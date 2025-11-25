Crimen y Justicia

Video: el extremo salto al vacío de un ladrón que escapaba de la Policía en Córdoba

Pese al esfuerzo, terminó detenido junto a sus dos cómplices. Fue trasladado a un hospital con lesiones en ambas piernas

Guardar
Un ladrón saltó al vacío desde un puente para huir de la Policía tras el intento de robo de una moto en Córdoba

La madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Córdoba estuvo marcada por un intento de robo de una moto, que concluyó con el arriesgado salto al vacío de uno de los ladrones, desde un puente. Aunque quiso escapar de la Policía, no lo logró y fue detenido al igual que sus dos cómplices.

El episodio se inició cuando una cámara de seguridad del municipio detectó a un grupo de personas que trataba de robar una moto estacionada. El episodio motivó la intervención de la Policía provincial para dar con los sospechosos.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que ocurrió en el cruce de las calles Buenos Aires y Corrientes, donde se encontraba estacionado el vehículo de la marca Rouser. Allí, tres sospechosos trataron de arrancarla, pero huyeron de inmediato ante la llegada del personal del Comando de Acción Preventiva.

El lugar donde fueron detectados
El lugar donde fueron detectados los sospechosos.

Los delincuentes subieron rápidamente a un Peugeot 504 color blanco, donde los esperaba un cómplice, y huyeron del lugar. Ante este escenario, los uniformados realizaron un seguimiento controlado que finalizó en Boulevard Mitre y Puente Centenario, donde uno de los acusados tomó una decisión extrema: se arrojó al vacío desde lo alto del puente con el objetivo de evitar su arresto, lo que le provocó lesiones en ambas piernas, según explicaron las fuentes del caso a este medio.

El video que encabeza esta nota muestra el momento exacto en el que el hombre abre la puerta trasera izquierda del vehículo, corre a toda velocidad hacia uno de los costados del puente Centenario y salta al vacío.

Uno de los sospechosos se
Uno de los sospechosos se arrojó al vacío desde lo alto del puente Centenario para huir de la Policía.

Los tres ocupantes —dos adultos y un menor de edad— quedaron detenidos. Uno de ellos posee antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron tres ganzúas, dos armas blancas, un corta pernos, una maza y el vehículo en el que circulaban los asaltantes, que presentaba pedido de secuestro emitido por la Justicia.

Los tres sospechosos, junto con el material incautado, fueron trasladados a una sede policial.

Escapó de un control policial en Córdoba, lo detuvieron a las pocas cuadras y descubrieron que era buscado en Santa Fe

Un operativo de las fuerzas de seguridad en la localidad cordobesa de San Francisco concluyó con la captura de un joven de 22 años que era buscado por la Justicia de Santa Fe por homicidio doloso calificado por uso de arma de fuego.

La detención se produjo durante la tarde del domingo, tras una persecución que comenzó en la vía pública y terminó con dos aprehendidos.

El detenido por pedido de
El detenido por pedido de captura quedó alojado en una comisaría cordobesa a disposición de la Justicia de Santa Fe (El Doce.tv)

El procedimiento fue realizado por el grupo motorizado de la Policía, conocido como S. E. O. M., durante tareas de patrullaje rutinario, según informó el portal El Doce.tv.

El incidente se originó cuando los agentes detectaron una motocicleta Honda Wave con dos ocupantes en la calle Ernesto Vidal al 2.200. Al intentar un control, los sospechosos aceleraron y emprendieron la fuga, lo que dio inicio a una persecución que finalizó en la intersección de Gobernador Bustos Mestre y Elisa Damar, donde el conductor perdió el control del vehículo y ambos cayeron sobre la vereda.

El operativo permitió identificar rápidamente al joven, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por la Unidad Fiscal Sede Fronteras del Distrito Judicial N.º 5 de Rafaela.

El otro ocupante de la motocicleta también fue aprehendido en el lugar. Según detallaron desde la fuerza, los dos individuos fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente.

La detención del sospechoso fue comunicada a la Justicia de Santa Fe para definir su traslado y nuevo destino procesal. Por el momento, el joven permanece privado de su libertad en una dependencia policial de San Francisco bajo custodia, hasta que se concrete la extradición.

La Unidad Fiscal Sede Fronteras del Distrito Judicial N.º 5 de Rafaela no emitió hasta el momento un comunicado oficial sobre el avance de la causa, aunque distintas fuentes anticipan que el proceso continuará su cauce habitual bajo la jurisdicción de origen.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades no descartan tomar nuevas medidas en función de la evolución de la causa penal en Santa Fe.

Temas Relacionados

CórdobaRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Volcó un micro camino a Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Ocurrió a la altura de General Pirán. Los hospitales de la zona permanecen en alerta

Volcó un micro camino a

Encontraron nuevas bolsas con restos biológicos a una semana del hallazgo de un cuerpo desmembrado en Córdoba

Los peritos buscan determinar si tiene relación con el hallazgo del domingo pasado

Encontraron nuevas bolsas con restos

Exigieron un cambio de carátula en la investigación por el crimen del joven asesinado por una gorra en La Plata

Presentaron un pedido formal ante la Justicia para que el caso cambie de carátula y los acusados reciben penas más altas

Exigieron un cambio de carátula

Buscan testigos que aporten datos sobre el accidente en la Ruta 22 donde un conductor alcoholizado mató a una familia

La Justicia ordenó cuatro meses de prisión preventiva para el acusado, investigado por manejar a alta velocidad, bajo efectos de alcohol y grabando videos antes del impacto que dejó cuatro muertos

Buscan testigos que aporten datos

Desarticularon una banda dedicada al narcomenudeo en Merlo y secuestraron una gran cantidad de cocaína

Los apresados comercializaban estupefacientes en la calle Atahualpa entre Plus Ultra y Helguera. Los vecinos eran víctimas de los compradores

Desarticularon una banda dedicada al
DEPORTES
Racing recibió el Premio Simon

Racing recibió el Premio Simon Wiesenthal 2025 por su lucha contra el racismo, la xenofobia y discriminación

“¿Chances reales?”: el particular desafío entre Manu Ginóbili y un robot que organizó MrBeast

Franco Colapinto correrá el GP de Qatar de F1 este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los últimos Challengers del año se jugarán en Temuco y Bogotá: la lista de argentinos que buscarán cerrar el 2025 con una alegría

De cardio con poco oxígeno a baños de contraste: los 6 secretos de la rutina de Erling Haaland para mantenerse en la élite mundial

TELESHOW
Las sentidas palabras de Lourdes

Las sentidas palabras de Lourdes Fernández antes de su internación: “Hay cosas que no son reales”

Trueno contó cuál es su asignatura pendiente y Mario Pergolini se ofreció a ayudarlo: “Vamos juntos”

El llanto inolvidable de Guillermo Francella en la noche mágica de Racing: “Ganarles así es maravilloso”

Maxi López recordó en MasterChef la noche en que conoció a Wanda Nara en una bailanta: “¡Le saltó la ficha!"

Darío Barassi echó a una espectadora de ¡Ahora caigo! tras confundirlo con Guido Kaczka: “Que se vaya”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras necesita una propuesta de

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas incursiones de drones rusos en medio del ataque a Ucrania y desplegaron aviones

El buque con casi 3.000 vacas uruguayas que quedaron varadas en Turquía fue redireccionado a Libia: murieron 40

El colapso económico de Cuba: las raíces estructurales de una crisis sin precedentes

La empresa que quiere fabricar hidrógeno en Uruguay asegura que no dañará el medio ambiente: “Esta planta es verde o no lo es”