Detuvieron a un sospechoso por el crimen de la psiquiatra en La Plata: era su jardinero

Virginia Franco, la víctima

La Justicia logró en las últimas horas la captura del principal sospechoso del crimen de Virginia Franco, la psiquiatra asesinada de una puñalada en el cuello dos semanas atrás en su casa de City Bell, jurisdicción de La Plata.

Se trata de Javier Echeverguren, de 38 años, que trabajaba en la casa de la víctima como jardinero, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

La investigación que llevó a atraparlo, realizada por la DDI de La Plata, fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta, con una batería de medidas de prueba como una segunda autopsia, un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima.

Noticia en desarrollo.