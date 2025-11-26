El único sobreviviente del violento choque de la Ruta 22 pidió justicia: “Me arrebató todo, me quedé solo”

Tras el choque, el hombre tuvo que ser asistido en un centro médico local

José Pastor Gutiérrez es el único sobreviviente del brutal choque que se registró el viernes pasado en la Ruta 22 y que se cobró la vida de cuatro integrantes de una familia, dos de ellos niños. Ahora, se conoció su testimonio y reclamó justicia para las cuatro víctimas del fatal accidente. “Me arrebató todo, me quedé sin nada”, dijo en referencia al conductor que los embistió, cuando manejaba alcoholizado y a más de 170 kilómetros por hora.

“Acaba de nacer mi tercer nieto, es el más chico, pero los otos dos tuve la pérdida en el accidente”, manifestó el hombre, tras mostrarse visiblemente afectado por los hechos que ocurrieron en su vida. Asimismo, lamentó no haber podido salvar a los pequeños, que quedaron atrapados en el vehículo al haber sido impactados por la camioneta Volkswagen Amarok.

El siniestro se produjo en horas de la mañana, en el tramo comprendido entre Fernández Oro y Allen, cuando la familia viajaba desde Catriel hacia la costa atlántica. Según las primeras hipótesis, una parte del equipaje se habría desprendido del auto, lo que obligó al hombre a detener la marcha.

En ese momento, el único imputado y detenido por el múltiple crimen, Axel “el Chinito” Araneda, impactó violentamente desde atrás al automóvil familiar. De acuerdo con la información publicada por LM Neuquén, el conductor circulaba a más de 170 kilómetros por hora, lo que provocó que el rodado se desplazara por casi cuarenta metros previo a incendiarse por completo.

Murieron tres personas en un choque en Rio Negro

La tragedia se cobró la vida de Liliana Cocuzza, una médica reconocida en Catriel, su hija Carina y los dos nietos menores de edad, que murieron en el acto debido a la magnitud del impacto. Por su parte, Gutiérrez logró sobrevivir, pero no pudo rescatar a sus familiares atrapados entre las llamas.

“Me chocaron de atrás, se prendió fuego la camioneta y no pude sacar a mis dos nietos, los hermanitos de este niño que nació hoy, mi hija mayor y mi señora esposa a la cual tanto querían en Catriel”, relató Gutiérrez en diálogo con Canal 10. Y lamentó: “Uno me arrebató todo, me quedé solo con mi único nieto que tengo ahora, mi nuera y mi hijo”.

El dolor de la pérdida se vio agravado por la indignación ante las declaraciones del imputado, por lo que el sobreviviente exigió una condena ejemplar para el responsable. “Pido justicia, señor juez, fiscales, no puede ser que este tipo mienta, que diga que me ayudó porque no me ayudó nadie, hay testigos, hay fotos, estoy solo”, reclamó.

A pesar de esto, el acusado fue imputado por el delito de homicidio culposo, quien permanecerá bajo prisión preventiva por cuatro meses. La Fiscalía y la querella fundamentaron la medida en el riesgo de fuga, dado que el acusado posee una condena previa por narcotráfico.

Araneda fue imputado por homicidio culposo y continuará detenido

El abogado de la familia, Marcelo Hertzriken Velasco, sostuvo que existen pruebas contundentes contra el conductor de la Amarok. “Si Araneda no hubiese conducido a una velocidad superior a los 170 kilómetros por hora, si no hubiese manipulado su teléfono filmando historias mientras conducía, si no hubiese trasnochado en una confitería de Cipolletti o consumido estupefacientes, probablemente el cuádruple homicidio culposo no hubiese acontecido”, planteó.

De la misma manera, el informe accidentológico del Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que el impacto se produjo cuando la parte frontal derecha de la Amarok colisionó con el sector posterior izquierdo de la EcoSport en la que viajaba la familia. Esto comprobó que el vehículo fue arrastrado a más de 37 metros antes de incendiarse.

En medio del duelo, Gutiérrez hizo un pedido especial a la comunidad para recuperar una computadora portátil que contenía recuerdos de sus seres queridos. “A la comunidad, por favor, que el maletero negro que llevaba arriba del auto se voló y adentro de ese maletero iba una valija rosada con lunares, que era la ropa de mi hija y estaba la netbook de ella donde ponía todas sus cosas”, describió.

“Aquel que la haya agarrado, no necesito las prendas, quiero la computadora para recuperar fotos hermosas que teníamos con mis nietos”, enfatizó Gutiérrez, quien ahora solo cuenta con su nieto recién nacido, su nuera y su hijo como sostén familiar.