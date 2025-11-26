Condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar y golpear a su mujer durante horas

Condenaron en Bahía Blanca a un hombre por abusar y golpear a su pareja (CIJur)

En el partido bonaerense de Tornquist, un fallo judicial provocó conmoción tras conocerse la condena a 14 años de prisión para un hombre hallado culpable de abuso sexual y violencia física contra su pareja, en un hecho ocurrido en febrero de este año.

La sentencia, dictada en el marco de un juicio abreviado por el Tribunal en lo Criminal N°3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, reflejó la gravedad del caso y derivó en nuevos pedidos de fortalecimiento de las políticas de prevención y acompañamiento a las víctimas de violencia de género.

El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a la denunciante, fue declarado responsable de abuso sexual con acceso carnal reiterado, agravado por causar un daño grave en la integridad de la mujer.

El portal de Noticias Argentinas confirmó que la decisión judicial contempló la evidencia reunida durante la investigación y el reconocimiento de los hechos por parte del acusado.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por la Ayudantía Fiscal de Tornquist, la agresión tuvo lugar el 14 de febrero de este año en un departamento donde la pareja se alojaba.

Tras la negativa de la mujer a mantener relaciones sexuales, el hombre la sujetó del cuello, le desgarró la ropa y la violó, desoyendo su voluntad. Posteriormente, la golpeó en el rostro, la amenazó de muerte y la sometió a reiteradas situaciones abusivas, provocándole lesiones sangrantes que exigieron atención médica urgente.

En ese contexto, la víctima logró abandonar el departamento y pedir auxilio. Una vecina, al advertir su estado y escuchar el relato, solicitó rápidamente una ambulancia.

El personal sanitario decidió trasladarla primero al hospital de Tornquist, y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada de inmediato al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde requirió una intervención quirúrgica.

Los magistrados consideraron agravante el daño físico causado, así como la situación de vulnerabilidad de la víctima durante el ataque. El tribunal concluyó que la pena de 14 años de prisión respondía a la gravedad de los delitos de abuso sexual reiterado y las consecuencias directas sobre la salud de la mujer.

Durante todas las instancias del proceso, la víctima recibió acompañamiento psicológico y social desde el primer momento. Equipos especializados continúan monitoreando su recuperación, en paralelo al avance de la disposición judicial.

Confirmaron la condena a un enfermero que abusó de una paciente que sufrió un ACV

Hace una semana, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 11 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para Rubén Omar Rivas, enfermero del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), por someter a pacientes en situación de extrema vulnerabilidad a abusos sexuales gravemente ultrajantes y vejámenes sistemáticos.

El Tribunal, con el voto principal del juez Alejandro Slokar, consideró probado que Rivas abusó sexualmente de una paciente internada tras un accidente cerebrovascular en agosto de 2021.

Según la información difundida por la agencia Noticias Argentinas, el enfermero aprovechó los movimientos involuntarios de la víctima para perpetrar actos de índole sexual, lo que fue calificado como “humillación y cosificación” y señalado por el tribunal como un acto con un “plus de perversión”.

Slokar subrayó que el acusado utilizó su posición jerárquica y el contexto de encierro para desplegar conductas incompatibles con su función sanitaria, empleando el cuerpo inerme de la paciente como un objeto.

La sentencia también confirmó la condena por las vejaciones cometidas en 2017 contra otros dos pacientes, identificados como G. D. y J. B., quienes se encontraban en una situación de dependencia absoluta.