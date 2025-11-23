Otro domingo de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: choques, vuelcos y varios heridos

Choque y vuelco en Santa Rita 23-11-2025

La Ciudad de Buenos Aires tuvo un inicio de domingo marcado por varios accidentes, como suele ocurrir cada fin de semana. Uno de ellos se produjo en el barrio de Villa del Parque en el que estuvieron involucrados dos autos en la intersección de Llavallol y avenida Álvarez Jonte durante la madrugada: uno de los vehículos terminó volcado y resultaron heridas varias personas. El hecho sucedió cerca de la 1:30, según confirmaron fuentes de Bomberos de la Ciudad.

En el auto que quedó dado vuelta tras el impacto se desplazaban cuatro hombres de entre 18 y 20 años. De acuerdo con el reporte oficial, todos presentaron traumatismos leves y rechazaron ser trasladados para su atención médica. El otro vehículo, de color blanco, era conducido por un hombre de 60 años, quien también se negó a ser derivado tras la evaluación de los equipos de emergencia.

Hasta el lugar se trasladaron tres ambulancias y una unidad de triage del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que realizaron las primeras asistencias y constataron el estado general de los involucrados. La presencia de bomberos y personal de la Policía de la Ciudad fue requerida para asegurar la zona y realizar las tareas periciales.

La investigación del incidente quedó a cargo de la Policía de la Comuna 11 y la Policía Científica, que trabajan en la recolección de pruebas. El tránsito permaneció reducido en el cruce durante las tareas de remoción y peritaje.

En Caballito, en tanto, un incidente vial en la intersección de Alberdi al 1600 y Curapaligüe dejó como saldo tres vehículos afectados y la obstrucción de una salida de edificio. El hecho involucró a una Peugeot Partner, que perdió el control en la mano izquierda de la avenida y colisionó contra dos autos estacionados.

Según informó La Nación+, el conductor de la Peugeot Partner impactó primero contra un Chevrolet Spark y luego contra un Peugeot 306. La fuerza del choque activó el sistema de airbag del utilitario. No se reportaron heridos según los datos disponibles hasta el momento.

El accidente desplazó a uno de los automóviles estacionados, que quedó bloqueando la entrada principal de un edificio residencial de la zona. Efectivos de seguridad y personal de tránsito trabajaron en la reubicación de los vehículos y el restablecimiento de la circulación sobre Alberdi.

El otro accidente ocurrido en las últimas horas en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió en el barrio de San Telmo, donde una camioneta Ford Ranger XL chocó contra dos vehículos estacionados y generó un amplio operativo en Avenida Juan de Garay y Bolívar, en el barrio porteño de San Telmo. El episodio ocurrió a las 06:56, cuando el conductor de la camioneta, acompañado por una mujer y dos menores, perdió el control del vehículo y embistió a un automóvil civil y a un coche de la División de Incorporaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) que no llevaba distintivos visibles.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad porteño, el conductor explicó a las autoridades que se había quedado dormido al volante poco antes del impacto. Los ocupantes de los autos estacionados no se encontraban en el interior al momento del choque, por lo que no hubo heridos por esa causa.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) atendió a los ocupantes de la camioneta y determinó que todos presentaban signos clínicos normales.

El SAME detalló a Infobae que en la jornada de ayer, el servicio médico participó en 49 incidentes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, que da un promedio de un accidente cada 29 minutos. Además, asistió a más de 94 personas.