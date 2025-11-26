Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por el crimen de la psiquiatra en La Plata: era su jardinero

El acusado, identificado como Javier Echeverguren, fue capturado en las últimas horas, tras una investigación liderada por el fiscal Álvaro Garganta

Guardar
Virginia Franco, la víctima
Virginia Franco, la víctima

La Justicia logró en las últimas horas la captura del principal sospechoso del crimen de Virginia Franco, la psiquiatra asesinada de una puñalada en el cuello dos semanas atrás en su casa de City Bell, jurisdicción de La Plata.

Se trata de Javier Echeverguren, de 38 años, que trabajaba en la casa de la víctima como jardinero, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

La investigación que llevó a atraparlo, realizada por la DDI de La Plata, fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta, con una batería de medidas de prueba como una segunda autopsia, un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

Virginia FrancoFiscal Álvaro GargantaPolicía Bonaerenseúltimas noticiashomicidios

Últimas Noticias

Un tatuaje fue la clave para identificar los restos encontrados por un perro en Córdoba: quién era la víctima

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de María Eugenia Pérez Moreno, informó que se logró la identificación. Era una trabajadora sexual de 26 años de edad

Un tatuaje fue la clave

Un hombre fue asesinado a tiros en una pelea vinculada a una antigua disputa familiar en Merlo: hay dos detenidos

Buscan a un tercer sospechoso por el crimen de Joel Benjamín Riquelmes, que fue baleado en el abdomen. Hay dos heridos

Un hombre fue asesinado a

El juicio por Loan, más cerca: el tribunal unificó las causas por la desaparición y el desvío de la investigación y fijó fecha

La Justicia federal dispuso que la audiencia preliminar se haga el próximo 27 de febrero y que el debate tenga a los 17 imputados en el banquillo, los 7 por la causa madre y los 10 de la paralela vinculada a la Fundación Dupuy

El juicio por Loan, más

Dos detenidos por el crimen de Nazareno Isern, baleado en la cabeza por una bicicleta: uno es menor de edad

Se trata de un chico de 16 años y otro sospechoso de 23, por lo que el caso pasó a manos de la Justicia de Responsabilidad Juvenil. La testigo clave por otro robo y las fotos con armas

Dos detenidos por el crimen

“Dormido o con el celular”: creen que el micro que iba a Mar del Plata volcó por una distracción del chofer detenido

El fiscal Germán Vera Tapia tiene casi descartada la intervención de otro vehículo en el trágico accidente que dejó dos muertos y más de 40 heridos. Cuáles son las posibles hipótesis

“Dormido o con el celular”:
DEPORTES
La inesperada declaración del Cholo

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

Fue diagnosticado con cáncer y recibe quimioterapia, pero sigue jugando al fútbol americano: la historia de Jack Curtis

El momento en el que el luchador Isaac Johnson se desplomó en pleno combate de MMA: murió en el hospital

Da pelea en el Torneo Clausura y está cerca de jugar con Messi: el argentino que negocia para sumarse al Inter Miami

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

TELESHOW
Quién es la diseñadora detrás

Quién es la diseñadora detrás del look de Griselda Siciliani en la tercera temporada de Envidiosa

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo, en un nuevo aniversario de su fallecimiento: “Era un personaje que no existía”

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono viajará

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres

Zelensky se mostró dispuesto a discutir con Donald Trump los puntos más sensibles del plan de paz para Ucrania