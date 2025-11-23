Detienen a tres piratas del asfalto tras una extensa persecución: tenían un arsenal en el auto

Las detenciones se produjeron luego de una persecución que se inició con la detección, a través del anillo digital, de un vehículo con pedido de captura

El hallazgo de armas, municiones y documentación presuntamente falsa en un vehículo interceptado en Lomas del Mirador permitió a la Policía de la Ciudad detener a tres individuos, uno de ellos con pedido de captura vigente, tras una persecución que se inició por una alerta judicial.

El operativo se desencadenó cuando un Toyota Yaris fue detectado por un pórtico de control sobre la avenida General Paz, a la altura de Liniers, en dirección al Riachuelo, debido a un pedido de interceptación emitido por la UFIJ 4 del Distrito de Pilar, dependiente del Departamento Judicial de San Isidro.

La persecución culminó en la intersección de la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas (Ruta 3) y Larrea, en el partido de La Matanza, donde los agentes lograron detener el vehículo. En su interior viajaban tres hombres, entre ellos el sujeto buscado por la justicia. Al proceder a la requisa, los oficiales encontraron un arsenal compuesto por una pistola Glock 40 con numeración suprimida, munición en la recámara y dos cargadores con quince municiones cada uno, además de un kit Roni equipado con mira telescópica. También se incautaron cuatro cajas con un total de 153 municiones de calibre nueve milímetros, dos cargadores de pistola Bersa, cinco cajas con sesenta y tres municiones de fusil FAL y veintiún cartuchos de escopeta calibre 12.70.

Entre los elementos secuestrados figuraban dieciséis teléfonos celulares, una amoladora, tres chombas con la inscripción “Drogas Ilícitas PBA”, así como tres chapas patentes presuntamente apócrifas junto a sus respectivas cédulas y seguros. La documentación de vehículos hallada también presentaba indicios de falsedad, al igual que cuatro manojos de llaves, tres licencias y cuatro DNI de origen dudoso.

La UFIJ 2 de Pilar, bajo la dirección del Dr. Andrés Quintana, dispuso la detención de los tres sospechosos por el delito de robo de mercadería en tránsito, además del secuestro del automóvil y de todos los elementos vinculados a la causa.

Redujeron con una Taser a un hombre que disparaba desde un balcón en Boedo

Un despliegue policial de alta intensidad registrado en el barrio de Boedo terminó cuando la Policía de la Ciudad neutralizó a un hombre de treinta y nueve años, de nacionalidad china, quien abría fuego desde el balcón de su departamento en la calle Las Casas al 4100. El procedimiento, realizado el jueves pasado, incluyó la utilización de una pistola Taser, estrategia que permitió intervenir sin causar heridas, detallaron fuentes policiales a Infobae.

Según la información recabada, todo se desencadenó ante la negativa del individuo a dialogar con los agentes, sumando tensión al episodio al accionar un pistolón desde el segundo piso del edificio. A raíz de los disparos, y tras la recepción de un llamado al 911 por detonaciones, los efectivos de la Comisaría Vecinal 5 B que arribaron al lugar tomaron la decisión de instalar un perímetro de seguridad, lo que implicó desvíos de tránsito y la notificación inmediata a la Justicia.

El hombre fue reducido en un operativo de la Policía de la Ciudad

Durante la fase crítica del operativo, el Departamento de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) hizo su entrada tras la directiva judicial para preservar la integridad de vecinos y transeúntes. Mediante la intervención de un negociador y bajo la supervisión de personal médico del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), se intentó gestionar la entrega voluntaria del hombre. Dada la ineficacia de esta vía, la fuerza accedió finalmente al departamento, inmovilizando al sujeto con el dispositivo eléctrico.

La revisión médica determinó que el hombre presentaba un cuadro de “excitación psicomotriz”, por lo que fue derivado al Hospital Peña. Las tareas de los peritos revelaron la presencia de diversas armas y municiones: se incautaron un revólver largo, un pistolón, una pistola de aire comprimido, un cargador de pistola semiautomática y ocho vainas servidas de calibre nueve milímetros, elementos que describen la peligrosidad de la situación, según los registros a los que accedió Infobae.

En relación al desarrollo del expediente judicial, la causa fue tipificada como “abuso de armas”, y el acusado quedó sujeto a disposición del sistema judicial mientras se investigan los móviles de su accionar y se mantiene reservada su identidad.