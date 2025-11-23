Crimen y Justicia

Detienen a tres piratas del asfalto tras una extensa persecución: tenían un arsenal en el auto

La Policía de la Ciudad interceptó un vehículo con armas, municiones y documentos apócrifos luego de una persecución iniciada en la avenida General Paz, que terminó en Lomas del Mirador. El vehículo tenía pedido de captura

Guardar
Las detenciones se produjeron luego de una persecución que se inició con la detección, a través del anillo digital, de un vehículo con pedido de captura

El hallazgo de armas, municiones y documentación presuntamente falsa en un vehículo interceptado en Lomas del Mirador permitió a la Policía de la Ciudad detener a tres individuos, uno de ellos con pedido de captura vigente, tras una persecución que se inició por una alerta judicial.

El operativo se desencadenó cuando un Toyota Yaris fue detectado por un pórtico de control sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers, en dirección al Riachuelo, debido a un pedido de interceptación emitido por la UFIJ 4 del Distrito de Pilar, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.

Uno de los detenidos tenía
Uno de los detenidos tenía pedido de captura vigente y fue identificado durante la requisa del vehículo.

La persecución culminó en la intersección de la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Larrea, en el partido de La Matanza, donde los agentes lograron detener el vehículo. En su interior viajaban tres hombres, entre ellos el sujeto buscado por la justicia. Al proceder a la requisa, los oficiales encontraron un arsenal compuesto por una pistola Glock 40 con numeración suprimida, munición en la recámara y dos cargadores con quince municiones cada uno, además de un kit Roni equipado con mira telescópica. También se incautaron cuatro cajas con un total de 153 municiones de calibre nueve milímetros, dos cargadores de pistola Bersa, cinco cajas con sesenta y tres municiones de fusil FAL y veintiún cartuchos de escopeta calibre 12.70.

Entre los elementos secuestrados figuraban dieciséis teléfonos celulares, una amoladora, tres chombas con la inscripción “Drogas Ilícitas PBA”, así como tres chapas patentes presuntamente apócrifas junto a sus respectivas cédulas y seguros. La documentación de vehículos hallada también presentaba indicios de falsedad, al igual que cuatro manojos de llaves, tres licencias y cuatro DNI de origen dudoso.

El operativo permitió el hallazgo
El operativo permitió el hallazgo de armas, municiones y documentación presuntamente falsa en un Toyota Yaris interceptado.

La UFIJ 2 de Pilar, bajo la dirección del Dr. Andrés Quintana, dispuso la detención de los tres sospechosos por el delito de robo de mercadería en tránsito, además del secuestro del automóvil y de todos los elementos vinculados a la causa.

La requisa incluyó la incautación
La requisa incluyó la incautación de municiones de fusil FAL, cartuchos de escopeta y cargadores de diferentes calibres.

Redujeron con una Taser a un hombre que disparaba desde un balcón en Boedo

Un despliegue policial de alta intensidad registrado en el barrio de Boedo terminó cuando la Policía de la Ciudad neutralizó a un hombre de treinta y nueve años, de nacionalidad china, quien abría fuego desde el balcón de su departamento en la calle Las Casas al 4100. El procedimiento, realizado el jueves pasado, incluyó la utilización de una pistola Taser, estrategia que permitió intervenir sin causar heridas, detallaron fuentes policiales a Infobae.

Según la información recabada, todo se desencadenó ante la negativa del individuo a dialogar con los agentes, sumando tensión al episodio al accionar un pistolón desde el segundo piso del edificio. A raíz de los disparos, y tras la recepción de un llamado al 911 por detonaciones, los efectivos de la Comisaría Vecinal 5 B que arribaron al lugar tomaron la decisión de instalar un perímetro de seguridad, lo que implicó desvíos de tránsito y la notificación inmediata a la Justicia.

