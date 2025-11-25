El poderoso fusil estadounidense hallado en un arsenal secuestrado en Rosario: narcos, masacres y el atentado a Donald Trump

El fusil AR-15 entre las armas secuestradas en Rosario

La Policía de Investigaciones de Santa Fe desplegó para la foto el arsenal que acababa de secuestrar en un megaoperativo en el que participaron diferentes grupos tácticos en los barrios Nuevo Alberdi Oeste y Zona Cero de Rosario.

Ocurrió el 17 de noviembre pasado y entre escopetas, pistolas y revólveres que exhibieron los efectivos resaltaba un fusil AR-15.

La aparición del arma, bajo el rótulo “M g2″, con almacén cargador municionado con 30 cartuchos y estuche plástico negro en una vivienda de Pasaje Ortiz y Grandoli, llamó la atención y generó preocupación.

El fusil semiautomático calibre .223, de origen estadounidense, es capaz de perforar chalecos antibalas y blindajes de patrulleros preparados para recibir impactos de municiones de armas cortas.

El peligroso fusil enre las armas halladas en Rosario

Los AR-15 (de uso civil, adaptado del M4, de uso militar) son utilizados por carteles de droga mexicanos y los poderosos Comando Vermelho y el PCC en Brasil.

Fue utilizado en ataques armados de alto perfil, en Estados Unidos, como la masacre de Texas, en la que un adolescente mató a 19 nenes y a dos maestras, en mayo de 2022. También fue portado por el autor del homicidio en masa de la Escuela Primaria de Sandy Hook, en diciembre de 2012, y por el asesino que atacó un cine de Aurora durante el estreno de “Batman: The Dark Knight Rises”, ese mismo año.

En 2016, de un AR-15 salieron las balas que mataron a 49 personas e hirieron a más de 50 en la discoteca Pulse de Orlando de junio de 2016. Esos son solo algunos casos.

Donald Trump Pensilvania intento de asesinato (Doug Mills/The New York Times)

También fue empleado por el tirador que atentó el año pasado contra Donald Trump en Pennsylvania. La bala hirió al actual Presidente en la oreja derecha.

“Cada hallazgo del AR-15 en Argentina es todo un evento, porque es un arma que puede cambiar la lógica de la violencia en las calles. Los chalecos de la Policía pueden absorber los disparos de armas cortas, pero no municiones del AR-15, pasa de lado a lado. Lo mismo con los blindajes de los móviles", señaló un investigador a Infobae.

El fusil con el que el narco "Manudo" se enfrentó a Gendarmería

Y advirtió: “Si las bandas empiezan a salir con este tipo de fusiles, las fuerzas de seguridad también van a tener que salir con armas largas y esto se va a empezar a ver como México o Brasil. Pese a que estamos lejos de esa postal, estos secuestros dan señales de alerta”.

Antecedentes en Argentina

Fuentes policiales indicaron a Infobae que, en el mercado negro, podría tener un valor cercano a los 7 mil dólares, pero no es frecuente encontrarlo en el país. De hecho, se conocen solo tres casos previos al último hallazgo en Rosario.

El primero data del 2016 y está vinculado a Mario Roberto Segovia, más conocido como “El Rey de la Efedrina”, que ya estaba encerrado en la cárcel de Ezeiza por el tráfico internacional de esa sustancia a grupos mexicanos, delito por el que recibió 17 años y seis meses de prisión.

Desde su celda y con la ayuda de su hijo y su cuñado, importó piezas del fusil en encomiendas para ensamblarlos en Rosario y venderlos a bandas narco que se disputan el territorio.

Le incautaron uno a su hermano, pero se cree que la banda consiguió armar otros cuatro que continuarían escondidos y bajo su poder.

En comunicaciones con su hijo, los detectives descubrieron que “escoba del 15″ era la clave que usaba el clan para referirse fusil y que cambiaron uno de ellos por una camioneta Toyota, que tenía un valor que oscilaba entre los 10 y 12 mil dólares.

A Segovia lo condenaron, en abril de este año, a otros 13 años por su intento de generar una guerra armamentista entre narcos rosarinos, a los que también pensaba dotar con explosivos.

En la investigación intervino la PFA, la PROCUNAR del fiscal Diego Iglesias, y el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo de Federico Villena.

Partes de un Ar-15 secuestradas al clan Segovia, los planos para ensamblar los fusiles y el arma secuestrada

Por otro lado, en abril de 2023, Gendarmería capturó en Santiago del Estero a René “Manudo” Guzmán, tras un intenso tiroteo. El narco que garantizaba los envíos de cocaína en camiones que salían desde el norte argentino cayó herido con el arma con la que enfrentó a los efectivos: un fusil estilo AR-15, modificado.

Este año, en agosto, el jefe del Cartel de Acambuco (Salta) firmó un abreviado por seis años de cárcel.

En tercer y último lugar, en junio de este año, agentes de la PSA encontraron tres fusiles de ese tipo durante allanamientos en Rosario.

Ese hallazgo fue dado a conocer por Patricia Bullrich en la red social “X”. ¡Un arsenal de armas que parece de una película de acción! Todo esto incautó la PSA en 15 allanamientos simultáneos en Rosario: armas, millones en efectivo, drogas y cuatro narcos, adentro", publicó en esa oportunidad la ministra de Seguridad y senadora electa.