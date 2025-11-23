Entraron a robar a la casa de Pinamar de un fiscal federal que investiga la corrupción judicial en Rosario

Javier Arzubi Calvo, fiscal federal de Rosario

El fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo sufrió un robo en su casa de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires. Los ladrones entraron a su hogar de descanso cuando no había nadie y se llevaron algunas de sus pertenencias, entre ellas una pistola. Buscan a los sospechosos.

Arzubi Calvo, titular de la Unidad Fiscal Rosario del Ministerio Público Fiscal, es uno de los principales investigadores de la corrupción judicial, y sus vínculos con el crimen organizado, en la provincia de Santa Fe.

Junto a un equipo de fiscales lleva adelante la acusación contra los jueces Gastón Salmain y Marcelo Bailaque, este último ya ex magistrado tras renunciar al cargo.

De hecho, este martes tiene previsto tomarle declaración indagatoria a Salmain, juez del Juzgado Federal N°1 de Rosario, por su presunta participación en la causa “Atilla”. El magistrado firmó un fallo que le facilitó a una empresa del financista Fernando Whpei la compra de 10 millones de dólares al valor oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria, en diciembre de 2023. La incógnita detrás de esa polémica resolución es si cobró o pretendía cobrar dinero a cambio.

Gaston Salmain, el juez federal de Rosario que será indagado la semana que viene

El robo en Pinamar ocurrió el viernes por la tarde, pero trascendió recién en las últimas horas. Según denunció el fiscal Arzubi Calvo, había salido de su casa para hacer compras y, cuando volvió, se encontró con varios patrulleros de la Policía Bonaerense en la entrada.

Del interior de la vivienda, el o los delincuentes se llevaron una pistola Glock calibre .40, una mochila y una billetera con documentación.

“Algo típico que pasa en Pinamar durante los fines de semana largos”, definió en diálogo con Infobae una fuente del caso que, al menos con las pruebas relevadas hasta ahora, enmarcó el robo como un hecho de inseguridad más.

En el lugar trabajó la Policía Científica bonaerense, que se encargó de los peritajes. La investigación del robo quedó en manos de Juan Pablo Calderón, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada (UFI) Nº4.

Otro robo a un fiscal de Córdoba

El jueves por la mañana, esta vez en la provincia de Córdoba, otro fiscal federal fue víctima de un robo. Se trata de Maximiliano Hairabedian.

Delincuentes aún no identificados se llevaron la camioneta del acusador en la zona de Ciudad Universitaria. La había dejado en el estacionamiento de la Dirección de Asistencia Social para el Personal Universitario (DASPU).

Maximiliano Hairabedian, fiscal federal

Según dio a conocer el diario La Voz, Hairabedian llegó a la esquina de Valparaíso y la avenida Haya de la Torre a bordo de su Toyota SW4 modelo 2019 para hacer trámites vinculados a su cargo como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El fiscal pasó al menos una hora en las oficinas de la obra social del personal universitario. Cuando terminó con el trámite y volvió a buscar su camioneta, se encontró con que ya no estaba donde la había dejado.

Los ladrones actuaron con total sigilo y el robo no fue advertido por testigos ni tampoco por los policías y guardias que protegen esa zona. Es por esto que se sospecha que usaron algún sistema inhibidor de señales para anular la alarma y llevarse el vehículo, una metodología cada vez más común para este tipo de robos.

La Policía de Córdoba trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad para lograr identificar a los autores. El fiscal Hairabedian hizo la denuncia ante el Departamento de Sustracción de Automotores de la fuerza provincial.

En diálogo con el citado medio cordobés, el magistrado definió el hecho como “un robo más”. Por el momento tampoco se notificaron detenciones por este caso.