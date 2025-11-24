Impresionante choque múltiple en el barrio de Boedo: esquivó a un ciclista, impactó su camioneta contra cuatro vehículos y volcó

El siniestro ocurrió en Juan de Garay y Treinta y Tres Orientales

Un violento choque múltiple ocurrió durante la madrugada de este lunes en el barrio porteño de Boedo, cuando el conductor de una camioneta Toyota SW4 perdió el control del vehículo al realizar una maniobra brusca para esquivar a un ciclista. El episodio terminó con la camioneta volcada y con un saldo de cinco vehículos involucrados.

El hecho se registró cerca de las 4 de la mañana sobre la avenida Juan de Garay al 4100, a la altura de Treinta y Tres Orientales, zona donde funciona una bicisenda.

Según informó TN, el conductor, un hombre de 67 años, declaró que se vio obligado a girar repentinamente para evitar embestir a un ciclista que circulaba por el lugar, lo que derivó en la pérdida de control de la camioneta.

La camioneta chocó a 4 autos estacionados y volcó

Como consecuencia de la maniobra, la Toyota impactó frontalmente contra un automóvil Honda negro que estaba estacionado sobre la mano derecha.

El violento choque generó un efecto dominó, desplazando al Honda hacia adelante y provocando que golpeara a una Chevrolet Meriva plateada, que a su vez empujó a un Volkswagen Golf Country, y finalmente a una Chevrolet Spin estacionada más adelante, que terminó con daños en su parte trasera. En total, cuatro autos estacionados resultaron dañados, además de la camioneta involucrada.

Tras el impacto, la Toyota SW4 quedó volcada sobre uno de sus laterales en plena avenida. Minutos después se hicieron presentes los Bomberos de la Ciudad, quienes lograron estabilizar el vehículo y colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Así quedó la camioneta Toyota que protagonizó el siniestro

El conductor fue atendido inicialmente por personal del SAME y luego trasladado al Hospital Penna, donde se le diagnosticó una fractura en uno de sus miembros superiores. Horas más tarde fue dado de alta. Un familiar se acercó al lugar del choque para retirar documentación del vehículo.

El conductor de la camioneta quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los bomberos

A raíz del accidente, la avenida Garay permanecía parcialmente cortada pasadas las 6.30 de la mañana: dos de los cuatro carriles quedaron inhabilitados mientras personal de Tránsito y efectivos policiales trabajaban en la zona. El operativo causó complicaciones menores debido al poco tránsito propio del día feriado.

Otro choque en Costanera dejó a un menor herido

Un menor de edad resultó herido este lunes por la mañana tras una violenta colisión entre un auto y una camioneta sobre la Avenida Costanera Rafael Obligado, a la altura de La Pampa. El lesionado debió ser trasladado de urgencia por personal del SAME al Hospital Fernández.

A pesar de tratarse de un día feriado, el tránsito en la zona se encontraba inusualmente cargado. Minutos después del impacto, el vehículo más afectado quedó cruzado sobre la calzada, ocupando varios carriles y obligando a interrumpir parcialmente la circulación.

El choque en Costanera involucró a un auto y una camioneta

En el lugar trabajaron dos ambulancias del SAME, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Prefectura Naval Argentina, que fue uno de los primeros en asistir a los involucrados y confirmó la presencia del menor lesionado.

El estado de los autos, con daños significativos en sus frentes y laterales, da cuenta de la violencia del impacto. Por el momento, no trascendieron las causas que provocaron la colisión, aunque los peritos viales continuaban trabajando en la escena para recolectar evidencia y determinar las responsabilidades de los conductores.

Un domingo también accidentado

Este domingo, también hubo accidentes múltiples en Caballito y San Telmo, mientras que en Villa del Parque, un auto terminó volcado sobre la vereda.

Uno de los siniestros se produjo en el barrio de Villa del Parque en el que estuvieron involucrados dos autos en la intersección de Llavallol y avenida Álvarez Jonte durante la madrugada: uno de los vehículos terminó volcado y resultaron heridas varias personas. El hecho sucedió cerca de la 1:30, según confirmaron fuentes de Bomberos de la Ciudad.

En el auto que quedó dado vuelta tras el impacto se desplazaban cuatro hombres de entre 18 y 20 años. De acuerdo con el reporte oficial, todos presentaron traumatismos leves y rechazaron ser trasladados para su atención médica. El otro vehículo, de color blanco, era conducido por un hombre de 60 años, quien también se negó a ser derivado tras la evaluación de los equipos de emergencia.

El conductor de la camioneta fue trasladado por el SAME al Hospital Penna

En Caballito, en tanto, un incidente vial en la intersección de Alberdi al 1600 y Curapaligüe dejó como saldo tres vehículos afectados y la obstrucción de una salida de edificio. El hecho involucró a una Peugeot Partner, que perdió el control en la mano izquierda de la avenida y colisionó contra dos autos estacionados.

Según informó La Nación+, el conductor de la Peugeot Partner impactó primero contra un Chevrolet Spark y luego contra un Peugeot 306. La fuerza del choque activó el sistema de airbag del utilitario. No se reportaron heridos.

El accidente desplazó a uno de los automóviles estacionados, que quedó bloqueando la entrada principal de un edificio residencial de la zona. Efectivos de seguridad y personal de tránsito trabajaron en la reubicación de los vehículos y el restablecimiento de la circulación sobre Alberdi.

El otro accidente ocurrido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió en el barrio de San Telmo, donde una camioneta Ford Ranger XL chocó contra dos vehículos estacionados y generó un amplio operativo en Avenida Juan de Garay y Bolívar, en el barrio porteño de San Telmo. El episodio ocurrió a las 06:56, cuando el conductor de la camioneta, acompañado por una mujer y dos menores, perdió el control del vehículo y embistió a un automóvil civil y a un coche de la División de Incorporaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) que no llevaba distintivos visibles.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, el conductor explicó a las autoridades que se había quedado dormido al volante poco antes del impacto. Los ocupantes de los autos estacionados no se encontraban en el interior al momento del choque, por lo que no hubo heridos por esa causa.