El hombre fue reducido en un operativo de la Policía de la Ciudad

Durante la fase crítica del operativo, el Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) hizo su entrada tras la directiva judicial para preservar la integridad de vecinos y transeúntes. Mediante la intervención de un negociador y bajo la supervisión de personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), se intentó gestionar la entrega voluntaria del hombre. Dada la ineficacia de esta vía, la fuerza accedió finalmente al departamento, inmovilizando al sujeto con el dispositivo eléctrico.

La revisión médica determinó que el hombre presentaba un cuadro de “excitación psicomotriz”, por lo que fue derivado al Hospital Peña. Las tareas de los peritos revelaron la presencia de diversas armas y municiones: se incautaron un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática y ocho vainas servidas de calibre nueve milímetros, elementos que describen la peligrosidad de la situación, según los registros a los que accedió Infobae.

En relación al desarrollo del expediente judicial, la causa fue tipificada como “abuso de armas”, y el acusado quedó sujeto a disposición del sistema judicial mientras se investigan los móviles de su accionar y se mantiene reservada su identidad.

Temas Relacionados

Robo de mercadería Policía de la Ciudad Lomas del Mirador La Matanza Armas Documentación falsa Drogas Ilícitas PBAúltimas noticias

Últimas Noticias

Un ciclista murió y dos mujeres resultaron heridas tras ser atropellados por un camión en Mendoza: el conductor se fugó

El hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de Lavalle. Buscan intensamente al camionero

Un ciclista murió y dos

El femicidio de Soledad Machuca en Misiones: una maniobra de “extrema violencia”, una suegra encubridora y la pericia que resultó clave

La ampliación de la autopsia determinó que la docente de 35 años asesinada en febrero pasado murió por compresión cervical. El rol de la madre del principal sospechoso

El femicidio de Soledad Machuca

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

En la casa también se encontraban la hija de la víctima y el esposo de esta, quien sería un paciente oncológico. Por el momento, no hay detenidos por el ataque

Amenazaron con electrocutar a un

El cuñado de la psiquiatra asesinada en La Plata apuntó contra un amigo que manejaba sus cuentas bancarias

El hombre había sido detenido, pero luego fue puesto en libertad por haber colaborado con la investigación

El cuñado de la psiquiatra

Dos personas fueron baleadas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez en menos de tres horas de diferencia

Mientras una de las víctimas fue baleada por un familiar, la segunda habría protagonizado un altercado en plena vía pública

Dos personas fueron baleadas en
DEPORTES
Boca Juniors recibe al Talleres

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

De la foto que preocupó al gesto que trajo calma: así reaccionó el Puma Martínez tras perder el título mundial ante Bam Rodríguez

El desafiante mensaje de Verstappen y el comunicado de McLaren por el error que puede costarle un título en la F1: “Decepcionante”

21 años, 20 mil puntos y un legado indiscutido: el histórico armador Chris Paul anuncia su retiro de la NBA

Se definió el rival de Argentina en el debut de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis: quién será y dónde se jugará la serie

TELESHOW
Murió el actor Isaac Eisen,

Murió el actor Isaac Eisen, figura emblemática de ATAV, Todo x 2 Pesos y más novelas argentinas

La divertida escapada de Maxi López y sus hijos a Cariló: coreografías improvisadas, comidas y complicidad en el mar

La desopilante discusión de Jimena Barón y su pareja por las compras en un supermercado: “Me trataste de rata”

Entre mancuernas y pesas, Milett Figueroa mostró los detalles de su exigente rutina de entrenamiento

Marta González, entre la pasión y el arte como refugio: “El escenario te da vida”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel atacó

El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Lula da Silva aseguró que Jair Bolsonaro “cumplirá la condena que la Justicia determinó”

Trump criticó a Ucrania por su “total falta de gratitud” hacia EEUU al inicio de las negociaciones en Ginebra

Acurrucarse y “secarse”: el sorprendente comportamiento de las cucarachas silbadoras de Madagascar ante el cambio climático

El auge de la IA está cambiando de velocidad: ¿por qué la gente no puede dejar de preocuparse?