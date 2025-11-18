En Rosario secuestraron un arsenal con fusiles semiautomáticos y hay ocho detenidos

Parte de lo secuestrado

Ocho personas fueron aprehendidas y un arsenal fue secuestrado en siete allanamientos realizados en la madrugada de este lunes en los barrios Nuevo Alberdi Oeste y Zona Cero, de la ciudad de Rosario.

En el operativo, desarrollado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe y bajo la coordinación del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se incautaron múltiples armas de fuego y municiones de diversos calibres, según informaron fuentes oficiales.

La investigación está ligada a hechos de violencia de alto impacto y es dirigida por el fiscal Ignacio Hueso, quien ya mantiene a otros cinco sospechosos detenidos en la misma causa.

De los procedimientos efectuados en la zona noroeste de la ciudad resultaron aprehendidos cuatro hombres y cuatro mujeres. Entre el material secuestrado figuran varias escopetas, incluidas Stopping Power y Chiaramonte, fusiles semiautomáticos y de precisión, pistolas Taurus 9 milímetros, Colt, Fox de aire comprimido, un revólver calibre .32, además de un kit armamentístico Black Ovvl-Noctua, cargadores y un chaleco balístico.

Son ocho los detenidos

Las fuerzas de seguridad también confiscaron más de 400 municiones de distintos calibres (9x19, 45, .380 auto, 9mm CBC, entre otros), blísteres vacíos y cartuchos sueltos.

Además, se halló un trozo compacto de lo que se presume es cocaína, una balanza de precisión, 13 macetas para cultivo, 14 teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El jefe del departamento Complejas II de la Dirección de Inteligencia Criminal y Estratégica de la PDI, Claudio Scarafía, explicó sobre el origen de las armas: “Es muy prematuro saber de dónde proviene todo este armamento, pero estamos haciendo el conteo y el análisis de todas las armas para ser elevada en nuestro gabinete criminalístico de la PDI para su correspondiente peritaje”.

Respecto al volumen de armas secuestrado, afirmó: “Hacía bastante que no teníamos este tipo de secuestro, nos llama la atención el tipo de calibre y armamento que se halló en este domicilio, la cantidad en un solo lugar”.

Intentaron matar a Dylan Cantero

La noticia se conoció el mismo día que en la zona Sur de Rosario intentaron matar a Dylan Cantero, hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos, en el segundo ataque del que fue víctima en poco más de un mes. También balearon a dos de sus sobrinas de 13 años y 20 meses.

Las niñas resultaron heridas cuando estaban junto a su tío en la vereda de su casa, ubicada en Caña de Ámbar y Pasaje 512. El hijo de 21 años del Máximo Ariel “Viejo” Cantero está grave.

Todos los heridos fueron trasladados por otra de las hijas del Viejo Cantero al hospital Roque Sáez Peña. Dylan presentaba “dos heridas de bala, una en el abdomen y otra en la región lumbar”, según indicaron las fuentes consultadas por este medio, y fue derivado de urgencia al HECA, donde lo operaron. Las nenas están fuera de peligro.

La causa quedó en manos del fiscal Patricio Saldutti, quien dispuso las medidas de rigor y que se tome testimonios a los testigos del ataque. Así, en la zona donde fueron baleados los Cantero se levantaron 33 vainas servidas: 10 impactos y 21 plomos.

“Por dichos de los vecinos, los sicarios podrían circular en un auto marca Peugeot 208 color gris”, especificaron los investigadores.