padres de Alex que lo habían encontrado golpeado y tirado en la calle, en la zona de la ruta 88 e Irala.

El joven fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en estado lúcido y consciente y, según relató su madre al Canal 8 de Mar del Plata, Alex llegó a contar todo lo que pasó antes de caer en estado grave.

De acuerdo con el relato de Lencina, cuando llegó a la casa de su ex novia se encontró con su actual pareja, un joven al que ya conocía desde antes. En la puerta de la vivienda, ambos discutieron por motivos que todavía no están claros y se trenzaron en una pelea.

En ese momento, los golpes no le causaron heridas de gravedad. Pero de acuerdo con la madre, el joven de 18 años se fue a pie por la calle Irala, y el novio de su ex lo atacó por detrás. Lo golpeó con un objeto contundente en la nuca y luego le pegó varias patadas en el piso. Un vecino presenció el hecho y llamó al 911.

La familia presentó una denuncia en la Comisaría 16ª, donde además del relato de lo que pasó, le aportó a la Policía una serie de supuestos audios enviados desde la cuenta de Instagram de la exnovia de Alex, en la que el agresor lo amenazó de muerte después de la golpiza.

De acuerdo con el medio, el padre de la víctima señaló en la denuncia que la relación entre Alex y su expareja era muy conflictiva. Reveló que se separaron hace unos ocho meses, que ella se mudó a la casa de su madre y contó que ya había ocurrido en otras ocasiones que se quedara encerrada. Por eso sospecha que esta vez ese pedido de ayuda fuera en realidad una trampa.

Anahí dijo que su hijo está “delicado y en grave estado”. “A mi hijo lo golpearon con un objeto contundente porque lo dejaron en coma. Dicen que le dieron dos trompadas, pero con dos trompadas quedás en coma, como ellos dicen que fue. Mi hijo cayó al piso convulsionando. Ahora está peleando por su vida“, denunció.

En medio de una marcha en reclamo de justicia, Alex ingresó al quirófano dos veces en menos de 24 horas. “A las 12 ingresó al quirófano por la hemorragia cerebral y el traumatismo, y a las 23 lo volvieron a operar por una hemorragia nuevamente. Está en coma inducido, muy delicado y en grave estado. Corre riesgo su vida“, expresó.

En diálogo con el diario 0223, la madre contó que “le está fallando el corazón y el pulmón”. También reveló que padece una neumonía, por lo que los médicos van a esperar a que se cure de la infección pulmonar “para despertarlo y analizar la gravedad de su estado”.

La investigación está a cargo de la fiscal Romina Díaz, de la UFI Nº6. Por el momento, no hay detenidos. "No quiero saber nada más de ellos, lo único que quiero es que haya justicia y que mi hijo salga caminando de acá“, concluyó Anahí.